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Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó
Szívszorító látni, mi maradt a valaha nyüzsgő somogyi tüdő- és szívkórház és gyógyszanatórium egykori épületeiből. A kastélyban és a körülötte kiépült kórházi komplexumban évtizedeken át beteg gyerekeket és felnőtteket kezeltek, az uszodában úszásoktatás és komoly rehabilitáció is zajlott. Ma rozsdás csövek, omladozó mennyezet, törmelék és benőtt épületek fogadják az urbexezőket. Yvette Urbex videójában bejárta az egykori kórház több használaton kívüli épületét és a régi gyógyuszodát is. Csakhogy a történet itt nem ér véget: milliárdos fejlesztés készülhet a mosdósi kastély és környezetének megújítására.
Ma már üresen tátong az egykori gyógyuszoda medencéje, a megkopott burkolatok és rozsdás csövek pedig arról árulkodnak, hogy régóta nem jártak itt betegek és úszni tanuló gyerekek. Yvette Urbex felvételein még jól kivehetők az egykori épületegyüttes nyomai: az egyik ajtón a „LÁNY ÖLTÖZŐ”, a másikon a „FIÚ ÖLTÖZŐ” felirat maradt meg. A mennyezet több helyen sérült, a padlón és a medencében törmelék hever, a gépészeti helyiségekben pedig régi csövek és berendezések láthatók.
Az urbexes felvételekből az is kiderül, hogy az uszoda jóval több volt egy egyszerű medencénél. Szauna és edzőterem is tartozott hozzá, a létesítményt pedig úszásoktatásra, mozgásterápiára és rehabilitációra is használták. A medencés komplexum a Pallavicini-kastélyegyüttes mellett található, a Kaposvártól mintegy 17 kilométerre fekvő Mosdóson.
Beteg gyerekeket tanítottak itt úszni
Az uszodának fontos szerepe volt az intézményben kezelt gyerekek életében. 1974-ben két gyermekmedencét adtak át, kifejezetten a beteg gyerekek úszásoktatására. Később egy nagyobb, fedett uszoda is épült: a korszerű vízforgatóval ellátott medence nagysága 8,5 m x 25 m. A szaunával, edzőteremmel felszerelt sportlétesítmény szép formájú faszerkezetű építmény lett, amely a mozgásrehabilitációt, a gyermekek úszásoktatását, a dolgozók és a környező települések lakóinak szórakozását, rekreációját is szolgálta. A vízben végzett mozgás és a mozgásterápia a rehabilitáció része volt, később pedig szív- és mozgásszervi betegek rehabilitációjában is szerepet kapott.
A helyhez máig személyes emlékek kapcsolódnak. Egy Facebook-kommentelő a mostani felvételek kapcsán azt írta, hogy nehéz látnia az egykori uszoda állapotát, mert annak idején itt tanult meg úszni.
Nem csak tüdőszanatórium volt
A mosdósi intézményt sokan tüdőszanatóriumként ismerik, valójában azonban ennél összetettebb feladatot látott el. 1963-ban vált önálló gyógyintézetté, később pedig már nemcsak gyermekeket, hanem felnőtt tüdőbetegeket és szívbetegeket is kezeltek itt. A komplexumban bentlakásos gyermekkórház működött, a hosszabb ideig itt tartózkodó gyerekek számára pedig iskola is volt. A mosdósi intézmény így egyszerre volt kórház, iskola és a gyerekek mindennapi életének helyszíne a kezelések idején.
Az évtizedek során a kastély körül fokozatosan egy nagyobb egészségügyi komplexum épült ki. Újabb pavilonok, kiszolgálóépületek és kezelőhelyiségek jelentek meg, miközben a kastély maradt az intézmény egyik meghatározó épülete.
Egy darab Skócia Somogyban? A kastély története másról is mesél
A kastély építtetője Pallavicini Ede, a falu földesura volt, akinek nagyobb birtokai leginkább Szeged környékén voltak, Mosdóra csak vadászni járt. Asztmás betegségben szenvedett, így úgy gondolta, hogy a környék klímája majd könnyít betegségén. 1932-ben bekövetkezett haláláig otthonául is szolgált a kastély, mely idő alatt egy 4000 kötetes könyvtárat és egy értékes szarvasagancs-gyűjteményt is sikerült kialakítani. Halála után fia tulajdonába került az épület.
1936-ban fiától, Györgytől a Somogy vármegye törvényhatóság vásárolta meg az értékes ingatlant, kik gyógyintézetté alakították volna át. Mivel 1939-ben lengyel katonai menekülttábor, 1944-ben szovjet hadikórház, 1947-ben pedig görög menekült gyermekek otthona volt, így az eredeti terv végül csak 1949-ben valósulhatott meg: a kastélyban ekkor 100 ágyas gyermek-tbc-szanatórium kezdte meg működését.
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2012-ben átszervezték a mosdósi betegellátást
A mosdósi intézmény 2007-től a Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Telephelyeként működött. 2012-ben azonban az aktív pulmonológiai ellátás Kaposvárra költözött, ezzel pedig átszervezték a betegellátást az egykori intézményben. A kastély köré évtizedek alatt kiépült kórházi komplexum egyes régi épületei ezt követően kiürültek, az egykori gyógyuszoda pedig használaton kívül maradt. Azóta ezeknek az épületeknek az állapota folyamatosan romlik.
A mosdósi intézmény története közben ma is összekapcsolódik a Kaposi Mór Oktató Kórházzal: a kórház hivatalos oldalán jelenleg is szerepel a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Telephelye megnevezés. A telephelyen ma is működik betegellátás, többek között geriátriai, rehabilitációs és járóbeteg-szakrendelés.
Milliárdos fejlesztési terv született a kastélyra
Az egykori mosdósi kórház területének jövőjére az elmúlt években több fejlesztési elképzelés is született. 2021-ben már olyan beruházással számoltak, amelynek részeként a kastélyt és környezetét is felújították volna, miközben az intézmény egészségügyi funkcióit is átalakították volna. A tervekben új egészségügyi és rehabilitációs funkciók, valamint egy új uszoda kialakítása is szerepelt.
A fejlesztés azóta sem tűnt el teljesen a tervekből. A kormány 2025–2030 közötti beruházási programjában jelenleg is szerepel a mosdósi kastély és környezetének felújítása és funkcióváltása, a Kaposi Mór Oktató Kórház krónikus, rehabilitációs és szociális betegellátásának fejlesztéséhez kapcsolódva. A beruházás mellett 34,94 milliárd forintos keretösszeg szerepel.
Vagyis a több évtizedes múltra visszatekintő kastély és a hozzá tartozó egykori kórházi terület jövője nem feltétlenül a teljes pusztulás: a hivatalos beruházási programban továbbra is szerepel a terület megújítása. Egyelőre azonban a tervek és a megvalósulás között van különbség. Miközben a fejlesztés szerepel a programban, Yvette Urbex felvételein az egykori épületek és a régi gyógyuszoda már erősen leromlott állapotban láthatók.
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