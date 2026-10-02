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Children preparing the soil for planting trees.
HelloVidék

Fillérekből építettek csodakunyhót a szekszárdi gyerekek: működik az ősi magyar klímatrükk + Videó

HelloVidék
2026. október 2. 17:15

Mezítláb tapossák a sarat, földet, vizet és pelyvát gyúrnak, majd ebből kunyhót építenek – nem egy régi falusi életképet látunk, hanem szekszárdi gyerekeket, akik egy több ezer éves építési technikát próbálnak ki. A vályogépítésről a HelloVidék már több ízben írt, amikor profi szakemberek próbálják a gyakorlatban is továbbéltetni ezt az ősi tudást. Most a Szekszárdi Waldorf Óvoda és Iskola mutatta meg egy remek kis videóban, hogyan lehet mindezt már a gyerekeknek is átadni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Régi építésű, vályogból készült parasztházak manapság is nagy népszerűségnek örvendenek - de erről a Pénzcentrum több ízben is írt. Megvásárlásuk gyakran nem kerül vagyonokba, esztétikusak, és környezetbarát építményeknek számítanak. Szakszerű felújítással a régebbi vályogházak is megmenthetők, a technika pedig ma is tartogat újdonságokat: Kecskeméten például már a világ első 3D-nyomtatott vályog szaunáját is elkészítették. Egyre nagyobb az érdeklődés a hagyományos tudás iránt is – erről néhány éve Lénárt István vályogvető vándortanítóval is interjúzott a HelloVidék.  Több ezer éves technikáról van szó, amelynek egyik legfontosabb szabálya egyszerű: a vályogot szárazon kell tartani. Ahogy Lénárt István annak idején fogalmazott::

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Ha a vályogházak rendszeresen karban vannak tartva, korlátlan ideig állni fognak! Évente azért két meszelés nem árt. De az a baj, hogyha nem lakják, nem szellőztetik és nem fűtik, sokkal több nedvesség gyűlik bennük össze, akkor tényleg kicsapódik bennük a pára. Mindig az mondom, nem szabad magára hagyni ezeket az épületet, mert élnek, és az élőt gondozni kell! A karban tartott vályogházzal semmi probléma, az olyan klímát tud biztosítani, amilyet semmi más! Nappal nem engedi át a meleget, éjszaka pedig visszasugározza a hőt. Ha ezt cementes réteggel bárhol lezárjuk, akkor a fal nem tud tovább élni, ezért sem mindegy, ki milyen szakmai tudással a háta mögött áll neki a vályogházak felújításnak.

- mesélte annak idején Lénárt István vályogvető vándortanító.

Föld, víz, pelyva – na meg persze jó adag gyerekmunka

A Szekszárdi Waldorf Óvoda és Iskola tett közzé egy remek kis videót arról, hogyan is lehet ezt az ősi, mára kihalófélben lévő, környezetbarát technikát a gyerekeknek is megmutatni. A videón azt látni, ahogy a gyerekek lábbal dagasztják az anyagot, majd tapasztják, formázzák, és a végén csodaszép kis kunyhó készül belőle. Itt bizony lehet dagonyázni, tapicskolni, sarasnak lenni, közben pedig valami olyasmit megtanulni, amit régen még teljesen természetesen tudtak az emberek.

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A videóhoz érkezett hozzászólások között egy nagymama is megosztotta emlékét: „Jó volt nézni a lábbal dagasztást. Úgy tapasztottak a gyerekek, mint én gyermekkoromban, pedig már nagyi korban vagyok.”

És talán pont ez benne a legjobb: amit a nagyszülők még gyerekként saját kézzel tanultak meg, azt most a következő generáció is kipróbálhatja.
Címlapkép: Getty Images
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