Vészjósló változás az ismert magyar tónál: különös ragadozók vették át az uralmat a kiszáradt mederben

Érdekes változást figyeltek meg a kardoskúti Fehér-tó környékén: megjelent a hangyafarkas, miközben egyre több bordói tücsökkel is találkoznak a szakemberek. A Körös-Maros Nemzeti Park szerint a háttérben az utóbbi évek forróbb, szárazabb nyarai és az ezek nyomán átalakuló élőhelyek is szerepet játszhatnak.CikkÉrdekes változásokat figyeltek meg a kardoskúti Fehér-tó térségében: egyre gyakoribb a bordói tücsök, és előkerült a hangyafarkas is. A Körös-Maros Nemzeti Park szerint az utóbbi évek forróbb és szárazabb nyarai az állatvilágban is éreztetik hatásukat.

A bordói tücsök ugyan nem ismeretlen az Alföldön, a kardoskúti Fehér-tó kiszáradt medrében azonban mostanában egyre gyakrabban lehet találkozni vele. A melegkedvelő faj számára kifejezetten kedvezőek a száraz talaj mély repedései: napközben ezekben húzódik meg a forróság és a ragadozók elől, alkonyat után pedig előbújik és ciripelni kezd.A tómeder kiszáradása így egy időre olyan körülményeket teremthet, amelyek a száraz, nyílt felszínekhez kötődő fajoknak kedveznek.

Még érdekesebb a hangyafarkas felbukkanása. A hangyalesők családjába tartozó rovar kifejlett példánya kissé a szitakötőkre emlékeztet, lárvája azonban egészen más életet él: a talajban készít magának tölcsér alakú csapdát, amelynek mélyén megbújva hangyákra és más apró ízeltlábúakra vár.

A faj a Körös-Maros Nemzeti Park más területein már ismert, Kardoskutról azonban eddig nem volt megfigyelési adat. Ez ugyanakkor nem jelenti feltétlenül azt, hogy csak most jelent meg a térségben. A nemzeti park szerint az is elképzelhető, hogy korábban is jelen volt, csak rejtett életmódja miatt nem került szem elé.

A szakemberek szerint a kardoskúti megfigyelések egy nagyobb változásra is felhívják a figyelmet. A hosszabb száraz időszakok és a melegedő nyarak átalakítják az élőhelyeket, ami egyes meleg- és szárazságkedvelő fajoknak kedvezhet, miközben a nedvesebb körülményeket igénylő állatok számára egyre szűkebb lehet az alkalmas élőhely.A kardoskúti Fehér-tó tehát idén nemcsak a kiszáradásával szolgáltatott különleges látványt: olyan fajok is feltűntek a környéken, amelyek jelenléte jól mutatja, hogyan reagál az élővilág a változó környezeti körülményekre.