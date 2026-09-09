Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban: hiába lépett azonnal a Katasztrófavédelem, hatalmas terület leégett

A felerősödött szél újra felszította a lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Egyek külterületén szerda délután, eddig hét hektár égett le - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Ismét lángra kapott a növényzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Egyek közelében szerda délután, miután feltámadt a szél. A kedd este keletkezett, kiterjedt tűz oltásán nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók, a sűrű füst miatt pedig a közeli vasútvonalon is le kellett lassítani a szerelvényeket.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz eredetileg kedd este ütött ki egy nádas, bozótos területen, ahol mintegy ötven hektárt emésztett fel. A nehéz terep- és látási viszonyok miatt a szakembereknek szerda hajnalban biztonsági okokból fel kellett függeszteniük az utómunkálatokat. Reggel ugyan visszatértek, hogy felszámolják a megmaradt gócpontokat, ám a felerősödő szél délutánra újraélesztette a lángokat, amelyek eddig további hét hektáron pusztítottak.

A lángok megfékezésén az egyeki önkéntesek mellett több környező település hivatásos tűzoltói dolgoznak közösen. A terület nagysága és a nehéz megközelíthetőség miatt a tűz pontos kiterjedését drónokkal térképezik fel. A hatalmas füst időközben a közlekedést is nehezíti, így az érintett területtel párhuzamosan futó vasúti pályán a vonatok jelenleg csak csökkentett sebességgel haladhatnak.