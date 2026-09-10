Új helyet kaptak a balatoni kistermelők a siófoki vásárcsarnokban. A termelői sarokban a friss sajtok, tejtermékek, mézek és zöldségek mellett olyan különlegességeket is találni, mint...
Felejtsd el a méregdrága fesztiválokat: 5 napig ingyen bulizhatunk a vidéki nagyváros legendás őszi buliján
Öt napon át ismét megtelik élettel, zenével és gasztronómiával a pécsi Sétatér. 2026. szeptember 23. és 27. között rendezik meg a város egyik legpatinásabb és legkedveltebb ingyenes összművészeti fesztiválját, a Pécsi Napokat. A látogatókat kiváló borászatok, kézműves vásár, kulináris finomságok, valamint hazai és nemzetközi zenei produkciók várják a gesztenyefák árnyékában.
Ha szeptember végén még egy jó szabadtéri programra vágyunk, érdemes Pécs felé venni az irányt: szeptember 23. és 27. között rendezik meg a Pécsi Napokat a Sétatéren, ráadásul a fesztivál minden programja ingyenesen látogatható. A város egyik patinás összművészeti fesztiválján öt napon át jön a zene, a gasztronómia, a bor és a kézműves vásár. A szervezők a családokra és az idősebb korosztályra is gondoltak, miközben az esti koncertek között több ismert név is feltűnik.
Szeptember 23-án, szerdán 19 órakor a PTE Táncoló Egyetem és a PEAC Cheerleading Szakosztály látványos, táncos-akrobatikus műsorával indul a program. Este 21.45-kor a Kéknyúl lép színpadra, majd 23 órától latin és cumbia ritmusokkal zárul az este.
Csütörtökön már délután kezdődnek a programok: 16.30-kor családi táncház, majd a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola bemutatója következik. Este 19 órakor a Band of StreetS fúvósai érkeznek, 21 órakor pedig a pécsi Kubalibre zárja a napot.
Péntektől vasárnapig sem lassítanak
Szeptember 25-én 16.30-kor a Pannon Filharmonikusok adnak szabadtéri koncertet, este pedig a Tillai Tímea Énekstúdió és a Voisingers következik.
Szombaton a délután inkább a közösségi programokról szól: lesz Szenior Örömtánc, Pécsi Rózsák, K-Pop Dance, majorettbemutató és a VB Pop Symphonic Band műsora. Este 19 órakor néptánc, 21 órakor pedig az Elvis Projekt érkezik.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A zárónapon, szeptember 27-én 16 órakor kezdődik a Bor és dal ünnepe, este 20 órától pedig a Swing Ladies Trió lép színpadra a ’20-as, ’30-as és ’40-es évek hangulatát idéző, valamint modern slágerek swinges feldolgozásaival.
A zene mellett természetesen a gasztronómia sem marad ki: a fesztivál hivatalos kínálatában többek között helyi borászatok, lángososok, kürtőskalácsosok, churros és más street food ételek is szerepelnek. Végezetül, a Pécsi Napok 2026 részletes programjait ITT találjátok!
Véget ért a nyári, minden napos üzem, a Tamási Termálfürdő szeptemberben már csak csütörtöktől vasárnapig fogad vendégeket.
Egy győri termálvíz újonnan megkapta a minősítést, miközben egy hajdúdorogi kikerült a lajstromból.
Ismét a hagymától lesz hangos Makó: Neotonnal és Wellhelloval startol az ország kultikus fesztiválja
Szeptember 11. és 13. között ismét a Hagymafesztiválé lesz a főszerep a Maros-parti városban.
Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban: hiába lépett azonnal a Katasztrófavédelem, hatalmas terület leégett
A lángok megfékezésén az egyeki önkéntesek mellett több környező település hivatásos tűzoltói dolgoznak közösen.
Nem tudta felemelni a horgász a gigapontyot: újra kifogták a víztározó legendás „Félszemű” óriását + Fotók
Újra horogra akadt a Látóképi-víztározó egyik legismertebb hala, a „Félszemű” néven ismert hatalmas ponty. Az augusztus végén, a gát közepén kifogott példány ezúttal 36,02 kilogrammot...
60 milliós bringás paradicsom épült a Balatonnál: országosan is egyedülálló pályarendszert adtak át + Fotók
60 milliós bringás paradicsom épült a Balatonnál: a kezdőktől a profikig mindenkit vár az új pálya.
Állati ürülékkel, rágcsálókkal és súlyos fertőzésekkel riogatnak az interneten a Balaton partján. De valóban közegészségügyi gócpont lehet a rekordalacsony vízállás miatt most a Balaton?
Pattanásig feszült a hangulat Debrecenben: kivezetéssel fenyegették a lakókat az akkugyár fórumán + Videó
Kivezettetéssel fenyegették a lakosokat, többen pedig ki is maradtak a debreceni akkuügyi közmeghallgatásról. Már a kezdéskor feszült lett a hangulat a szeptember 7-i debreceni fórumon.
260 millióért eladó a Szent György-hegy ismert borászata: 1700-as évekbeli pince, balatoni panoráma és a teljes üzlet is járhat vele.
Nem csak az alma miatt kell aggódni: az idei aszály és hőség a magyar paprikát és paradicsomot sem kímélte. Nagypéter Sándor szerint ősszel dőlhet el,...
Megszólalt Frittmann János: óriási tragédia jön a magyar borvidékeken, 50 éve nem volt ilyen rossz a termés
Az elmúlt 40-50 év leggyengébb szőlőtermése várható idén Magyarországon a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke szerint.
Szennyezett a csapvíz ezen a vidéki településen? Iskolákban, otthonokban is teljes ellenőrzéseket rendeltek el
Újabb vízvizsgálatokat indít Tata önkormányzata, miután több városi intézményben is határérték feletti értékeket mutattak ki.
Magyar Péter bejelentése: óriási vidékfejlesztési program indul, megszüntetnék a megyei közgyűléseket
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a Szent István Vidékfejlesztési Program elindítását.
Fürdővízzel is locsolhatunk a kertben? A hazai szakember szerint ezt kell tudni, ha spórolnánk a vízzel
Mi a helyzet a fürdővízzel, a kézmosással vagy éppen a mosogatóvízzel? Locsolhatunk vele a kertben?
Vége a nyárnak, de a Balaton fővárosa nem áll le: Zorán, Stohl András és Hernádi Judit is itt bukkan fel
A nyár után sem csendesedik el Keszthely kulturális élete: a következő hónapokban táncelőadások, dzsessz- és komolyzenei koncertek, színházi vendégjátékok és könnyűzenei programok várják a közönséget.
Új wellness- és gyógyászati részleggel bővül a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont: a korábbi nyári öltözők helyén már zajlik a munka. Új
Gólöröm helyett: vaddisznók randalíroztak a balatoni focipályán, veszélybe kerültek a meccsek is + Fotók
Szomorú látvány fogadta szombat reggel a Balatonalmádi Sportközpont munkatársait: vaddisznók jutottak be éjszaka a területre, és több helyen feltúrták az élőfüves labdarúgópályát.
Nem mindennapi veszélyre figyelmeztetik a kirándulókat az Országos Kéktúra egyik szakaszán. Az elmúlt napokban több alkalommal is lódarazsak támadtak kirándulókra a Romhány és Alsópetény közötti...
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul