Felejtsd el a méregdrága fesztiválokat: 5 napig ingyen bulizhatunk a vidéki nagyváros legendás őszi buliján

Öt napon át ismét megtelik élettel, zenével és gasztronómiával a pécsi Sétatér. 2026. szeptember 23. és 27. között rendezik meg a város egyik legpatinásabb és legkedveltebb ingyenes összművészeti fesztiválját, a Pécsi Napokat. A látogatókat kiváló borászatok, kézműves vásár, kulináris finomságok, valamint hazai és nemzetközi zenei produkciók várják a gesztenyefák árnyékában.

Ha szeptember végén még egy jó szabadtéri programra vágyunk, érdemes Pécs felé venni az irányt: szeptember 23. és 27. között rendezik meg a Pécsi Napokat a Sétatéren, ráadásul a fesztivál minden programja ingyenesen látogatható. A város egyik patinás összművészeti fesztiválján öt napon át jön a zene, a gasztronómia, a bor és a kézműves vásár. A szervezők a családokra és az idősebb korosztályra is gondoltak, miközben az esti koncertek között több ismert név is feltűnik.

Szeptember 23-án, szerdán 19 órakor a PTE Táncoló Egyetem és a PEAC Cheerleading Szakosztály látványos, táncos-akrobatikus műsorával indul a program. Este 21.45-kor a Kéknyúl lép színpadra, majd 23 órától latin és cumbia ritmusokkal zárul az este.

Csütörtökön már délután kezdődnek a programok: 16.30-kor családi táncház, majd a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola bemutatója következik. Este 19 órakor a Band of StreetS fúvósai érkeznek, 21 órakor pedig a pécsi Kubalibre zárja a napot.

Péntektől vasárnapig sem lassítanak

Szeptember 25-én 16.30-kor a Pannon Filharmonikusok adnak szabadtéri koncertet, este pedig a Tillai Tímea Énekstúdió és a Voisingers következik.

Szombaton a délután inkább a közösségi programokról szól: lesz Szenior Örömtánc, Pécsi Rózsák, K-Pop Dance, majorettbemutató és a VB Pop Symphonic Band műsora. Este 19 órakor néptánc, 21 órakor pedig az Elvis Projekt érkezik.

A zárónapon, szeptember 27-én 16 órakor kezdődik a Bor és dal ünnepe, este 20 órától pedig a Swing Ladies Trió lép színpadra a ’20-as, ’30-as és ’40-es évek hangulatát idéző, valamint modern slágerek swinges feldolgozásaival.

A zene mellett természetesen a gasztronómia sem marad ki: a fesztivál hivatalos kínálatában többek között helyi borászatok, lángososok, kürtőskalácsosok, churros és más street food ételek is szerepelnek. Végezetül, a Pécsi Napok 2026 részletes programjait ITT találjátok!