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Boldogkőváralja, Hungary - Aerial view of the famous Castle of Boldogkő on a sunny autumn afternoon.
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Ilyen buli csak egyszer van egy évben: lovagi vigadalom és giga-csülközés várja a magyarokat

MTI
2026. szeptember 10. 16:45

Középkori hagyományőrző bemutatók, lovagi párbajok és gasztronómiai programok várják az érdeklődőket szombaton a X. Csülkös-pálinkás napon a boldogkői várban.

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Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovasbemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka- és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat szombaton a X. Csülkös-pálinkás napon a boldogkői várban.

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A Sub Rosa Lovagrend egész napos rendezvényén a vendégek többek között XIV. századi lovagi párbajokat és nehézpáncélos lovasbemutatót tekinthetnek meg. A jelmezes tárlatvezetések az Anjou-kori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg, emellett az érdeklődők középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek.

Látványos bemutatók és gasztronómia

A rendezvény egyik különleges látványossága a pestisdoktor bemutatója lesz, de a szervezők mesterségbemutatókkal, középkori ügyességi játékokkal és apródavatással is színesítik a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinkabár várja a sziklaösvényen, ahol kóstolási lehetőség és pálinkafelismerő verseny is lesz, a vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket.

A zenei kínálatban a Star Delux, a Jazz Inside Band, valamint Hadházi László és a Pardon Brando koncertje szerepel, amelyet a szervezők némi stand up-pal fűszerezett előadásként hirdettek meg. A programok a várbelépő megváltásával díjmentesen látogathatók, a parkolás ingyenes, Boldogkőváralján pedig délutántól késő estig ingyenesen használható kisvonat közlekedik a helyszínek között.

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A rendezvény a várbelépő megváltásával látogatható, a kényelmes közlekedést pedig a településen belül közlekedő ingyenes kisvonat segíti.

 
Címlapkép: Getty Images
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