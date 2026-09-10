Időzített bomba virágzik a magyar réteken: egyetlen falat is halálos lehet a kedvencednek

Halványlila virága miatt könnyű elsétálni mellette, pedig az őszi kikerics Magyarország egyik nagyon mérgező növénye. Nemcsak az emberre veszélyes: a kutyák és a macskák is könnyen rosszul járhatnak, ha megrágják vagy elfogyasztják.

Az ősz egyik különleges virága az őszi kikerics (Colchicum autumnale). A nyirkosabb réteken, kaszálókon és egyes természetes élőhelyeken is találkozhatunk vele, ősszel pedig jellegzetes lilás-rózsaszín virágaival tűnik fel. A szépsége azonban csalóka: az NNGYK veszélyesnövény-adatbázisa szerint nagyon mérgező, és állatokra is életveszélyes lehet. Nem véletlen, hogy az őszi kikericsnek meglehetősen beszédes népies nevei is vannak. A „kutyadöglesztő fű” mellett őszikének, vetővirágnak és zörgőgaznak is nevezik.

A mérgezés tünetei 2-6 óra lappangási idő után jelentkeznek: égető érzés a szájban, garatban, nyelési nehézség, hányás, véres hasmenés. Súlyos mérgezés nagy vízveszteséget és vérnyomásesést okoz, görcsök, felfelé haladó bénulás, légzésbénulás következhet be. Néhány virág elfogyasztása felnőtteknél is halálos lehet.

Minden része mérgező

A veszélyt elsősorban a növényben található kolchicin jelenti. Ez az alkaloid a növény minden részében megtalálható, a magokban és a hagymagumóban pedig nagyobb mennyiségben van jelen. Az NNGYK szerint az őszi kikerics kutyára, macskára és több más háziállatra is mérgező.

Ráadásul nem csak az őszi virágzáskor kellene ismerni a növényt. A kikerics tavasszal leveleket és termést hoz, miközben az őszi virágzás idején éppen levéltelen állapotban van. Vagyis a növény más időszakban is okozhat mérgezést.

Ezekre a tünetekre kell figyelni a kutyánál

Ha a kutya megrágta vagy elfogyasztotta a növényt, órákon belül jelentkezhetnek a mérgezés első tünetei. Ilyen lehet a fokozott szomjúság, a nyelési nehézség, a hasi fájdalom, a hányás, a hasmenés és a gyengeség. Súlyos esetben sokkos állapot is kialakulhat.

Az NNGYK ennél súlyosabb következményeket is felsorol: a mérgezéshez nagyfokú folyadékvesztés, vérnyomásesés, görcsök, bénulás és akár légzésbénulás is társulhat.

Éppen ezért, ha felmerül a gyanú, hogy a kutya őszi kikericset evett, nem érdemes megvárni, amíg rosszabbodik az állapota: minél hamarabb állatorvoshoz kell fordulni. A mérgezés súlyos, akár életveszélyes is lehet. A legbiztosabb megoldás pedig egyszerű: őszi sétán ne hagyjuk, hogy a kutya ismeretlen növényeket kóstolgasson. Az őszi kikerics szép virág, de jobb, ha tényleg csak messziről gyönyörködünk benne.