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Megszólalt Frittmann János: óriási tragédia jön a magyar borvidékeken, 50 éve nem volt ilyen rossz a termés
Az elmúlt 40-50 év leggyengébb szőlőtermése várható idén Magyarországon a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke szerint. Frittmann János úgy látja, az aszály, a tavaszi fagyok és a szőlő aranyszínű sárgasága egyszerre sújtotta a termelőket.
Évtizedek óta nem látott terméskieséssel zárulhat az idei szüret a magyar szőlőültetvényeken. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke az InfoRádiónak arról beszélt, hogy az idei termés az elmúlt 40-50 év legalacsonyabbja lehet. Az Alföld jelentős részén a tavaszi fagyok okoztak komoly károkat, egyes területeken 30-50 százalékos terméskiesés alakult ki. Ezt tovább súlyosította az aszály, amely Frittmann szerint valamennyi magyarországi borvidéket érintette.
A szőlő aranyszínű sárgasága szintén komoly problémát jelent. A növénybetegség terjedését megfelelő védekezéssel lehet lassítani, teljesen azonban nem lehet megszüntetni. Frittmann szerint ehhez a termelők, a hatóságok és a hegyközségek együttműködésére és szervezettségére van szükség.
A Kunsági Borvidéken már korábban is 35-40 százalékos termésmennyiséget becsült egy átlagos évhez képest Frittmann János. Országosan körülbelül 2 millió mázsa szőlő teremhet az idén, ami az elmúlt évtizedek egyik legrosszabb eredménye lehet.
Nemcsak a termés miatt van baj
A borászatokat közben a fogyasztás változása és az erősödő nemzetközi verseny is nehéz helyzetbe hozza. Némethné Pál Katalin, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezető kutatója szerint különösen a kisebb családi pincészetek vannak nehéz helyzetben, mivel kevesebb lehetőségük van a terméskiesés és a növénybetegségek hatásainak kivédésére.
A szakértő szerint elsősorban azok a kisebb borászatok maradhatnak versenyképesek, amelyek prémium minőségű borokat készítenek, és ezt a piacon is el tudják ismertetni. A kiegészítő szolgáltatások, például a borturizmus szintén fontosabbá válhatnak.
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A magyar borászokra a nemzetközi verseny erősödése miatt is nagyobb nyomás nehezedhet. A Mercosur-megállapodás nyomán ugyanis a dél-amerikai borok nagyobb mennyiségben jelenhetnek meg az európai piacon. Ez korlátozhatja a hazai borok árának emelési lehetőségét is.
A magyar borágazat így egyszerre küzd az időjárás okozta terméskieséssel, a növénybetegségekkel, a változó fogyasztói igényekkel és az erősödő nemzetközi versennyel.
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