Kész, ennyi volt a mindennapos üzem: váratlan bejelentést tett a kedvelt dunántúli termálfürdő

Véget ért a nyári, minden napos üzem, a Tamási Termálfürdő szeptemberben már csak csütörtöktől vasárnapig fogad vendégeket. A gyógyvizes medencék mellett úszómedence, pancsoló és kültéri finn szauna is használható, a fedett fürdőrész azonban továbbra is zárva van.

Lassan az utószezonra állnak át a hazai strandok és termálfürdők is. A Tolna megyei Tamási Termálfürdő a héten váltott az új nyitvatartási rendre: hétfőn, kedden és szerdán zárva tart, csütörtöktől vasárnapig viszont ismét várja a fürdőzőket.

A hétvége felé érdemes tehát tervezni annak, aki még idén csobbanna egyet Tamásiban. Csütörtökön és vasárnap 10 és 20 óra között, pénteken és szombaton pedig 10 és 21 óra között lehet használni a fürdő szabadtéri részét - írta a Termálonline.

Gyógyvíz, úszómedence és szauna várja a vendégeket

A Tamási Termálfürdő kínálatából jelenleg két kültéri gyógyvizes termálmedence, egy 25 méteres úszó- és strandmedence, valamint egy kültéri pancsoló használható. A fürdő gyógyvize nátrium-kloridos, hidrogén-karbonátos hévíz, amelyet többek között reumatológiai panaszok, gerincsérv, csontritkulás, illetve ortopédiai műtétek utókezelése esetén is alkalmaznak. A fürdőzés mellé kültéri finn szauna is jár, ennek használatát a belépő ára tartalmazza.

Aki a fedett élménymedencék és szolgáltatások miatt látogatna Tamásiba, annak viszont egyelőre várnia kell. A fedett fürdőrész felújítás miatt továbbra sem üzemel. A rekonstrukció azután vált szükségessé, hogy a fürdő fedett részét érintő 2021-es tűzeset miatt az épületet lezárták. A rekonstrukció ugyan megkezdődött, de a teljes újranyitás időpontja továbbra sem ismert.

Ennyibe kerül most a belépő

A felnőtt egész napos belépő 4250 forint, a nyugdíjas- és diákjegy 3750 forint, a 3–14 év közötti gyerekeknek pedig 2000 forint a belépő. Délutáni jegyek és helyi lakosoknak szóló kedvezmények is vannak.

A Tamási Termálfürdő tehát az őszi időszakban is működik, csak a hét első három napján csendesedik el a fürdő: csütörtöktől vasárnapig viszont továbbra is lehet gyógyvízben lazítani.