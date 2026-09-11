Kettészakadt Pajkaszeg: van, aki elzavarná, mások marasztalják A mi kis falunk stábját + Videó

Nem minden pilisszentléleki akar búcsút inteni A mi kis falunknak: 137 helyi lakos petícióban kérte, hogy a népszerű RTL-sorozat a jövőben is a településen foroghasson. Közben már az is biztosnak tűnik, hogy a stábnak új Pajkaszeg után kell néznie.

Újabb fordulatot vett a vita A mi kis falunk forgatása körül. Miközben Pilisszentlélek korábban úgy döntött, hogy a produkció a jelenlegi formában nem folytathatja a forgatást a településen, most 137 helyi lakos petícióval állt ki a sorozat maradása mellett - írta a Blikk.hu. A helyzet azért különösen érdekes, mert a forgatások az elmúlt években valóban megosztották a helyieket. A sorozat miatt turisták tömegei érkeztek a településre, miközben a lakók egy része a megnövekedett forgalomra, a parkolási gondokra, valamint a forgatásokkal járó zajra és lezárásokra panaszkodott.

A mostani akció viszont azt mutatja, hogy a településen korántsem mindenki szeretné, ha A mi kis falunk végleg elköltözne. A 137 aláíró azt szeretné, hogy a forgatás a jövőben is Pilisszentléleken folytatódjon. A korábbi beszámolók szerint is több helybeli örült a produkciónak, sőt olyanok is vannak, akik statisztaként részt vettek a forgatásokon. A sorozat ráadásul komoly turisztikai ismertséget hozott a településnek: sokan kifejezetten a Pajkaszegként ismert helyszínek miatt látogatnak el ide.

Az Esztergomhoz tartozó Pilisszentlélek helyzetét egy korábbi önkormányzati felmérés is megmutatta. 180 háztartásnak küldtek ki kérdőívet, 110 válasz érkezett, és a válaszadók között mindössze kilenc szavazattal kerültek többségbe azok, akik nem támogatták a forgatás folytatását. Ugyanakkor 70 háztartás nem nyilvánított véleményt.

A sorozat rendezője, Kapitány Iván korábban vitatta, hogy a felmérés valóban a helyiek többségének álláspontját tükrözné. Szerinte több olyan helyi lakos is jelezte, hogy támogatja a produkciót, mégsem kapott kérdőívet. Másrészt a forgatásokkal járó kellemetlenségeket sem lehet figyelmen kívül hagyni. A helyiek szerint a turisták miatt parkolási problémák alakultak ki, a forgatások pedig időnként éjszakai zajjal, erős fényekkel és forgalomkorlátozással jártak.

Új Pajkaszeget is keresnek

A produkciónak mindezek után új helyszínt kell keresnie. Az RTL már korábban jelezte, hogy új forgatási helyszínt keresnek, és több település is jelentkezett. A leendő Pajkaszegnek nemcsak hangulatában kell hasonlítania Pilisszentlélekre, hanem filmes és logisztikai szempontból is megfelelőnek kell lennie. Fontos szempont például, hogy Budapesttől nagyjából egyórás autóútra legyen.

Közben a 11. évad forgatása még Pilisszentléleken zajlik, így a nézők egyelőre továbbra is a jól ismert helyszíneken láthatják Pajkaszeget. A kérdés most az, hogy a 137 aláírás elég lehet-e ahhoz, hogy a stáb végül mégis maradhasson. Az RTL Fókusz friss beszámolója szerint az esztergomi önkormányzat korábban azt jelezte, hogy az idei év után nem valószínű, hogy engedélyezik a közterületi forgatásokat.