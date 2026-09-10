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Váratlanul törölték a hivatalos listáról a népszerű magyar gyógyvizet: mi állhat a háttérben?
Frissült a magyarországi gyógyvizek hivatalos nyilvántartása, amelynek értelmében egy győri termálvíz újonnan megkapta a minősítést, miközben egy hajdúdorogi kikerült a lajstromból. A mostani módosítással együtt 2026-ban eddig összesen négy új hazai gyógyvizet ismertek el hivatalosan - közölte a Termál Online.
A lista a legutóbbi, áprilisi frissítés óta szeptemberben módosult újra. Az új belépő a győri Gyirmót Sport & Wellness Hotel termálkútja, amelynek vize immár hivatalosan is gyógyvíznek számít. Ezzel Győr-Moson-Sopron vármegyében tizenkettőre emelkedett a gyógyvizek száma, amelyek közül négy Győr városában található.
Ezzel párhuzamosan a hajdúdorogi K–73-as termálkút vize kikerült a nyilvántartásból. Ez a víz 2003 óta rendelkezett gyógyvízminősítéssel, amelyet legutóbb 2016-ban újítottak meg. A törléssel Hajdú-Bihar vármegyében huszonhatra csökkent a hivatalosan elismert gyógyvizek száma.
A mostani győri minősítéssel együtt az idei évben összesen négy új gyógyvízzel gazdagodott a hazai kínálat, miután 2026 elején egy hévízi szálloda, valamint a Tiszaligeti Élményfürdő két termálkútjának vize is megszerezte ezt a címet.
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