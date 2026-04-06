Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait

Hévíz híres gyógyító vizű tavának mélyén rejtőző barlangok eddig csupán a szakmai térképeken léteztek – most azonban geodéziai pontossággal mérik fel őket a szakemberek.

A Hévízi-tó forrásbarlangját több mint ötven éve fedezték fel az Amphora Búvár Klub tagjai. A korabeli térképeken öt további, kisebb barlang is szerepel a "Pletykapad alatti barlangok" néven ismert nyugati sziklafal mentén. A barlangok járatait akkor részletesen felmérték, de a bejáratok pontos földrajzi helyzetét az akkori eszközökkel nem lehetett meghatározni.

2026 márciusában a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI), az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya, valamint a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő természetvédelmi szakemberei úgy döntöttek, hogy geodéziai pontossággal rögzítik a barlangok bejáratainak koordinátáit - írta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park.

A felmérés 17-én kezdődött: a BfNPI két búvára merült a 10–15 méteres mélységű barlangbejáratokhoz, ahonnan bójákat engedtek fel a felszínre. A felszínen a kollégák GNSS-vevők segítségével mérték be a bóják helyzetét. A munka korántsem volt egyszerű: a szeles idő, a mély víz, valamint a felszín és a víz alatti csapat közötti kommunikáció mind komoly kihívást jelentett.

Minden nehézség ellenére sikerült az összes bejárat koordinátáját rögzíteni, a búvárok pedig fotókat és videókat is készítettek a barlangokról. Ezzel az eddig csak régi térképeken szereplő barlangok végre megjelenhetnek a közhiteles Országos Barlangnyilvántartásban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A felmérés nemcsak a természetvédelmi nyilvántartás számára fontos, hanem a Hévízi-tó turisztikai és tudományos értékének is hozzájárul: a barlangok részletes feltérképezése új lehetőségeket nyithat a kutatások és a bemutató programok számára.