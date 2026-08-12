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Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
HelloVidék

Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom

HelloVidék
2026. augusztus 12. 14:30

Falusi Mariann, a hazai zenei élet legendás énekesnője Szentendrén él, otthonát pedig egy igazán különleges, buja kert veszi körül. Kis csobogó, kerti pad, magaságyások és burjánzó növények teszik hangulatossá a zöld birodalmat, ahol a kutyája mellett még egy kis teknősnek is jutott hely. Mariann számára a kertészkedés nem egyszerű hobbi, hanem lelki feltöltődés, a természet iránti szeretete pedig már gyerekkora óta meghatározó. Kukkantsunk hát be hozzá!

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Ahogy arról pár éve a HelloVidék is írt róla, Falusi Mariann, a népszerű hazai énekesnő a szentendrei villanegyedben lakik, és meseszép kis kertet is gondoz. Minden fellehető itt, ami egy élhető kerthez kell: kis csobogó, kerti pad, magaságyások, ahol kutyája mellett még egy kis teknős is elfér. Falusi Mariann számára a természet szeretete nem új keletű hobbi. Az énekesnő korábban arról is mesélt, hogy gyerekkora óta közel áll hozzá a növények és a természet világa. Ha pedig éppen nem színpadon áll vagy utazik, szívesen tölti az idejét a saját kertjében.

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Az énekesnő Szentendrén él, ahol otthonához egy nem túl nagy, ám annál változatosabban kialakított kert tartozik. A kertet korábban Szomoru Miklós kertész segítségével is felfrissítették, és a végeredmény inkább egy kis zöld oázisra emlékeztet, mintsem egy egyszerű hátsó udvarra - írta a Blikk.

Kis kertből is lehet igazi zöld oázis

A kert egyik érdekessége éppen az, hogy nem a mérete teszi különlegessé. A területet úgy alakították ki, hogy többféle mikroklíma is megtalálható benne: vannak naposabb, árnyékosabb és erdősebb részek is. Egy kisebb csobogó szintén helyet kapott az udvarban, ami nemcsak hangulatossá teszi a környezetet, hanem az állatok számára is vonzó lehet.

A növények kiválasztásánál is figyelembe vették, hogy az egyes kertrészek mennyi napfényt kapnak. A meredekebb részekre csüngő növények kerültek, a napos területeken pedig olyan mediterrán jellegű fűszernövényeket ültettek, mint a rozmaring, a kakukkfű, az oregánó és a majoránna. A színes virágok mellett örökzöldek és különböző dísznövények is gazdagítják a kertet, így az év különböző időszakaiban is változatos képet mutathat.

Nem csak nézni szereti a növényeket

Az énekesnő magaságyásokat is kialakított, amelyekbe paradicsompalánták kerültek. Így a kertben termett zöldség akár a konyhában is hasznosulhat. Ez a kertészkedés egyik nagy előnye: az ember nemcsak látja, ahogy egy növény fejlődik, hanem a saját munkájának eredményét is élvezheti. Egy paradicsompalánta esetében pedig különösen látványos a folyamat a tavaszi ültetéstől az első termésekig.

Az énekesnő korábbi megszólalásaiból az is kiderül, hogy a kertészkedés számára jóval több egyszerű időtöltésnél. A természet változását, a növények fejlődését olyan folyamatként éli meg, amely lelki szempontból is feltölti: „Imádom a földet, a virágokat, a napot, a természetet, egyáltalán mindent, ami magától nő ki a földből” – fogalmazott. Talán éppen ezért lehet számára annyira fontos a kert: ott nincs rohanás, nincs színpad, nincs reflektorfény, csak a növények, a napfény és az évszakok változása.

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Utazás közben is a természetet keresi, otthon pedig a saját kertjében talál nyugalmat

Falusi Mariann szeret utazni, és külföldi kalandjai során nemcsak a legismertebb látnivalók érdeklik, hanem az adott országok természeti környezete is. Az utazás élménye a Túl az Óperencián című önálló műsorának is fontos része: a zenés estben többek között New York, Kairó, Los Angeles, London, Nápoly és Konstantinápoly hangulata és az ott szerzett élményei is megjelennek. A produkció 2026-ban is szerepel a műsorán, augusztus 7-én például a Városmajori Szabadtéri Színpadon adta elő.

„Az embernek nagyon sokat kell a belső békéjével, önmagával és a mentális dolgaival foglalkoznia” – nyilatkozta.

Miközben a világ számos pontján megfordul, úgy tűnik, a legnagyobb nyugalmat mégis a saját kis zöld birodalmában találja meg. Talán ezért sem vágyik feltétlenül újabb különlegességekre a kertjében. Nem véletlen az sem, hogy amikor a Blikk arról kérdezte, milyen növényt varázsolna még szívesen az udvarába, egyszerűen így válaszolt: „Nem kell nekem más, különleges növény, hiszen számomra ezek a legkedvesebbek, amelyek itt vannak a kertemben.”
Címlapkép: Getty Images
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