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Újabb lakópark épülhet a védett parton? Hatalmas Natura 2000-es telek került a piacra a Balatonnál
Közel egyhektáros, közvetlen Balaton-parti telket kínálnak 199 millió forintért Alsóörsön, ráadásul lakóövezeti ingatlanként hirdetik. Van azonban egy komoly bökkenő: a terület jelenlegi övezeti besorolása alapján lakóépület, így lakópark sem építhető rá. A csaknem 10 ezer négyzetméteres telek ráadásul természetvédelmi oltalom alatt áll és Natura 2000-es területet is érint - számolt be a Veol.hu.
Nem mindennapi ingatlan került fel a piacra a Balaton északi partján. Az Alsóörs Vasút utcájában található, 9660 négyzetméteres, közvetlen vízparti területet 199 millió forintért hirdetik az Ingatlan.com-on. A hirdetés szerint „lakóövezeti telekről” van szó, az ingatlan-nyilvántartásban azonban „kivett beépítetlen terület” megnevezéssel szerepel.
A telek 1/1 tulajdoni hányadú, és a hirdetés szerint a közművek a szomszédos, tavaly átadott társasházig már kiépültek. A leírás szerint a terület jelenleg Z-3 kategóriába sorolt, ami azonban nem jelent szabad utat a lakóparképítésnek.
Van egy komoly akadály: jelenleg nem lehet rá építeni
Alsóörs hatályos Helyi Építési Szabályzata szerint a Z jelű területek zöldterületnek, vagyis közparkoknak és közkerteknek minősülnek. Bár a Z-3 övezetnél általánosságban szerepel 2 százalékos maximális beépíthetőség, a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel érintett Z-3 területekre külön szabály vonatkozik. Eszerint épület nem helyezhető el az érintett területen. A szabályozás jelenleg vendéglátást, sportolást, szabadidős tevékenységet, illetve a terület fenntartását szolgáló műtárgyakat enged.
Vagyis aki most megvásárolná a 199 millió forintos telket, nem építhetne rá lakóházat vagy lakóparkot a jelenlegi szabályok szerint.
Nem egyszerű balatoni építési telekről van szó
A terület természetvédelmi szempontból is különleges. A 981/1 helyrajzi számú ingatlant a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létrehozásáról szóló jogszabály az alsóörsi védett ingatlanok között név szerint is felsorolja. Ugyanez a helyrajzi szám szerepel a Balaton HUBF30002 Natura 2000 terület alsóörsi ingatlanjai között is. Ez azt jelenti, hogy az esetleges jövőbeli fejlesztéseknél a természetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni.
A települési dokumentumok szerint a Balaton-parti területeknél a vízparti szabályozásnak is jelentős szerepe van. Egy alsóörsi telepítési tanulmányterv például külön is rögzíti, hogy az érintett vízparti területek a Vízparti Terv beépítetlenül megőrzendő parti területsávjába tartoznak.
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Már évekkel ezelőtt is felmerült a telek sorsa
A mostani hirdetés azért is érdekes, mert nem újonnan felbukkant ingatlanról van szó. Az alsóörsi képviselő-testület már 2019-ben foglalkozott a 981/1 helyrajzi számú telekkel, amikor több vízpart-rehabilitációval érintett ingatlan megvásárlásának lehetősége is napirendre került.
A konkrét javaslatot akkor levették a napirendről, mivel nem érkezett rá konkrét javaslat, így a kérdést későbbre halasztották.
Most készül Alsóörs új településterve
A történet szempontjából az sem mellékes, hogy Alsóörsön jelenleg készül az új településterv. A képviselő-testület 2025 novemberében döntött a településrendezési dokumentum felülvizsgálatáról, az önkormányzat pedig 2026 áprilisában arra kérte az ingatlantulajdonosokat, hogy tegyék meg szabályozási és területhasználati javaslataikat. A nyilvánosan elérhető dokumentumok között ugyanakkor a Veol nem talált olyan kérelmet vagy önkormányzati döntést, amely a 981/1 helyrajzi számú telek jelenlegi Z-3 besorolásának megváltoztatásáról szólna. Az új településterv várhatóan 2027 júliusára készül el.
Így jelenleg annyi biztos: egy csaknem egyhektáros, közvetlen balatoni vízparti, természetvédelmi szempontból is kiemelt terület került a piacra 199 millió forintos áron, amelyet a hirdetés lakóövezeti telekként kínál, miközben a hatályos szabályok alapján lakóépületet nem lehet rajta elhelyezni.
Címlapfotó:Ingatlan.com
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