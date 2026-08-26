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Eger, Magyarország – 2019. július 8.: Éttermek a Gyönyörű Asszony-völgyben, ahol számos borospince található
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Új őszi slágerhelyszín hódít Magyarországon: tömegek indulnak meg a különleges matyó kincsért

HelloVidék
2026. augusztus 26. 10:15

A Bükkalja és az Alföld találkozásánál fekvő Mezőkövesd és környéke idén ősszel bebizonyítja, hogy a nyári főszezon után is érdemes útra kelni és meglátogatni. A térség turisztikai kínálatában a sportesemények, a gasztronómiai fesztiválok és a modern technológia iránt érdeklődők is találnak majd kedvükre valót, miközben a pihenni vágyók az ország egyik legértékesebb kénes gyógyvizében regenerálódhatnak.

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A szinte az egész nyárra jellemző tikkasztó hőség a belföldi turisztikai szokásokat is átalakítja. Egyre több, aktív életet élő harmincas-negyvenes generációhoz tartozó látogató fedezi fel, hogy az őszi időszak ideális a testi-lelki feltöltődésre. Matyóföld turisztikai szakértője szerint a gyógyturizmus ma már messze nem csak az idősebb korosztály privilégiuma. Mezőkövesd szeptember 5-én egy technikatörténeti különlegességgel, a Gépésztalálkozóval indítja a szezont.

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„Az egyedülálló Mezőgazdasági Gépmúzeum eseménye nemcsak a szakmabeliek érdeklődésére tarthat számot. A rendezvényen az ipari forradalom korának dübörgő óriásait, az egydugattyús hajtóműveket is működés közben csodálhatják meg a családok. Járműfelvonulás, gépbemutatók, old timerek, és vásár kíséri az egész napos programot”  – ajánlotta az utazók figyelmébe Lázár Dávid, a Hajnal Hotel Gyógyszálloda képviselője.

A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum állandó kiállításai is hamisítatlan családi programot kínálnak. A 60 darabos lokomobil park vagy a 100 különböző stabilmotor egy-egy elemét szívesen beindítják, és a gyerekek beülhetnek a 60 traktor egyikének kormánya mögé is. A közel 3.000 restaurált eszköz, gép között felfedezhető régi benzinkút, tűzoltóautók, halottaskocsi, de még egy matyó Trabant is. A múzeum hatalmas kovácsoltvas gyűjteménnyel is rendelkezik, de megtekinthető régi fa mosógép és egy matyó fogadószoba is.

Ha ősz, akkor szüret

A sport szerelmeseit szeptember 19-én a Tour de Mezőkövesd várja, ahol kerékpáros és futóversenyeken mérhetik össze erejüket a résztvevők. Azegész napos sport programok keretében a futók 2, 7, 14 és 21 kilométeres távokon indulhatnak, lesznek gyalogló körök a városban, a kerékpártúra pedig a Bükkaljára vezet. A versenyek rajtja és célja a Kavicsos-tó Szabadidőpark.

A gasztronómia és a bor kultúrája is központi szereppel bír a térségben.

Mezőkövesden szeptember 11-12-én tartják a XIV. Őszi zöldség-gyümölcs kiállítást, a Matyó Kertbarát Egyesület tagjainak és partnereinek látványos kiállítását a Rendezvényközpontban. Lázár Dávid a térség kiemelt eseményei közé sorolta a bogácsi szüreti mulatságot szeptember 19-én és a Szent Mihály-napi csurdítást szeptember 26-án, ahol szalonnasütéssel, must- és újborkóstolással zárják a szüretet a „Sercegjen a zsír, csurranjon a bor!” mottó jegyében.

Október 18-án Egerben tartják a Bikavér ünnepét, amely minőségi kikapcsolódást kínál a borkultúra szerelmeseinek.

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„A térség sajátossága, hogy a látogatóknak a sofőrszolgálatok és transzferek révén akkor sem kell lemondaniuk a borkóstolás élményéről, ha a várostól távolabbi pincészeteket látogatják meg” – hívta fel a figyelmet a turisztikai szakértő.

Lázár Dávid a gasztronómiai programok között kiemelte a mezőkövesdi Hajnal Hotel népszerű tematikus disznótoros hétvégéit, amelyek az ősz második felében, október közepétől indulnak. Ezeken az eseményeken élő zene mellett kóstolhatók meg a hagyományos matyó ízek, a hagymás vértől a sült finomságokig.

Gyógyítás és rehabilitáció 485 méter mélyről

A tartalmas programok mellett a régió egyik legfontosabb kincse, a gyógyvíz nyújthat enyhülést az őszi időszakban. A mezőkövesdi források különlegessége a rendkívül magas, 12,8 mg/l kénes szulfid tartalom, amely Magyarországon az egyik legmagasabbnak számít. Ez az összetétel nemcsak az ízületi és mozgásszervi panaszokra kiváló, hanem hatékony segítség a bőrproblémák, például a pikkelysömör kezelésében is.

Lázár Dávid kiemelte, hogy a Hajnal Hotel saját, minősített gyógyvízforrással rendelkezik. A szálloda medencéi „töltő-ürítő” rendszerrel működnek, ami garantálja, hogy a vendégek folyamatosan friss, vegyszermentes, közvetlenül a kútból érkező gyógyvízben regenerálódhassanak. A 485 méter mélyről feltörő vizet hűtés – és így friss vízzel való hígítás – nélkül, eredeti hatóanyag-összetételében használják fel.
Címlapkép: Getty Images
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