Közel 100 programmal robban be Szolnok: nosztalgiavonat, zenekarok és egy 951 szeletes torta is vár

Aligha lehet unatkozni Szolnokon augusztus utolsó hétvégéjén: közel száz programmal készül a város a Szolnok Napja rendezvénysorozatra. Lesz katonazenekari fesztivál, nosztalgiavonat, városnéző kisvonat, Civil Kavalkád, gyerekprogramok, koncertek és még egy 951 szeletes városi tortát is felvágnak. A fő programnap augusztus 29., szombat lesz.

Szolnok augusztus végén egyetlen hatalmas fesztiválhelyszínné változik: augusztus 27. és 29. között rendezik meg a Szolnok Napja programsorozatot, amelyhez csaknem száz eseményt kapcsoltak. A város több pontján zajlanak majd programok, a történelmi megemlékezésektől és kiállításoktól kezdve a koncerteken át egészen a családi rendezvényekig.

A Szolnok Napja hagyományosan szeptember 1-jéhez kapcsolódik: 1847-ben ezen a napon adták át a Pest–Szolnok vasútvonalat. A vasút története az idei rendezvényen is hangsúlyos lesz.

Katonazenekarok lepik el a Tisza-partot

A program már pénteken különleges látványossággal folytatódik. Augusztus 28-án rendezik meg a XXIX. Szolnoki Katonazenekari Találkozót a Tiszai hajósok terén. A szolnoki mellett a szentendrei, hódmezővásárhelyi és budapesti zenekarok is fellépnek. A program 17.30-kor kezdődik.

A pénteki programok között kiállításmegnyitók és esti mécsesúsztatás is szerepel, így már az ünnepi hétvége első napján érdemes lesz a belváros felé venni az irányt.

Szombaton tényleg beindul a város

A rendezvénysorozat legmozgalmasabb napja augusztus 29., szombat lesz. Délelőttől egymást érik majd a programok a város több pontján. A Hild János tér környékén például lesz Civil Kavalkád, városnéző kisvonat, vasúti járműtörténeti kiállítás, szabadtéri cirkuszi program, sportbemutatók és játékos várostörténeti kaland is. A gyerekeket külön programokkal várják, köztük a hagyományos Gyermek Kismotoros Felvonulással és Versennyel, valamint számos ügyességi és szabadidős programmal.

A sportkedvelők sem maradnak program nélkül: az Agóra előtti zöldterületen rendezik meg a II. Agóra Petanque Kupát is.

Nosztalgiavonat is befut az állomásra

A vasút története nemcsak kiállításokon jelenik meg. Szombaton nosztalgiavonat érkezik a szolnoki vasútállomásra, a szervezők szerint 10.39-kor. A program azért is különleges, mert Szolnok történetében a vasút máig meghatározó szerepet játszik. A város az 1847-es Pest–Szolnok vasútvonal átadására is emlékezik az ünnepséggel.

A vasút szerelmeseinek további érdekesség a Magyar Vagon vasúti járműtörténeti kiállítása, amely szintén a szombati program része.

951 szeletes tortát vágnak fel

Az egyik leglátványosabb szombati program délután háromkor kezdődik: ekkor vágják fel Szolnok város 951 szeletes tortáját. A torta mérete nem véletlen: a város történetének egy fontos évfordulójára utaló gesztus része az ünnepi programnak. A tortából a helyszínen a látogatók is kaphatnak.

A RepTár is ünnepel

A Szolnok Napja programjaihoz kapcsolódik a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum tizedik születésnapja is. Augusztus 29-én egész napos RepTár Piknikkel várják a látogatókat, így a repülés iránt érdeklődőknek különösen érdemes lesz útba ejteniük a múzeumot.

A programok tehát nem egyetlen helyszínre koncentrálódnak: a belváros mellett a vasútállomás, a RepTár és a Járműjavító környéke is bekapcsolódik az ünneplésbe.

Nem csak a szombat tartogat programokat

Bár augusztus 29. lesz a legzsúfoltabb nap, már csütörtökön megkezdődnek a Szolnok Napjához kapcsolódó megemlékezések. Augusztus 27-én a katonai temetőben és a Széchenyi-városrészben is koszorúzást tartanak. Pénteken a Szent István téren, majd az egykori szolnoki vár délkeleti bástyájának emléktáblájánál folytatódnak a megemlékezések. Emellett kiállítások, a katonazenekari találkozó és esti programok is várják az érdeklődőket.

Aki tehát augusztus utolsó hétvégéjére keres vidéki programot, annak Szolnok jó célpont lehet: a közel száz esemény között a kisgyerekes családok, a vasút és repüléstörténet iránt érdeklődők, a zenekedvelők, a sportolók és a könnyedebb városi programokra vágyók is találhatnak maguknak elfoglaltságot.