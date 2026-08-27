2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
23 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A divatos ruhákba öltözött rockzenészek alternatív vagy punk rockzenét játszanak a fesztivál színpadán, szenvedélyesen gitároznak a ragyogó reflektorok alatt, és energiával töltik el a rajongókat.
HelloVidék

Közel 100 programmal robban be Szolnok: nosztalgiavonat, zenekarok és egy 951 szeletes torta is vár

HelloVidék
2026. augusztus 27. 19:15

Aligha lehet unatkozni Szolnokon augusztus utolsó hétvégéjén: közel száz programmal készül a város a Szolnok Napja rendezvénysorozatra. Lesz katonazenekari fesztivál, nosztalgiavonat, városnéző kisvonat, Civil Kavalkád, gyerekprogramok, koncertek és még egy 951 szeletes városi tortát is felvágnak. A fő programnap augusztus 29., szombat lesz.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szolnok augusztus végén egyetlen hatalmas fesztiválhelyszínné változik: augusztus 27. és 29. között rendezik meg a Szolnok Napja programsorozatot, amelyhez csaknem száz eseményt kapcsoltak. A város több pontján zajlanak majd programok, a történelmi megemlékezésektől és kiállításoktól kezdve a koncerteken át egészen a családi rendezvényekig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szolnok Napja hagyományosan szeptember 1-jéhez kapcsolódik: 1847-ben ezen a napon adták át a Pest–Szolnok vasútvonalat. A vasút története az idei rendezvényen is hangsúlyos lesz.

Katonazenekarok lepik el a Tisza-partot

A program már pénteken különleges látványossággal folytatódik. Augusztus 28-án rendezik meg a XXIX. Szolnoki Katonazenekari Találkozót a Tiszai hajósok terén. A szolnoki mellett a szentendrei, hódmezővásárhelyi és budapesti zenekarok is fellépnek. A program 17.30-kor kezdődik.

A pénteki programok között kiállításmegnyitók és esti mécsesúsztatás is szerepel, így már az ünnepi hétvége első napján érdemes lesz a belváros felé venni az irányt.

Szombaton tényleg beindul a város

A rendezvénysorozat legmozgalmasabb napja augusztus 29., szombat lesz. Délelőttől egymást érik majd a programok a város több pontján. A Hild János tér környékén például lesz Civil Kavalkád, városnéző kisvonat, vasúti járműtörténeti kiállítás, szabadtéri cirkuszi program, sportbemutatók és játékos várostörténeti kaland is. A gyerekeket külön programokkal várják, köztük a hagyományos Gyermek Kismotoros Felvonulással és Versennyel, valamint számos ügyességi és szabadidős programmal.

A sportkedvelők sem maradnak program nélkül: az Agóra előtti zöldterületen rendezik meg a II. Agóra Petanque Kupát is.

Nosztalgiavonat is befut az állomásra

A vasút története nemcsak kiállításokon jelenik meg. Szombaton nosztalgiavonat érkezik a szolnoki vasútállomásra, a szervezők szerint 10.39-kor. A program azért is különleges, mert Szolnok történetében a vasút máig meghatározó szerepet játszik. A város az 1847-es Pest–Szolnok vasútvonal átadására is emlékezik az ünnepséggel.

A vasút szerelmeseinek további érdekesség a Magyar Vagon vasúti járműtörténeti kiállítása, amely szintén a szombati program része.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

951 szeletes tortát vágnak fel

Az egyik leglátványosabb szombati program délután háromkor kezdődik: ekkor vágják fel Szolnok város 951 szeletes tortáját. A torta mérete nem véletlen: a város történetének egy fontos évfordulójára utaló gesztus része az ünnepi programnak. A tortából a helyszínen a látogatók is kaphatnak.

A RepTár is ünnepel

A Szolnok Napja programjaihoz kapcsolódik a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum tizedik születésnapja is. Augusztus 29-én egész napos RepTár Piknikkel várják a látogatókat, így a repülés iránt érdeklődőknek különösen érdemes lesz útba ejteniük a múzeumot.

A programok tehát nem egyetlen helyszínre koncentrálódnak: a belváros mellett a vasútállomás, a RepTár és a Járműjavító környéke is bekapcsolódik az ünneplésbe.

Nem csak a szombat tartogat programokat

Bár augusztus 29. lesz a legzsúfoltabb nap, már csütörtökön megkezdődnek a Szolnok Napjához kapcsolódó megemlékezések. Augusztus 27-én a katonai temetőben és a Széchenyi-városrészben is koszorúzást tartanak. Pénteken a Szent István téren, majd az egykori szolnoki vár délkeleti bástyájának emléktáblájánál folytatódnak a megemlékezések. Emellett kiállítások, a katonazenekari találkozó és esti programok is várják az érdeklődőket.

Aki tehát augusztus utolsó hétvégéjére keres vidéki programot, annak Szolnok jó célpont lehet: a közel száz esemény között a kisgyerekes családok, a vasút és repüléstörténet iránt érdeklődők, a zenekedvelők, a sportolók és a könnyedebb városi programokra vágyók is találhatnak maguknak elfoglaltságot.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #fesztivál #vonat #repülés #szabadidő #hétvége #programok #belföldi turizmus #augusztus #szolnok #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:29
20:04
19:32
19:15
19:05
Pénzcentrum
Milliós bírság jöhet a 2026-os fűtési szezonban: ezt a hibát nem nézik el a magyar háztulajoknak
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
Ennyit kell valójában várni a mentőkre Magyarországon: nyilvánosak a számok, ha tényleg nagy a baj, akkor sem jön rögtön a segítség
Megszólalt a magyar kaparós nyertes: mesés összeg ütötte a markát, erre fogja költeni a giganyereményt
Kitálalt a díjnyertes balatoni fagyis: elképesztő, mit művelnek a munkát kereső magyarok
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 27. csütörtök
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
2
2 hete
Nem lesz tűzijáték augusztus 20-án: lefújták az ünnepi programot
3
2 hete
Pesti ház áráért eladó Oszter Sándor legendás balatoni villája: hatalmas birtok, pazar panoráma
4
2 hete
Farkasfalka csapott le egy juhnyájra Kazincbarcikánál: videó is készült a támadásról
5
1 hete
Végleg eltűnik a legendás Balaton-parti napközis tábor: 69 lakásos luxuslakópark épül a helyére
PÉNZÜGYI KISOKOS
Záloglevél
olyan kamatozó értékpapír, amelynek ingatlan a fedezete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 27. 19:05
Óriási változás előtt a világ: ebből Magyarország sem húzhatja ki magát, erre számíthatunk néhány éven belül
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 27. 17:57
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? A 10/10-hez profinak kell lenned!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 27. 19:28
Váratlan hírek jöttek a magyar paradicsomról, paprikáról: ez a valóság