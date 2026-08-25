Itt a bejelentés, elképesztő látványosság újul meg a Balatonnál: 216 millióból hozzák el az űrutazást

Több mint 216 millió forintból újul meg a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló, amelyben VR-élménymozi, valamint interaktív hold- és űrsétás szimulátor is helyet kap majd.

A balatonfűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épület, és a kupolát is lecserélik.

Az élményközpontú, legkésőbb 2029 áprilisában záruló fejlesztéssel az előadóteremben VR-élménymozit alakítanak ki tizenhat hidraulikusan mozgatható üléssel és VR-sisakokkal. Ide készül egy 15 perces animációs film, oktató és egyben szórakoztató csillagászati tematikával, amely mellett szél- és hangeffektek jelennek meg.

A kisteremben elhelyeznek egy zéró G csökkentett gravitációs „holdjáró” szimulátort interaktív holdsétás programmal, VR-sisakkal és hidraulikus mozgató mechanikával, valamint két álló-mozgó szimulációs egységet hétperces interaktív játékélménnyel, amellyel átélhető egy űrséta a naprendszerben.

A helyiségeket az élményelemekhez kapcsolódó design beépítésével, világítás effektekkel, egyéb látványelemekkel, dekoratív bútor kellékekkel és kiegészítőkkel látják el, valamint elhelyeznek egy kamerás megfigyelőrendszert négy kamerával, 24 órás rögzítéssel.

A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni – áll a közleményben.