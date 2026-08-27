Már fényes nappal is vaddisznók járják a vidéki nagyváros utcáit: elrendelték a hajtóvadászatot

Már fényes nappal is vaddisznók járják Sopron utcáit: a vadak kerteket túrnak fel, kukákat borogatnak, és egyre közelebb merészkednek a házakhoz. A helyzet odáig fajult, hogy belterületi vadászatot rendeltek el a városban – közben az idei aszály is egyre közelebb hajthatja a vadakat az emberekhez.

Nem mindennapi látvány fogadja egyre gyakrabban a Sopron erdőszéli részein élőket: vaddisznók tűnnek fel az utcákon és a kertekben, ráadásul már nappal is. Az állatok feltúrják a virágágyásokat és a kerteket, felborogatják a kukákat, és komoly károkat okoznak a lakóknak. A sorozatos bejelentések után a város önkormányzata most belterületi vadászatot rendelt el - írta a Kisalföld.

A probléma elsősorban a Lőverekkel szomszédos, erdővel határos városrészeket érinti. A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. már korábban is próbálta távol tartani az állatokat: elterelő etetést és itatást alkalmaztak, emellett élvefogó csapdákat is kihelyeztek.

Már nemcsak éjszaka jönnek

A vaddisznók feltűnése nem új jelenség Sopronban, az elmúlt években is rendszeresen érkeztek hasonló lakossági bejelentések. A leginkább érintett területek jellemzően a város szélén, az erdők közvetlen közelében találhatók. A mostani helyzetet azonban súlyosbítja, hogy az állatok egyre kevésbé kerülik el az emberek által lakott területeket. A beszámolók szerint már nappal is feltűnnek az utcákon, miközben a lakók kertjeiben és a közterületi kukák környékén is élelmet találnak.

A TAEG korábbi tájékoztatása szerint a problémát az is erősíti, hogy a gondozatlan, elhagyott telkek búvóhelyet és táplálékot kínálnak a vaddisznóknak. Az állatok a rossz állapotú vagy hiányos kerítéseken is könnyen átjutnak, majd a környező utcákban található kukákat is felkeresik.

Az aszály is a város felé tereli a vadakat

Az idei szárazság különösen nehéz helyzetet teremtett. A Kisalföldnek a TAEG korábban arról számolt be, hogy az aszály miatt – hasonlóan a 2022-es évhez – a vadak az erdőkből a lakott területek felé húzódtak, ahol könnyebben találtak vizet és táplálékot. Az erdőgazdaság ezért folyamatosan pótolta a vizet az erdei itatókban és dagonyákban, emellett takarmányt is kihelyezett a vaddisznók, őzek és szarvasok számára. A cél az volt, hogy az állatokat az erdőben tartsák, és ne a városi kertekben keressenek maguknak ennivalót vagy vizet.

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A szárazság tehát nemcsak a kertekben és a mezőgazdaságban okoz gondot: a vadállatok mozgását is jelentősen befolyásolhatja.

Már a belterületi vadászat is szóba került

A Kisalföld beszámolója szerint az idei évtől egy jogszabály-módosítás miatt a belterületi vadászat engedélyezése a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ugyanakkor a rendőrség engedélyére is szükség van. A szükséges engedélyek beszerzését követően két olyan személyt jelöltek ki a feladatra, akik megfelelő szakmai és technikai háttérrel rendelkeznek. A vadászat pontos részleteiről a cikk megjelenéséig az önkormányzat nem adott bővebb tájékoztatást.

A TAEG eközben továbbra is alkalmazza a befogókat. Sárközy Áron, az erdőgazdaság vadgazdálkodási ágazatvezetője szerint a város szélén, már külterületen működtetett vaddisznóbefogók és élvefogó rókacsapdák hatékony és kíméletes eszközei lehetnek a probléma kezelésének.