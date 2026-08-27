2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Wild boar , Sus scrofa, Germany, Bavaria
HelloVidék

Már fényes nappal is vaddisznók járják a vidéki nagyváros utcáit: elrendelték a hajtóvadászatot

HelloVidék
2026. augusztus 27. 10:45

Már fényes nappal is vaddisznók járják Sopron utcáit: a vadak kerteket túrnak fel, kukákat borogatnak, és egyre közelebb merészkednek a házakhoz. A helyzet odáig fajult, hogy belterületi vadászatot rendeltek el a városban – közben az idei aszály is egyre közelebb hajthatja a vadakat az emberekhez.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nem mindennapi látvány fogadja egyre gyakrabban a Sopron erdőszéli részein élőket: vaddisznók tűnnek fel az utcákon és a kertekben, ráadásul már nappal is. Az állatok feltúrják a virágágyásokat és a kerteket, felborogatják a kukákat, és komoly károkat okoznak a lakóknak. A sorozatos bejelentések után a város önkormányzata most belterületi vadászatot rendelt el - írta a Kisalföld.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A probléma elsősorban a Lőverekkel szomszédos, erdővel határos városrészeket érinti. A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. már korábban is próbálta távol tartani az állatokat: elterelő etetést és itatást alkalmaztak, emellett élvefogó csapdákat is kihelyeztek.

Már nemcsak éjszaka jönnek

A vaddisznók feltűnése nem új jelenség Sopronban, az elmúlt években is rendszeresen érkeztek hasonló lakossági bejelentések. A leginkább érintett területek jellemzően a város szélén, az erdők közvetlen közelében találhatók. A mostani helyzetet azonban súlyosbítja, hogy az állatok egyre kevésbé kerülik el az emberek által lakott területeket. A beszámolók szerint már nappal is feltűnnek az utcákon, miközben a lakók kertjeiben és a közterületi kukák környékén is élelmet találnak.

A TAEG korábbi tájékoztatása szerint a problémát az is erősíti, hogy a gondozatlan, elhagyott telkek búvóhelyet és táplálékot kínálnak a vaddisznóknak. Az állatok a rossz állapotú vagy hiányos kerítéseken is könnyen átjutnak, majd a környező utcákban található kukákat is felkeresik.

Az aszály is a város felé tereli a vadakat

Az idei szárazság különösen nehéz helyzetet teremtett. A Kisalföldnek a TAEG korábban arról számolt be, hogy az aszály miatt – hasonlóan a 2022-es évhez – a vadak az erdőkből a lakott területek felé húzódtak, ahol könnyebben találtak vizet és táplálékot. Az erdőgazdaság ezért folyamatosan pótolta a vizet az erdei itatókban és dagonyákban, emellett takarmányt is kihelyezett a vaddisznók, őzek és szarvasok számára. A cél az volt, hogy az állatokat az erdőben tartsák, és ne a városi kertekben keressenek maguknak ennivalót vagy vizet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szárazság tehát nemcsak a kertekben és a mezőgazdaságban okoz gondot: a vadállatok mozgását is jelentősen befolyásolhatja.

Már a belterületi vadászat is szóba került

A Kisalföld beszámolója szerint az idei évtől egy jogszabály-módosítás miatt a belterületi vadászat engedélyezése a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ugyanakkor a rendőrség engedélyére is szükség van. A szükséges engedélyek beszerzését követően két olyan személyt jelöltek ki a feladatra, akik megfelelő szakmai és technikai háttérrel rendelkeznek. A vadászat pontos részleteiről a cikk megjelenéséig az önkormányzat nem adott bővebb tájékoztatást.

A TAEG eközben továbbra is alkalmazza a befogókat. Sárközy Áron, az erdőgazdaság vadgazdálkodási ágazatvezetője szerint a város szélén, már külterületen működtetett vaddisznóbefogók és élvefogó rókacsapdák hatékony és kíméletes eszközei lehetnek a probléma kezelésének.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #rendőrség #sopron #kert #vadászat #erdő #aszály #hellovidék #vadállatok #győr-moson-sopron megye #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:45
10:31
10:02
09:44
Pénzcentrum
Milliós bírság jöhet a 2026-os fűtési szezonban: ezt a hibát nem nézik el a magyar háztulajoknak
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
Veszélyes láncreakció indult el a világgazdaságban: ezek a tényezők indíthatják el a következő nagy összeomlást 2008 után?
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
Ötszörös díjemelést terveznek a magyar turisták sztárvárosában: napi 20 ezerbe kerülhet, hogy egyáltalán beléphess
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 27. csütörtök
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
2
2 hete
Nem lesz tűzijáték augusztus 20-án: lefújták az ünnepi programot
3
2 hete
Pesti ház áráért eladó Oszter Sándor legendás balatoni villája: hatalmas birtok, pazar panoráma
4
2 hete
Farkasfalka csapott le egy juhnyájra Kazincbarcikánál: videó is készült a támadásról
5
1 hete
Végleg eltűnik a legendás Balaton-parti napközis tábor: 69 lakásos luxuslakópark épül a helyére
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizacsere
Az az ügylet, amely során a felek kötnek egy devizaügyletet, majd ezzel egy időben egy ezzel ellentétes irányú megállapodást, amely az egyik devizában meghatározott azonos összegre, de eltérő értéknapra vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 27. 10:02
Veszélyes láncreakció indult el a világgazdaságban: ezek a tényezők indíthatják el a következő nagy összeomlást 2008 után?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 27. 09:36
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
Agrárszektor  |  2026. augusztus 27. 10:32
A hód megoldaná ingyen, de mi inkább milliókat költünk a vízmegtartásra