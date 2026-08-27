Rátámadt a medve a Kolozs megyei sofőr autójára, miközben a gépkocsi a Transzfogarasi úton a dugóban vesztegelt.
Már fényes nappal is vaddisznók járják a vidéki nagyváros utcáit: elrendelték a hajtóvadászatot
Már fényes nappal is vaddisznók járják Sopron utcáit: a vadak kerteket túrnak fel, kukákat borogatnak, és egyre közelebb merészkednek a házakhoz. A helyzet odáig fajult, hogy belterületi vadászatot rendeltek el a városban – közben az idei aszály is egyre közelebb hajthatja a vadakat az emberekhez.
Nem mindennapi látvány fogadja egyre gyakrabban a Sopron erdőszéli részein élőket: vaddisznók tűnnek fel az utcákon és a kertekben, ráadásul már nappal is. Az állatok feltúrják a virágágyásokat és a kerteket, felborogatják a kukákat, és komoly károkat okoznak a lakóknak. A sorozatos bejelentések után a város önkormányzata most belterületi vadászatot rendelt el - írta a Kisalföld.
A probléma elsősorban a Lőverekkel szomszédos, erdővel határos városrészeket érinti. A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. már korábban is próbálta távol tartani az állatokat: elterelő etetést és itatást alkalmaztak, emellett élvefogó csapdákat is kihelyeztek.
Már nemcsak éjszaka jönnek
A vaddisznók feltűnése nem új jelenség Sopronban, az elmúlt években is rendszeresen érkeztek hasonló lakossági bejelentések. A leginkább érintett területek jellemzően a város szélén, az erdők közvetlen közelében találhatók. A mostani helyzetet azonban súlyosbítja, hogy az állatok egyre kevésbé kerülik el az emberek által lakott területeket. A beszámolók szerint már nappal is feltűnnek az utcákon, miközben a lakók kertjeiben és a közterületi kukák környékén is élelmet találnak.
A TAEG korábbi tájékoztatása szerint a problémát az is erősíti, hogy a gondozatlan, elhagyott telkek búvóhelyet és táplálékot kínálnak a vaddisznóknak. Az állatok a rossz állapotú vagy hiányos kerítéseken is könnyen átjutnak, majd a környező utcákban található kukákat is felkeresik.
Az aszály is a város felé tereli a vadakat
Az idei szárazság különösen nehéz helyzetet teremtett. A Kisalföldnek a TAEG korábban arról számolt be, hogy az aszály miatt – hasonlóan a 2022-es évhez – a vadak az erdőkből a lakott területek felé húzódtak, ahol könnyebben találtak vizet és táplálékot. Az erdőgazdaság ezért folyamatosan pótolta a vizet az erdei itatókban és dagonyákban, emellett takarmányt is kihelyezett a vaddisznók, őzek és szarvasok számára. A cél az volt, hogy az állatokat az erdőben tartsák, és ne a városi kertekben keressenek maguknak ennivalót vagy vizet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szárazság tehát nemcsak a kertekben és a mezőgazdaságban okoz gondot: a vadállatok mozgását is jelentősen befolyásolhatja.
Már a belterületi vadászat is szóba került
A Kisalföld beszámolója szerint az idei évtől egy jogszabály-módosítás miatt a belterületi vadászat engedélyezése a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ugyanakkor a rendőrség engedélyére is szükség van. A szükséges engedélyek beszerzését követően két olyan személyt jelöltek ki a feladatra, akik megfelelő szakmai és technikai háttérrel rendelkeznek. A vadászat pontos részleteiről a cikk megjelenéséig az önkormányzat nem adott bővebb tájékoztatást.
A TAEG eközben továbbra is alkalmazza a befogókat. Sárközy Áron, az erdőgazdaság vadgazdálkodási ágazatvezetője szerint a város szélén, már külterületen működtetett vaddisznóbefogók és élvefogó rókacsapdák hatékony és kíméletes eszközei lehetnek a probléma kezelésének.
Mintha egy teljesen új vár állna Diósgyőrben: elszabadultak az indulatok a sokmilliárdos felújítás miatt
A friss videó alatt rögtön elszabadultak az indulatok: van, aki szerint a felújított Diósgyőri vár lenyűgöző lett, mások viszont azt írják, „semmi köze a régi...
Augusztus 28–30. között az ország egyik legvonzóbb családi birodalmává változik a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed.
Zsarolóvírus bénította meg augusztus elején a mátraházi Hotel Ózon informatikai rendszerét.
Sárgul a Mecsek, repedezik a talaj, a gyökerek sem bírják: mi lesz így az erdőkkel 30 év múlva? + Videó
A szakemberek szerint ha az aszályos időszakok tartósabbá válnak, néhány évtized múlva a Mecsek erdei is jelentősen átalakulhatnak.
Eladó Galambos Lajos eddig rejtegetett meseszép kastélya: hatalmas tóval, ősparkkal + óriási home office irodával
Évtizedeken át csak kevesen láthatták Galambos Lajos boldogasszonypusztai birodalmát. Most videón mutatta meg a közel 700 milliós kúriát és pazar környezetét.
A Bükkalja és az Alföld találkozásánál fekvő Mezőkövesd és környéke idén ősszel bebizonyítja, hogy a nyári főszezon után is érdemes útra kelni és meglátogatni.
A hazai kertek titkos aszálytűrő sztárja: a legforróbb nyarat is remekül bírja, a pillangók pedig imádják
Az idei aszály sok kerttulajdonosnak megmutatta, milyen növények bírják a szélsőséges nyarakat. A pilisszentkereszti kertész a nyári orgonát ajánlja.
Kinyílnak Szentendre templomai: három napig koncertek, irodalmi estek és különleges programok jönnek
Szeptember 11. és 13. között hatodik alkalommal rendezik meg a Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéjét, amelyen kilenc templom és három imaház tárja ki kapuit a látogatók...
A nyár ugyan lassan véget ér, de a mediterrán életérzésnek nem kell eltűnnie. Egy görög saláta, egy paradicsomos bruschetta is visszahozhatja a tengerpartok hangulatát.
Több mint ezer madár került a hálókba hat mozgalmas nap alatt Fenékpusztán. Az őszi vonulás közepette ritkább fajok is előkerültek.
Itt a bejelentés, elképesztő látványosság újul meg a Balatonnál: 216 millióból hozzák el az űrutazást
Több mint 216 millió forintból újul meg a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló, amelyben VR-élménymozi, valamint interaktív hold- és űrsétás szimulátor is helyet kap majd.
Már csak ez hiányzott! Zavaros, habos vízre figyeltek fel a Tiszaugi Holt-Tisza Szabadidőparknál, ezért az önkormányzat vízmintát vetetett.
Kassai Lajos szerint a megoldás a vízmegtartásban és egy gyökeres szemléletváltásban rejlik – amihez szerinte legalább akkora összefogásra lenne szükség, mint egykor a honfoglaláshoz.
Aki szerint a pacal nem egyszerűen étel, hanem komoly életforma, annak szeptemberben Zalaszentgróton a helye. Első alkalommal rendezik meg a Zala-parti Pacal Partyt, ahol a...
Mintha egy óriási krokodil mászott volna ki a Körösből, úgy fest a több mint 12 méteres homokszobor a csongrádi Körös-torokban. A hatalmas állatot ráadásul nem...
Kegyetlen jövő vár a balatoni ingatlanokra? Súlyos milliókat bukhat, aki nem hallgat a magyar tudósra
A mostani aszályos időszak önmagában nem jelent különleges problémát egy sekély tó számára – mondta Jordán Ferenc hálózatkutató biológus a Válasz Online-nak adott nagyinterjúban. Szerinte...
Saját templom, kilátótorony és nyeregszoba: ilyen volt Failoni Donatella és Oszter Sándor legendás vidéki birtoka
A mintegy 2,5 hektáros diósjenői birtokon kúria, fából épült templom, négyemeletes kilátótorony, istálló karámmal, kocsiszín és nyeregszoba, valamint medence és szauna is található...
Kegyetlenül fogy a hazai ivóvíz: most térképen is megnézheted, mennyi maradt a kutakban a településeden
Nem kell találgatni, mennyire van a felszín alatt a talajvíz: az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképen mutatja a legfrissebb adatokat.
-
Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.