Bekeményít az INOTA: techno, breakcore és brutál fényfestmények az egykori erőműben

Augusztus végén ismét beindul az inotai „erőmű”: négy napon át dübörög az elektronikus zene, miközben fényinstallációk és különleges audiovizuális alkotások varázsolják egészen szürreálissá az egykori ipari komplexumot.

Az INOTA egyik különlegessége éppen a helyszín: az egykori erőmű monumentális ipari terei egészen sajátos hátteret adnak a négynapos fesztiválnak. A programban több helyszín – köztük a Turbinacsarnok, a Liget és a Periféria – szerepel. A zenei felhozatal elsősorban az elektronikus zene kedvelőinek szól. A nemzetközi fellépők között ott lesz többek között Ben Klock, MARRØN, James K, Loscil, Extrawelt, Alarico és Quelza, de számos magyar előadó is színpadra lép.

A fesztivál másik fontos pillére a fény- és médiaművészet. A 2026-os programban több mint húsz alkotó és művészeti projekt szerepel, köztük magyar és nemzetközi alkotók munkái. Látható lesz például az 1024 Architecture Scanline című alkotása, valamint többek között Maotik, Anni Kinnunen, Encor Studio és Sven Sauer munkája is. A különleges installációk az ipari környezetet is bevonják a művészeti élménybe, így az INOTA nem egyszerűen egy többnapos zenei fesztivál, hanem hanggal, fénnyel és látvánnyal megtöltött ipari tárlat is.

Négy nap, rengeteg fellépő

A fesztivál augusztus 27-én, csütörtökön kezdődik, és augusztus 30-ig tart. A részletes program szerint a koncertek és DJ-szettek a délutáni óráktól egészen hajnalig követik egymást, így azok is találnak maguknak programot, akik inkább a korábbi esti órákban érkeznének, és azok is, akik éjszakába nyúló bulira készülnek.

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Az INOTA Fesztivál 2026. augusztus 27–30. között várja a látogatókat Várpalotán, az egykori Inotai Hőerőmű területén. A részletes fellépőlista és a jegyinformációk a fesztivál hivatalos oldalán érhetők el.