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Hiába hozták meg a szigorú tiltást, hatalmas a bukás: így játsszák át a korlátozást tömegével a gyerekek
Ausztrália 2025 decemberében vezette be a 16 év alattiak közösségimédia-tilalmát, ám egy friss jelentés szerint a korlátozás szinte teljesen hatástalannak bizonyult. A fiatalok ugyanis néhány hónapon belül visszatértek a platformokra, és a használat mértéke mára megközelíti a tilalom előtti szintet.
A szülői felügyeleti szoftvereket fejlesztő Qustodio belső adatain alapuló jelentést a Bloomberg ismertette. Az Instagram, a TikTok és a Snapchat használatában egyaránt megfigyelhető volt egy rövid, néhány hetes visszaesés a tilalom bevezetésekor mind a 10–12, mind a 13–15 éves korosztályban. Ezt követően azonban a gyerekek fokozatosan visszaszivárogtak a platformokra, és 2026 nyarára a használati mutatók lényegében elérték a korábbi szintet - írta a Business Insider.
A Qustodio kiemelte, hogy adatbázisukban olyan gyerekek szerepelnek, akiknek a szülei kifejezetten fizettek a szűrőszoftverért, vagyis a valós használat az összes ausztrál fiatal körében feltehetően még ennél is magasabb. A megállapítások összhangban vannak az ausztrál kormány saját eSafety-bizottságának tavaszi felmérésével, amely szerint a 10–15 évesek közösségimédia-használata mindössze 86 százalékról 81 százalékra csökkent. A megkérdezett fiatalok többsége úgy nyilatkozott, hogy nem okozott számára nehézséget a tilalom megkerülése.
Az életkor ellenőrzése ugyanis továbbra is megoldatlan probléma. Az Egyesült Királyságban például egyes gyerekek rajzolt bajusszal tévesztették meg az arcfelismerésen alapuló korhatár-ellenőrző rendszereket. Egyelőre nem született olyan hatékony technikai megoldás a korlátozásra, amely ne vetne fel súlyos adatvédelmi aggályokat.
Az ausztrál példa ellenére más országok is hasonló útra léptek. Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Indonéziában és Malajziában már bevezettek vagy terveznek hasonló tilalmakat, Új-Zéland pedig most hétfőn terjesztett elő egy erre vonatkozó törvényjavaslatot.
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A teljes tiltás helyett más megközelítések is formálódnak. A Meta szerdán egyezséget kötött, amelynek értelmében szigorúbb időkorlátokat vezet be a 18 év alatti felhasználók számára. Ennek keretében bevezetik a napi kétórás használati limitet – amelyet csak a szülő oldhat fel –, az alapértelmezett blokkolást éjfél és hajnali hat óra között, valamint az iskolaidőben érkező push-értesítések letiltását. Ez a fajta szabályozás inkább a használat kereteinek kijelölésére összpontosít a teljes tiltás helyett, így közelebb kerülhet ahhoz az egyensúlyhoz, amely figyelembe veszi a közösségi média kockázatait – a függőséget okozó algoritmusokat és a káros tartalmakat –, miközben nem zárja el teljesen a fiatalokat a kortárskapcsolatoktól és az önkifejezés lehetőségétől.
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