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Tech

Hiába hozták meg a szigorú tiltást, hatalmas a bukás: így játsszák át a korlátozást tömegével a gyerekek

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 16:44

Ausztrália 2025 decemberében vezette be a 16 év alattiak közösségimédia-tilalmát, ám egy friss jelentés szerint a korlátozás szinte teljesen hatástalannak bizonyult. A fiatalok ugyanis néhány hónapon belül visszatértek a platformokra, és a használat mértéke mára megközelíti a tilalom előtti szintet.

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A szülői felügyeleti szoftvereket fejlesztő Qustodio belső adatain alapuló jelentést a Bloomberg ismertette. Az Instagram, a TikTok és a Snapchat használatában egyaránt megfigyelhető volt egy rövid, néhány hetes visszaesés a tilalom bevezetésekor mind a 10–12, mind a 13–15 éves korosztályban. Ezt követően azonban a gyerekek fokozatosan visszaszivárogtak a platformokra, és 2026 nyarára a használati mutatók lényegében elérték a korábbi szintet - írta a Business Insider.

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A Qustodio kiemelte, hogy adatbázisukban olyan gyerekek szerepelnek, akiknek a szülei kifejezetten fizettek a szűrőszoftverért, vagyis a valós használat az összes ausztrál fiatal körében feltehetően még ennél is magasabb. A megállapítások összhangban vannak az ausztrál kormány saját eSafety-bizottságának tavaszi felmérésével, amely szerint a 10–15 évesek közösségimédia-használata mindössze 86 százalékról 81 százalékra csökkent. A megkérdezett fiatalok többsége úgy nyilatkozott, hogy nem okozott számára nehézséget a tilalom megkerülése.

Az életkor ellenőrzése ugyanis továbbra is megoldatlan probléma. Az Egyesült Királyságban például egyes gyerekek rajzolt bajusszal tévesztették meg az arcfelismerésen alapuló korhatár-ellenőrző rendszereket. Egyelőre nem született olyan hatékony technikai megoldás a korlátozásra, amely ne vetne fel súlyos adatvédelmi aggályokat.

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Az ausztrál példa ellenére más országok is hasonló útra léptek. Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Indonéziában és Malajziában már bevezettek vagy terveznek hasonló tilalmakat, Új-Zéland pedig most hétfőn terjesztett elő egy erre vonatkozó törvényjavaslatot.

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A teljes tiltás helyett más megközelítések is formálódnak. A Meta szerdán egyezséget kötött, amelynek értelmében szigorúbb időkorlátokat vezet be a 18 év alatti felhasználók számára. Ennek keretében bevezetik a napi kétórás használati limitet – amelyet csak a szülő oldhat fel –, az alapértelmezett blokkolást éjfél és hajnali hat óra között, valamint az iskolaidőben érkező push-értesítések letiltását. Ez a fajta szabályozás inkább a használat kereteinek kijelölésére összpontosít a teljes tiltás helyett, így közelebb kerülhet ahhoz az egyensúlyhoz, amely figyelembe veszi a közösségi média kockázatait – a függőséget okozó algoritmusokat és a káros tartalmakat –, miközben nem zárja el teljesen a fiatalokat a kortárskapcsolatoktól és az önkifejezés lehetőségétől.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #tech #adatvédelem #szabályozás #tilalom #függőség #fiatalok #közösségi média #tiktok #meta #ausztrália
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Felix DeSouza
50 perce
Pont ugyanez történt anno az alkohol tilalom bevezetése után is, a drogok tiltása pedig csak egyre újabb, károsabb és olcsóbb drogok elterjedéséhez vezetett. Örök igazság hogy a tiltás a legjobb reklám.
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