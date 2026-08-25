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Vegyi szennyezés történhetett a Holt-Tiszánál: zavaros, habos víz miatt tettek feljelentést
Zavaros, habos vízre figyeltek fel a Tiszaugi Holt-Tisza Szabadidőparknál, ezért az önkormányzat vízmintát vetetett. A laboreredmények szerint a feltételezetten szennyezett vízben az összes foszfor mennyisége 4,5-szerese, a kémiai oxigénigény pedig 4,9-szerese volt a referencia-mintához képest. Az ügyben rendőrségi feljelentés is született.
A problémára lakossági bejelentés hívta fel a figyelmet a Holt-Tisza Szabadidőparknál. A helyszínen egy kisebb területen idegen anyagot és zavaros habot találtak a vízben. Az észleléskor keleti szél fújt, ezért az önkormányzat szerint az is behatárolható volt, milyen irányból érkezhetett a szennyező anyag. A tiszaugi önkormányzat munkatársai mintát vettek a gyanús vízből, majd összehasonlításként a Holt-Tisza egy másik ágából is gyűjtöttek. A mintákat a Bácsvíz Zrt. kecskeméti laboratóriumában vizsgáltatták meg - írta a Pecaverzum.
Az eredmények alapján a feltételezetten szennyezett vízben 4,5-szer több összes foszfort mértek, mint a referencia-mintában, a kémiai oxigénigény pedig 4,9-szeres volt.
A pH-érték 1,1-szeres mértékben haladta meg a másik vízmintában mért értéket. A laboreredmények után az önkormányzat ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tett a feltételezett környezetszennyezés miatt.
„Megálljt kell parancsolnunk az értelmetlen, kisstílű vízszennyezésnek, hiszen nagyon sokan élvezik nap mint nap a Holt-Tisza szépségét, van, aki fürdésre, mások úszásra vagy horgászatra, tehát pihenésre” – fogalmazott az önkormányzat.
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Egyelőre tehát nem tudni, honnan került az idegen anyag a Holt-Tiszába, és azt sem, ki lehetett érte felelős. A település szerint a Holt-Tisza nemcsak természeti érték, hanem a helyiek és az odalátogatók kedvelt pihenőhelye is: fürdésre, úszásra és horgászatra egyaránt használják. Az önkormányzat azt hangsúlyozta, hogy szeretnék megőrizni a vízterület állapotát, és az ilyen szennyezéseknek következménye kell legyen.
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