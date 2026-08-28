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Megtörte a csendet az eltűntként keresett magyar válogatott focista: kiderült, miért zárkózott el a világ elől
Előkerült a tíz nappal ezelőtt eltűntként nyilvántartott egykori válogatott labdarúgó, Buzsáky Ákos. A volt sportoló a közösségi oldalán nyugtatta meg az érte aggódókat, egyúttal jelezte, hogy csupán a magánéleti nehézségei elől vonult el, és már felvette a kapcsolatot a hatóságokkal - közölte a Blikk.
A rendőrség hivatalos oldalán kedden tették közzé, hogy keresik az augusztus 18-án eltűnt korábbi futballistát. A környezetében élők – köztük az édesapja és gyermekei édesanyja – semmit sem tudtak a hollétéről. Bár a múltban is előfordult már, hogy Buzsáky önként elzárkózott a külvilág elől, a korábban szenvedélybetegséggel is küzdő sportoló eltűnése most komoly aggodalmat keltett az ismerőseiben.
Péntek reggel azonban egy bejegyzés jelent meg a volt játékos Facebook-oldalán, amelyben tisztázta a helyzetet. Írása szerint az elmúlt hónapokban olyan embert próbáló változások történtek az életében, hogy úgy érezte, mindenképpen ki kell szakadnia a mindennapokból. Hozzátette, hogy a hatósági keresés csupán egy félreértés eredménye, az érte aggódó édesanyja ugyanis emiatt fordult a rendőrséghez.
A posztban megköszönte az emberek támogatását és a felé áradó szeretetet, majd megerősítette, hogy amint tudomást szerzett a nyomozásról, azonnal megszakította az elvonulását, és értesítette a hatóságokat, véget vetve ezzel a találgatásoknak.
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