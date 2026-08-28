2026. augusztus 28. péntek Ágoston
32 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
oldalnézet egy sorban álló, tetővel ellátott, üres padokról egy zöld füves focipályán
Szórakozás

Megtörte a csendet az eltűntként keresett magyar válogatott focista: kiderült, miért zárkózott el a világ elől

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 11:02

Előkerült a tíz nappal ezelőtt eltűntként nyilvántartott egykori válogatott labdarúgó, Buzsáky Ákos. A volt sportoló a közösségi oldalán nyugtatta meg az érte aggódókat, egyúttal jelezte, hogy csupán a magánéleti nehézségei elől vonult el, és már felvette a kapcsolatot a hatóságokkal - közölte a Blikk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A rendőrség hivatalos oldalán kedden tették közzé, hogy keresik az augusztus 18-án eltűnt korábbi futballistát. A környezetében élők – köztük az édesapja és gyermekei édesanyja – semmit sem tudtak a hollétéről. Bár a múltban is előfordult már, hogy Buzsáky önként elzárkózott a külvilág elől, a korábban szenvedélybetegséggel is küzdő sportoló eltűnése most komoly aggodalmat keltett az ismerőseiben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Péntek reggel azonban egy bejegyzés jelent meg a volt játékos Facebook-oldalán, amelyben tisztázta a helyzetet. Írása szerint az elmúlt hónapokban olyan embert próbáló változások történtek az életében, hogy úgy érezte, mindenképpen ki kell szakadnia a mindennapokból. Hozzátette, hogy a hatósági keresés csupán egy félreértés eredménye, az érte aggódó édesanyja ugyanis emiatt fordult a rendőrséghez.

A posztban megköszönte az emberek támogatását és a felé áradó szeretetet, majd megerősítette, hogy amint tudomást szerzett a nyomozásról, azonnal megszakította az elvonulását, és értesítette a hatóságokat, véget vetve ezzel a találgatásoknak.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #facebook #foci #nyomozás #labdarúgás #szórakozás #focista #sportoló #közösségi média #magyar labdarúgás #magyar foci
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:02
10:31
10:15
10:02
09:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 28.
Kész vagyonba kerülhet ma egy kutya Magyarországon: sok gazdi nem számol ezekkel a kiadásokkal
2026. augusztus 27.
Milliós bírság jöhet a 2026-os fűtési szezonban: ezt a hibát nem nézik el a magyar háztulajoknak
2026. augusztus 28.
Bolti jégkrémmel lépett piacra a világbajnok magyar fagylaltkészítő: ennyibe kerül a minőség
2026. augusztus 27.
Ennyit kell valójában várni a mentőkre Magyarországon: nyilvánosak a számok, ha tényleg nagy a baj, akkor sem jön rögtön a segítség
2026. augusztus 27.
Megszólalt a magyar kaparós nyertes: mesés összeg ütötte a markát, erre fogja költeni a giganyereményt
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 28. péntek
Ágoston
35. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 31. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
2 hete
Új sorsjegy tarol Magyarországon: ennyit lehet vele nyerni, indulhat a roham a lottózókba
5
6 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 28. 10:02
Bolti jégkrémmel lépett piacra a világbajnok magyar fagylaltkészítő: ennyibe kerül a minőség
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 28. 06:30
Itt a tervezet, a gyalogosokat is keményen büntetné a szigorítás: a zebrán sem lehetne megúszni a bírságot
Agrárszektor  |  2026. augusztus 28. 10:31
Nem várt adatokat közöltek Magyarországról: súlyos számok érkeztek