A hazai kertek titkos aszálytűrő sztárja: a legforróbb nyarat is remekül bírja, a pillangók pedig imádják

Az idei, rendkívül száraz nyár sok kerttulajdonosnak fájdalmas leckét adott: sorra pusztultak ki azok a növények, amelyek korábban gond nélkül átvészelték a nyarakat. Szomorú Miklós pilisszentkereszti kertész szerint éppen ezért érdemes újragondolni, milyen növényekkel ültetjük be a kertünket. A nyári orgona például jó választás lehet: a beállt növény jól viseli a szárazabb körülményeket, napos helyen érzi jól magát, és megfelelő metszéssel egész nyáron látványosan virágozhat.

Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása nemcsak a mezőgazdaságban okoz komoly gondokat, hanem a házikertekben is megmutatta, mennyire sérülékenyek lehetnek a vízigényes növények. A hosszan tartó csapadékhiány, az őrületes forróság és az erős napsugárzás sok helyen még azokat a dísznövényeket is megviselte, amelyek korábban jól bírták a nyári időszakot.

Szomorú Miklós pilisszentkereszti kertész kertjében azonban több olyan növény is megtalálható, amelyek a szárazabb körülmények között is jól teljesítenek. Ezek közé tartozik például az ezüstfa, amivel nemrégiben a HelloVidék külön cikkbe is foglalkozott, valamint a nyári orgona, vagyis a Buddleja davidii, amelyet a kertész is azoknak ajánl, akik a jövőben tudatosabban, a változó időjáráshoz alkalmazkodva szeretnék kialakítani kertjüket.

Nem kell minden nap locsolni, de az elején igen

A nyári orgona egyik legfontosabb tulajdonsága ugyanis, hogy a jól begyökeresedett növény kifejezetten jól viseli a szárazságot. Kifejezetten szárazságtűrőként tartjál számon, napos fekvésben, jó vízelvezetésű talajban fejlődik a legjobban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az újonnan ültetett bokrot nyugodtan magára hagyhatjuk.

A frissen telepített nyári orgonát az első időszakban rendszeresen öntözni kell, hogy megfelelően begyökeresedjen. Az ültetést követő mintegy 18 hónapban még szüksége lehet rendszeres vízutánpótlásra, később viszont a növény már sokkal önállóbbá válik. Egy évente kijuttatott, körülbelül 5 centiméteres mulcsréteg ráadásul segíthet csökkenteni a talaj vízveszteségét. Vagyis ha valaki most ültetne nyári orgonát, annak az első évben nem érdemes a „szárazságtűrő” jelzőből kiindulva elhagynia az öntözést. A szárazságtűrés elsősorban a már megerősödött növényre értendő.

Erős metszés után ontja a virágokat

A nyári orgona azért is hálás díszcserje, mert megfelelő metszéssel kordában tartható, miközben az új hajtásokon rengeteg virágot hoz. Kora tavasszal érdemes erősen visszavágni, akár az alacsonyabb vázágakig, hiszen a növény az adott évben fejlődő hajtásokon virágzik. Aki sajnálja tavasszal alaposan visszametszeni, könnyen azt tapasztalhatja, hogy a bokor idővel túl nagyra nő, felkopaszodik, a virágok pedig egyre magasabban jelennek meg. A metszés után viszont gyors növekedésnek indul, és a nyári hónapokban látványos virágfürtöket hoz. A virágzás az ősz felé is kitolódhat, az elnyílt virágok folyamatos eltávolítása pedig segíthet meghosszabbítani a virágzási időszakot.

A nyári orgonával kapcsolatban viszont az egyik leggyakoribb probléma, hogy a kertészek nem számolnak azzal, milyen nagyra képes nőni. Az alapfaj megfelelő körülmények között 2,5–4 méteres magasságot is elérhet, ezért kis kertbe nem feltétlenül ez a legjobb választás. A kertészetekben azonban ma már számos kompakt és törpe változat is elérhető. Ez azért is fontos, mert ugyanaz a növény egészen másképp mutat egy nagyobb vidéki kertben, mint egy kisebb városi előkertben. Vásárlás előtt tehát érdemes megnézni a választott fajta végleges méretét, nem csak azt, hogy mekkora növény van éppen a cserépben.

A pillangók is imádják

A nyári orgona nemcsak a kert látványa miatt lehet jó választás. Virágai rendkívül gazdagok nektárban, ezért pillangók és más beporzók számára is vonzó táplálékforrást jelenthetnek. Nem véletlen, hogy az úgynevezett pillangócserje elnevezést is használják rá. A hosszú virágfürtökön egymás után jelennek meg a kis virágok, és amikor a bokor teljes virágzásban van, valóban valóságos rovarforgalom alakulhat ki körülötte.

Ha pedig az elnyílt virágokat rendszeresen levágjuk, nemcsak rendezettebb marad a bokor, hanem újabb virágzásra is ösztönözhetjük.

A túlöntözést sem szereti

Bár a nyári orgonát elsősorban a szárazságtűrése miatt érdemes megjegyezni, van egy másik fontos tulajdonsága is: nem kedveli a pangó vizet. Napos, jó vízelvezetésű helyet érdemes neki választani. A tartósan nedves, rosszul szellőző talajban a gyökerek károsodhatnak, különösen télen. A mulcsozás viszont kifejezetten hasznos lehet. A talaj felszínére terített szerves mulcs mérsékli a párolgást, így a növény gyökérzónájában tovább maradhat nedvesség. Arra ügyeljünk, hogy a mulcs ne közvetlenül a hajtások tövéhez kerüljön.

Az idei nyár egyik tanulsága lehet, hogy a kerttervezésben egyre fontosabb szemponttá válik a növények vízigénye. Szomorú Miklós kertész ajánlása is ebbe az irányba mutat: érdemes olyan évelőket és cserjéket választani, amelyek az adott kert adottságai között hosszú távon is képesek megbirkózni a hőséggel és a csapadékhiánnyal