A kormány elfogadta a fenntartható vízgazdálkodásról szóló új cselekvési tervet, amelynek legfőbb célja a súlyos aszályok elleni védekezés és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás.
Döbbenetes videón, mit művelt a medve a dugóban: egy mozdulattal tépte le az autó lökhárítóját
Nem mindennapi jelenetet rögzítettek a Transzfogarasi úton Romániában. Egy dugóban veszteglő autóhoz odalépett egy medve, majd megragadta a jármű hátsó lökhárítóját, és meglepő könnyedséggel leszakította azt. A szemtanúk szerint valószínűleg egy anyamedve volt, a közelben ugyanis egy egész medvecsaládot is láttak.
Újabb meghökkentő medvés jelenetről készült videó a Transzfogarasi úton. A Kolozs megyei sofőr autójával éppen a forgalmi dugóban várakozott, amikor a vadállat odament a járműhöz. A medve ezután megragadta a hátsó lökhárítót, és szinte hihetetlen könnyedséggel letépte az autóról - írta a Maszol.hu.
A történteket videóra is vették. A felvételen pedig jól látszik, hogy az állat nem különösebben zavartatja magát az autók és az emberek jelenlététől: odasétál a járműhöz, majd egy határozott mozdulattal nekiesik a lökhárítónak. A szemtanúk szerint feltehetően egy anyamedve látható a felvételen, mivel a környéken egy egész medvecsaládot is észleltek.
Nem először okoznak gondot a medvék a Transzfogarason
A Transzfogarasi út mentén régóta visszatérő probléma, hogy a medvék rendszeresen megjelennek az autósok és turisták között. Az állatok sok esetben már kifejezetten keresik az emberek közelségét, mivel megtanulták, hogy az úton megálló autók mellett könnyebben juthatnak élelemhez.
A jelenséghez a turisták viselkedése is hozzájárulhat: sokan megállnak, hogy lefotózzák a medvéket, egyesek pedig még élelmet is adnak nekik. Emiatt a vadállatok egyre kevésbé tartanak az emberektől és a járművektől. A hatóságok ezért rendszeresen arra figyelmeztetik a kirándulókat, hogy ne álljanak meg a medvék miatt, ne próbálják megközelíteni vagy lefotózni őket, és semmiképpen ne etessék a vadállatokat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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Az idei nyáron már több hasonló eset történt a környéken. Augusztus elején például egy cseh turista autójának ablakát törte be egy medve, majd az állat bemászott a járműbe, és élelmet keresett benne. A vad több élelmiszert is kiszedett az autóból. Júliusban pedig olyan felvétel is készült a Transzfogarasi úton, amelyen egy medve egy turistához lopakodott oda. A férfi a telefonját nézte, miközben a vadállat hosszú másodpercekig a háta mögött tartózkodott, és csak az utolsó pillanatban vette észre a veszélyt.
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