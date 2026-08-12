2026. augusztus 12. szerda Klára
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lila tűzijáték az évforduló megünneplésére és a 2025-ös boldog új évet köszöntő július 4-i ünnepi fesztiválon. A lila tűzijáték az éjszakai nemzeti ünnepi rendezvény része. A lila tűzijáték a 2025-ös új évre szóló visszasz
HelloVidék

Nem lesz tűzijáték augusztus 20-án: lefújták az ünnepi programot

HelloVidék
2026. augusztus 12. 08:35

Az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt idén nem tartják meg az augusztus 20-i tűzijátékot Tatabányán. Így a Csónakázó-tóhoz tervezett esemény elmarad, elsődlegesen a lakók biztonsága érdekében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Tatabányán – jelentette be a Vértes Agorája nevű Facebook-oldal. Az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt az augusztus 20-ra tervezett tűzijáték a Csónakázó-tónál elmarad. A felelős döntést a város és a lakók biztonságának elsődleges szem előtt tartásával hoztuk meg – áll a bejegyzésben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Eközben az állami ünnepségsorozat körül is komoly átszervezések történtek. Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentette, hogy a kormány felbontotta a szerződéseket a Lounge Event Kft.-vel, mivel a cégcsoportot érintő büntetőeljárások és bankszámlazárolások jelentős teljesítési kockázatot hordoztak - írta a Portfolio.

Ennek eredményeként az idei rendezvényeket az eredetileg tervezett összeg töredékéből, mintegy négymilliárd forintból valósítják meg, szemben az előző kormány által korábban elköltött 17 milliárd forinttal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a jelentős költségcsökkentés ellenére is garantálják a programok színvonalát és a résztvevők biztonságát.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #facebook #időjárás #veszély #augusztus 20 #tűzijáték #tatabánya #augusztus #szárazság #hellovidék #nemzeti ünnep

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:28
10:22
10:15
10:03
09:44
Pénzcentrum
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 12. szerda
Klára
33. hét
Augusztus 12.
A fiatalok világnapja
Augusztus 12.
Az elefántok napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
19 órája
Farkasfalka csapott le egy juhnyájra Kazincbarcikánál: videó is készült a támadásról
2
2 hete
Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét
3
3 hete
Árverezik a legendás vidéki szállodát: egy budapesti panellakás áráért vihetik a 37 szobás hotelt
4
3 hete
Rá sem lehet majd ismerni: milliárdos EU-s pénzből alakítják át a dunántúli város központját
5
3 hete
Egyre nagyobb a gond a Dunánál: hamarosan olyan dolog történhet, amire a történelemben még nem volt példa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 10:03
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 06:14
Kinyírja a hőség a tujákat: itt az új sláger, az aszálytűrő „csodasövény”, de van vele egy bökkenő
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 10:27
Beindult a vész-üzemmód itthon: nagyobb a baj, mint sokan gondolják