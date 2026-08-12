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Nem lesz tűzijáték augusztus 20-án: lefújták az ünnepi programot
Az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt idén nem tartják meg az augusztus 20-i tűzijátékot Tatabányán. Így a Csónakázó-tóhoz tervezett esemény elmarad, elsődlegesen a lakók biztonsága érdekében.
Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Tatabányán – jelentette be a Vértes Agorája nevű Facebook-oldal. Az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt az augusztus 20-ra tervezett tűzijáték a Csónakázó-tónál elmarad. A felelős döntést a város és a lakók biztonságának elsődleges szem előtt tartásával hoztuk meg – áll a bejegyzésben.
Eközben az állami ünnepségsorozat körül is komoly átszervezések történtek. Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentette, hogy a kormány felbontotta a szerződéseket a Lounge Event Kft.-vel, mivel a cégcsoportot érintő büntetőeljárások és bankszámlazárolások jelentős teljesítési kockázatot hordoztak - írta a Portfolio.
Ennek eredményeként az idei rendezvényeket az eredetileg tervezett összeg töredékéből, mintegy négymilliárd forintból valósítják meg, szemben az előző kormány által korábban elköltött 17 milliárd forinttal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a jelentős költségcsökkentés ellenére is garantálják a programok színvonalát és a résztvevők biztonságát.
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