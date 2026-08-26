Évtizedeken át csak kevesen láthatták Galambos Lajos boldogasszonypusztai birodalmát. Most videón mutatta meg a közel 700 milliós kúriát és pazar környezetét.
Sárgul a Mecsek, repedezik a talaj, a gyökerek sem bírják: mi lesz így az erdőkkel 30 év múlva? + Videó
A Mecsek erdeit sem kíméli az idei szélsőséges szárazság és a tartós hőség. A fák egy része már most védekezik a vízhiány ellen: idő előtt hullajtja leveleit, más fajok pedig igyekeznek csökkenteni a párologtatást. A szakemberek szerint ha az aszályos időszakok tartósabbá válnak, néhány évtized múlva a Mecsek erdei is jelentősen átalakulhatnak.
Már augusztusban sárgulni kezdtek a falevelek, a tartós vízhiány hatásai azonban nemcsak a lombkoronán látszanak. A kiszáradó, kötött talajon egyre nagyobb repedések jelennek meg, amelyek a fák gyökérzetét is veszélyeztetik. Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója a Pécs Aktuálnak arról beszélt, hogy a fa hajszálgyökerei a talajban a vizet keresik, ám amikor a kiszáradt föld megrepedezik, ezek a finom gyökerek akár el is szakadhatnak.
A vízhiány ráadásul nem egyformán érinti a különböző fafajokat. Az akác például idő előtt ledobhatja a leveleit, míg az ezüsthárs a levelek befordításával próbálja csökkenteni a párologtató felületet.
Akár októberben is újra kihajthatnak
A természet azonban tartogathat furcsa fordulatokat is. Ha ősszel időben megérkezik a csapadék, és a hőmérséklet is megfelelő marad, egyes fák akár újra levelet bonthatnak. Ez azonban nem feltétlenül jó hír. Az újrahajtás ugyanis tovább apaszthatja a növények tartalékait, amelyekre tavasszal, a rügyfakadás, a virágzás és az új hajtások fejlődése idején nagy szükségük lenne. Vagyis egy fa hiába vészeli át az idei aszályt, annak hatásait akár jövőre is megérezheti.
A szakember szerint hosszabb távon különösen a bükkösök helyzete lehet nehéz. Nem arról van szó, hogy a bükk teljesen eltűnne a Kárpát-medencéből, hanem arról, hogy várhatóan megváltozik az elterjedése és az erdőkben betöltött aránya.
A Mecsekben a bükk számára elsősorban az északi kitettségű, hűvösebb, törmelékes lejtők maradhatnak kedvezőbbek.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A nagy hőség és a légköri aszály más módon is károsíthatja a fákat. Az erős napsütés miatt a vékony kérgű fajoknál a kéreg alatti szövetek túlmelegedhetnek és károsodhatnak. A probléma következményei ráadásul nem feltétlenül azonnal jelentkeznek: a gyökérzet károsodása után akár egy-két évvel később is megindulhat a korona pusztulása.
Alacsonyabb és ritkább erdők jöhetnek
A következő évtizedekben ezért nemcsak az egyes fafajok aránya változhat meg, hanem maga az erdők képe is. A juharok, a kőrisek és más, természetes úton megjelenő fafajok fontos szerepet kaphatnak a jövő erdeiben. A lehulló magokból fejlődő új állományokban a természetes kiválasztódás segítheti azokat a fákat, amelyek jobban viselik a megváltozott körülményeket.
A szakember szerint 20–30 év múlva a Mecsek erdei jóval alacsonyabbak és ritkábbak is lehetnek, mint amilyennek ma ismerjük őket. A változás már most is érzékelhető, a kérdés inkább az, hogy milyen gyorsan alkalmazkodik hozzá az erdő.
A hazai kertek titkos aszálytűrő sztárja: a legforróbb nyarat is remekül bírja, a pillangók pedig imádják
Az idei aszály sok kerttulajdonosnak megmutatta, milyen növények bírják a szélsőséges nyarakat. A pilisszentkereszti kertész a nyári orgonát ajánlja.
A nyár ugyan lassan véget ér, de a mediterrán életérzésnek nem kell eltűnnie. Egy görög saláta, egy paradicsomos bruschetta is visszahozhatja a tengerpartok hangulatát.
Több mint ezer madár került a hálókba hat mozgalmas nap alatt Fenékpusztán. Az őszi vonulás közepette ritkább fajok is előkerültek.
Itt a bejelentés, elképesztő látványosság újul meg a Balatonnál: 216 millióból hozzák el az űrutazást
Több mint 216 millió forintból újul meg a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló, amelyben VR-élménymozi, valamint interaktív hold- és űrsétás szimulátor is helyet kap majd.
Már csak ez hiányzott! Zavaros, habos vízre figyeltek fel a Tiszaugi Holt-Tisza Szabadidőparknál, ezért az önkormányzat vízmintát vetetett.
Kassai Lajos szerint a megoldás a vízmegtartásban és egy gyökeres szemléletváltásban rejlik – amihez szerinte legalább akkora összefogásra lenne szükség, mint egykor a honfoglaláshoz.
Aki szerint a pacal nem egyszerűen étel, hanem komoly életforma, annak szeptemberben Zalaszentgróton a helye. Első alkalommal rendezik meg a Zala-parti Pacal Partyt, ahol a...
Mintha egy óriási krokodil mászott volna ki a Körösből, úgy fest a több mint 12 méteres homokszobor a csongrádi Körös-torokban. A hatalmas állatot ráadásul nem...
Kegyetlen jövő vár a balatoni ingatlanokra? Súlyos milliókat bukhat, aki nem hallgat a magyar tudósra
A mostani aszályos időszak önmagában nem jelent különleges problémát egy sekély tó számára – mondta Jordán Ferenc hálózatkutató biológus a Válasz Online-nak adott nagyinterjúban. Szerinte...
Saját templom, kilátótorony és nyeregszoba: ilyen volt Failoni Donatella és Oszter Sándor legendás vidéki birtoka
A mintegy 2,5 hektáros diósjenői birtokon kúria, fából épült templom, négyemeletes kilátótorony, istálló karámmal, kocsiszín és nyeregszoba, valamint medence és szauna is található...
Kegyetlenül fogy a hazai ivóvíz: most térképen is megnézheted, mennyi maradt a kutakban a településeden
Nem kell találgatni, mennyire van a felszín alatt a talajvíz: az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképen mutatja a legfrissebb adatokat.
Kiadták a vészjelzést: maró, lúgos folyadék ömlik a Dunába, felfoghatatlan károkat okozhat a szennyezés
Erősen lúgos, 10-es pH-értékű, sötétbarna folyadék szivárog mintegy egy kilométeres szakaszon a Dunába az almásfüzitői vörösiszap-tározóból.
A klímaváltozás hatására a Balaton vízszintje a jövőben egyre szélsőségesebb ingadozásokat mutathat.
Tökéletes hóvégi ebéd fillérekből: így készül a régi magyar konyha elfeledett kedvence - te tudod mi az a babról haluska?
Ezúttal egy sűrű, füstös, paprikás fogás, a babos haluska füstölt hússal került terítékre – brutál szaftosan.
Az ingatlanokat 16 településen hirdették meg, több épületet pedig korábban már megpróbáltak eladni.
Újra száraz a Tarna több szakasza: a helyzet nemcsak látványos, hanem természetvédelmi szempontból is komoly figyelmeztetés.
2026-ban is havonta két alkalommal tartják a dunaújvárosi vásárt. Mutatjuk az időpontokat, a helyszínt és a nyitvatartást.
Több mint száz kiállító mutatja be a helyi mezőgazdaság, élelmiszeripar és kézművesség értékeit a 29. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron Kecskeméten.