2026. augusztus 25. kedd Lajos, Patrícia
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kőburkolatú terület nagy, öreg fákkal SZENTENDRE-ben, MAGYARORSZÁGON,
HelloVidék

Kinyílnak Szentendre templomai: három napig koncertek, irodalmi estek és különleges programok jönnek

HelloVidék
2026. augusztus 25. 18:45

Szeptember 11. és 13. között hatodik alkalommal rendezik meg a Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéjét, amelyen kilenc templom és három imaház tárja ki kapuit a látogatók előtt. A Ferenczy Múzeumi Centrum szakrális, összművészeti fesztiválján ezúttal is koncertek, irodalmi és művészettörténeti programok, templomséták és egyházművészeti események várják az érdeklődőket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az idei fesztivál zenei vezérfonala Johann Sebastian Bach örökérvényű muzsikája lesz. A templomokban több ismert előadó is fellép: a virtuóz tamburazenét játszó ViGaD zenekar, Rohmann Ditta csellóművész, Virág András Gábor orgonaművész, Szalóki Ági, a Dalinda együttes, valamint a Musica Beata kórus is szerepel a programban. A rendezvény vendége lesz Bősze Ádám zenetörténész, aki ezúttal Monteverdi kalandos életéről tart előadást. Különleges programnak ígérkezik Szabó T. Anna és Gryllus Dániel verses-zenés estje is, miközben a közönség idén is találkozhat Magyarország egyik legismertebb vokális együttesével, a StEFREMmel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hétvége különlegessége, hogy nemcsak kulturális programokat kínál, hanem olyan szakrális terekbe is betekintést enged, amelyek az év más időszakában nem, vagy csak korlátozottan látogathatók. A templomok és imaházak így egyszerre válnak koncertek, irodalmi estek, előadások és közösségi programok helyszíneivé.

A háromnapos rendezvény jó alkalmat kínál arra is, hogy a látogatók Szentendre vallási, építészeti és művészeti örökségét egy egészen más oldaláról ismerjék meg.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #hétvége #zene #szeptember #programok #egyház #kultúra #művészet #hellovidék #koncertek #templom #programajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:46
19:34
19:05
18:45
18:29
Pénzcentrum
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
Elképesztő indokkal rúgnak ki rengeteg magyar munkavállalót: küszöbön egy újabb elbocsátási hullám – a dolgozók tehetetlenek
Itt a számvetés 2026 legpusztítóbb eseményéről: vaskos számlát kap miatta rengeteg magyar, temérdek közpénzt költünk a kármentésre
Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 25. kedd
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
2
2 hete
Nem lesz tűzijáték augusztus 20-án: lefújták az ünnepi programot
3
2 hete
Pesti ház áráért eladó Oszter Sándor legendás balatoni villája: hatalmas birtok, pazar panoráma
4
2 hete
Farkasfalka csapott le egy juhnyájra Kazincbarcikánál: videó is készült a támadásról
5
6 napja
Végleg eltűnik a legendás Balaton-parti napközis tábor: 69 lakásos luxuslakópark épül a helyére
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza eladási árfolyam
amelyen a bank a számlánkon lévő forintot átváltja külföldi devizára.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 19:05
Kegyetlenül pórul járt, aki ebben az országban vállal munkát: alig pár nap szabadságot kapnak egy évben
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 25. 18:03
Kvíz: Egyik kutya, másik eb? Lássuk, jól ismered-e a kutyás szólásokat, mondásokat!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 25. 19:32
Hatalmas húsáradat indulhat a boltokba: kemény, honnan érkezhet az áru