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Teenagers goofing around at summer music festival
HelloVidék

Ingyenes gigafesztivállal búcsúzik a nyár: óriásbuborékok, AI-robotok és Gryllus Vilmos is jön

HelloVidék
2026. augusztus 26. 16:45

Augusztus 28–30. között az ország egyik legvonzóbb családi birodalmává változik a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed. A 14. Szamárfül Fesztivál idén is a nyár legszínesebb záróhétvégéjét kínálja a gyerekeknek: itt lesz Gryllus Vilmos, Szalóki Ági, valamint a Bíró Eszter–Varró Dániel páros, továbbá az AI-robotikán és az óriásbuborék-bűvölésen át a varázslatos esti pizsamás sétáig több tucatnyi élmény várja a családokat. A háromnapos összművészeti gyerekfesztivál programjainak döntő többsége ingyenesen látogatható!

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Nyár végén újra gyermekzsivajtól lesz hangos a Zsolnay Kulturális Negyed. A 14. Szamárfül Fesztivál célja idén is az, hogy minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínáljon a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is közös játékra és nosztalgiázásra hívja. A Zsolnay Negyed patinás udvarai, gyönyörű parkjai és terei három teljes napra megtelnek zenével, mesével és interaktív kalandokkal.

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Gryllus Vilmostól Rutkai Boriig

A fesztivál koncertkínálata idén is a hazai gyerekzenei élet legismertebb előadóit vonultatja fel. Színpadra lép Gryllus Vilmos a generációk kedvencévé vált Biciklizős dalok című műsorával, érkezik Szalóki Ági, valamint közös előadással készül Bíró Eszter és Varró Dániel, ahol a népszerű versek és dalok találkoznak.

A hétvégén fellép még a Rutkai Bori Banda, az Apacuka zenekar, a Bogár Muzsika, Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar, a legkisebbeket pedig a Ringató és Lívi Zeneműhelye várja.

AI, robotika és játékos tudomány

A Szamárfül Fesztivál évről évre megmutatja, hogy a játék és a tanulás kéz a kézben járhat. A Robotika Pécs idén először mesterséges intelligenciát bemutató interaktív foglalkozásokkal érkezik, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az AI világával, emellett robotokat, programozható eszközöket és mikroszámítógépeket is kipróbálhatnak.

Bábszínház, mese és élő történetek

A színház és bábszínház szerelmeseit a Bóbita Bábszínház saját és vendégelőadásai várják – köztük a szatmárnémeti Harag György Társulat Brighella Bábtagozat A gólyakalifa története című darabja –, míg a különleges élményszínházra vágyók Soltész Bözse és Danny Bain zenés-bábos produkcióját, a Lili Show-t tekinthetik meg.

Az Illaberek Bábszínház elhozza a Robin Hood című interaktív darabját, amely a vásári bábjátékok hagyományaiból merít. Tóth Olivér Artúr kobzos-mesemondó előadásában több történet is megelevenedik, az izgalmas meséktől a „hamuba sületlenségekig”.

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Ahol egész nap történik valami

A Zsolnay Negyed minden szegletében folyamatosak lesznek az aktív programok: a gyerekek próbára tehetik ügyességüket a PTE-PEAC vívóállomásán, kipróbálhatják a gyerekjógát, óriási szappanbuborékokat készíthetnek Molnár Ákos buborékbűvölővel, vagy kézműves alkotásokat készíthetnek. Megküzdhetnek a Ludibundus játéktér középkori játékaival, ahol vitézi csaták, szellemi tornák és királykoronázás részese lehet minden felnőtt és gyermek. Az állatbarátokat állatsimogató és terápiás kutyás bemutatók várják, a társadalmi érzékenyítésről és a közösségépítésről pedig a Bátor Tábor és a Nevetnikék Alapítvány önkéntesei gondoskodnak.

Amikor mindenki pizsamában indul kalandozni

A fesztivál egyik legjobban várt, ikonikus eseménye idén sem maradhat el: szombat este meggyulladnak a lámpások, és kezdetét veszi a mesés pizsamás séta. A csillagfényes Zsolnay Negyedben gólyalábas kikiáltó vezetésével indulhatnak útnak a gyerekek, hogy a park rejtekében találkozzanak a világ leghíresebb vásári hőseivel, Vitéz Lászlótól az itáliai Pulcinelláig.

A Szamárfül Fesztivál több mint egy rendezvény: egy közös, felejthetetlen nyárzáró kaland az egész családnak. Szamárság lenne otthon maradni!
Címlapkép: Getty Images
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