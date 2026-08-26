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Hackerek bénították meg a vidéki szállodát: 25 ezer eurót követeltek a feloldókulcsért
Nem tudták, kik vannak éppen a hotelben, a szobakártyákat sem tudták kiadni, és még azt sem látták, mennyit kell fizetniük a távozó vendégeknek. Zsarolóvírus bénította meg augusztus elején a mátraházi Hotel Ózon informatikai rendszerét. A támadók 25 ezer eurót követeltek a feloldókulcsért, miközben több tízezer vendég személyes adatai is érintettek lehettek.
Komoly kibertámadás érte augusztus elején a mátraházi Hotel Ózont: a kiberbűnözők bejutottak a szálloda informatikai rendszerébe, majd titkosították az adatállományokat, köztük a biztonsági mentéseket is. A támadók ezután 25 ezer eurót követeltek azért, hogy átadják a rendszerek helyreállításához szükséges feloldókulcsot. A szálloda azonban nem fizetett - írta a HVG.
A hotelben augusztus 1-jén, hajnali 0 óra 10 perckor észlelték, hogy illetéktelenek fértek hozzá az informatikai rendszerhez. A támadás következtében gyakorlatilag lebénult a szálloda digitális működése: elérhetetlenné vált a foglalási rendszer, a könyvelés és a levelezés is. Egy ideig még azt sem tudták a rendszerből megállapítani, hogy kik tartózkodnak éppen a szállodában, illetve kik érkeznek a következő napokban.
Fizetniük sem kellett a távozó vendégeknek
A probléma a vendégek kiszolgálását is közvetlenül érintette. Nem működött például a szobakártyák kiadásához szükséges rendszer, és az épületfelügyeleti rendszerhez sem fértek hozzá a dolgozók. A legnagyobb káosz akkor alakult ki, amikor a szombaton távozó vendégeknél a szálloda már azt sem tudta lekérni, pontosan mekkora összeget kellene fizetniük. Mintegy 25–30 szoba vendégeit ezért úgy engedték el, hogy a számlát később küldték meg nekik.
A hotel közben nem zárt be: a dolgozók kézi és ideiglenes megoldásokkal tartották működésben a szállodát. Hoffmann Henrik igazgató szerint a legsúlyosabb időszak mintegy 36 órán át tartott.
Több tízezer vendég adatai lehettek érintettek
A kibertámadásnak adatvédelmi következményei is lehetnek. A szálloda tájékoztatása szerint a 2022. november 1. és 2026. július 31. között rögzített foglalási adatok érintettek lehetnek.
A veszélyeztetett adatok között szerepelhetett a vendégek: neve, e-mail-címe, telefonszáma, lakcíme, születési helye és ideje, személyi igazolványának száma, gépjárművének rendszáma, tartózkodásának időtartama, valamint nemzetisége. A bankkártya- és fizetési adatok azonban nem voltak érintettek, ezeket ugyanis a szálloda nem tárolja.
A hotelnek a történtek miatt mintegy 40 ezer vendéget kellett értesítenie az adatvédelmi incidensről. A feladatot ráadásul úgy kellett megoldaniuk, hogy közben a saját adatbázisaikhoz sem fértek hozzá, ezért korábbi hírlevéllistákat és más külső adatforrásokat is felhasználtak. Az esetet bejelentették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, és rendőrségi feljelentést is tettek.
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Nem találtak bizonyítékot tömeges adatlopásra
A történtek egyik fontos részlete, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a támadók nagy mennyiségű vendégadatot letöltöttek volna. A hotel és a szolgáltató megvizsgálta az incidens idején keletkezett adatforgalmat, de nem találtak olyan jelentős forgalomnövekedést, amely nagy mennyiségű adat kimentésére utalt volna. Vagyis az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés lehetősége fennállt, de a rendelkezésre álló információk alapján nem igazolt, hogy a hackerek tömegesen ki is vitték volna az adatokat a rendszerből.
A támadás pontos módját még vizsgálják. A jelenlegi feltételezések szerint a kiberbűnözők egy távoli asztali kapcsolaton keresztül juthattak be a rendszerbe.
Nem ez volt az egyetlen furcsa körülmény
Az eset különösen érdekes annak fényében, hogy a Hotel Ózonban idén májusban éppen olyan szakmai rendezvényt tartottak, amelyen többek között zsarolóvírusokról és kiberbiztonsági megoldásokról is szó volt. Három hónappal később pedig maga a szálloda vált egy ilyen támadás célpontjává.
A történtek után a hotel átalakítja informatikai biztonsági rendszerét: többek között jobban elkülönítik egymástól a szervereket, valamint felhőalapú és fizikailag leválasztott biztonsági mentéseket is alkalmaznak a jövőben.
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