Szenzációs, milyen lelet bukkant a Dunából: szinte ép római kincset találtak

Több száz kilogrammos, szinte teljesen ép szobor került elő a Duna medréből Dunaújvárosnál. A különleges leletet búvárok találták meg, kiemeléséhez pedig további segítségre is szükség volt.

Rendkívüli lelettel gazdagodott az Intercisa Múzeum: egy szinte teljesen ép szobrot emeltek ki a Duna medréből – számolt be róla a múzeum a közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben egyébként is számos római és középkori kőtöredék került be a múzeumba. A mostani lelet azonban a szakemberek szerint is különleges, hiszen a szobor a víz alól került elő, és állapota a megtalálás körülményeihez képest figyelemre méltó.

A szobrot a Dunai Ipari Búvár Kft. munkatársai találták meg kutatás közben. A múzeum beszámolója szerint Balázs Zoltán, Gillich Gergő és Bálint Norbert a Duna egy nehezen merülhető részén dolgozott, amikor rábukkantak a több száz kilogramm súlyú leletre. A súlya miatt a szobor kiemelése már komolyabb feladatot jelentett. Ehhez Orosz Csaba György és a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai nyújtottak segítséget. A lelet pontos kora, eredete, rendeltetése és művészettörténeti jelentősége egyelőre nem ismert. Ezek megállapításához további szakértői vizsgálatokra lesz szükség.

A Duna ezen szakasza különösen gazdag régészeti emlékekben: a mai Dunaújváros területén állt az ókori Intercisa római katonai tábora és települése, amelynek emlékeit a helyi múzeum őrzi és kutatja - írták. A most előkerült szobor vizsgálata ezért különösen érdekes lehet: a szakembereknek azt is meg kell határozniuk, hogy pontosan mikor készülhetett, milyen környezetből származhatott, és hogyan kerülhetett a Duna medrébe.

Az Intercisa Múzeum szerint az elmúlt időszakban a helyi lakosság és az érdeklődők segítségével is több római és középkori kőtöredék jutott el a gyűjteménybe. A mostani, szokatlanul jó állapotban fennmaradt szobor azonban ezek közül is kiemelkedik.