Döbbenetes trükk terjed a magyar kertekben: ezzel a módszerrel akár 70 százalékkal is csökkentheted a vízszámlát

A forró nyarak és az egyre gyakoribb aszályok miatt sok kerttulajdonos keresi a megoldást arra, hogyan maradhat szép és virágzó a kert kevesebb öntözéssel is. Erre kínál praktikus választ a szárazkert, amely az Egyesült Államok sivatagos és félsivatagos vidékein alakult ki, ahol a vízhiány miatt olyan kertészeti módszereket dolgoztak ki, amelyek minimális öntözéssel is működnek. Kósa Dániel kertészmérnök segítségével mutatjuk meg, mit érdemes tudni erről az egyre népszerűbb irányzatról, és hogyan alakíthatunk ki saját, szárazságtűrő zöld oázist.

Az elmúlt években egyre többen tapasztalják, hogy a hagyományos kertek fenntartása komoly kihívást jelent. A hosszú csapadékmentes időszakok, a hőhullámok és a kiszámíthatatlan időjárás miatt sok növény megsínyli a nyári hónapokat. A korábban megszokott, dús zöld gyep és a nagy vízigényű virágágyások fenntartása egyre több öntözést igényel, ami nemcsak költséges, hanem a vízkészletek szempontjából sem fenntartható. Szerencsére létezik egy olyan kertészeti szemlélet, amely alkalmazkodik a változó klímához. "Ez a szárazságtűrő kert – más néven víztakarékos vagy xerofita kert – ami nem kopár, sivár területet jelent, hanem egy olyan tudatosan kialakított kertet, amely kevés öntözés mellett is esztétikus, változatos és élő marad. Az Egyesült Államok sivatagos és félsivatagos vidékein alakult ki, ahol a vízhiány miatt olyan kertészeti módszereket dolgoztak ki, amelyek minimális öntözéssel is működnek" - mesélte a HelloVidéknek Kósa Dániel.

Ahogy a szakember fogalmazott, a megfelelő növényválasztással, talajtakarással és ágyáskialakítással akár 50-70 százalékkal is csökkenthető a vízfelhasználás, miközben a kert egész évben látványos marad.

Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben jelentősen változott. A nyári csapadék mennyisége sok térségben csökkent, miközben a hőmérsékleti rekordok sorra dőlnek meg. Az Alföld egyes részein már a sivatagosodás elkezdődött, rendszeresek a több hónapon át tartó aszályos időszakok, de a Dunántúlon és az északi országrészben is egyre gyakrabban tapasztalható vízhiány.

A szakember még hozzátette, a problémát tovább fokozza, hogy a hagyományos kertek jelentős része olyan növényekből áll, amelyek eredetileg csapadékosabb vidékekről származnak. Ezek a fajok folyamatos öntözést igényelnek ahhoz, hogy egészségesek maradjanak. A szárazságtűrő kert kialakításának legfontosabb céljai tehát nem lehet más, mint a vízfogyasztás csökkentése, az öntözési költségek mérséklése, a fenntartási munkák egyszerűsítése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, és a beporzó rovarok támogatása.

Ahogy Kósa Dániel tanácsolta, mielőtt növényeket vásárolnánk, érdemes tehát felmérni a kert adottságait. Ehhez azonban fontos tudni:

milyen a talaj szerkezete,

mennyi napfényt kap a terület,

mely részek melegszenek fel leginkább,

hol marad meg hosszabb ideig a nedvesség.

Mert például a déli fekvésű, egész nap napsütötte kertrészek kiváló helyszínei lehetnek a mediterrán jellegű növényeknek. Az árnyékosabb területeken viszont más fajok érzik jól magukat.

A siker kulcsa nem az, hogy mindenhová ugyanazokat a növényeket ültessük, hanem hogy a helyi adottságokhoz válasszuk meg a növényállományt.

A szárazságtűrő kert egyik legfontosabb eleme a megfelelő ágyáskialakítás

Kósa Dániel szerint gyakori hiba, hogy a kert különböző pontjain elszórtan helyezik el a növényeket. Ilyenkor az öntözés nehezen szabályozható, hiszen egy helyen találkozhatnak nagy és alacsony vízigényű fajok. Érdemes úgynevezett vízzónákat kialakítani:

A legszárazabb részekre kerüljenek levendulák, zsályák, varjúhájak és kövirózsák.

A mérsékeltebb vízigényű növények kerülhetnek a ház közelébe vagy olyan helyekre, ahol könnyebb az öntözés.

Sokan automatikusan magaságyást építenek, azonban száraz területeken ez nem mindig előnyös

A szakember szerint ugyanis a magaságyások gyorsabban kiszáradnak, ezért víztakarékos kertben gyakran előnyösebb a talajszintben kialakított vagy enyhén mélyített ágyás.

A süllyesztett kialakítás segíti a csapadék összegyűjtését és lassabb párolgást biztosít. A talajtakarás az egyik leghatékonyabb módszer a nedvesség megőrzésére

– tanácsolta.

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A mulcs abban segít, hogy egyrészt csökkenti a párolgást, másrészt gátolja a gyomok fejlődését, harmadrészt javítja a talajéletet, és mérsékli a talaj hőingadozását. A legjobb megoldások közé tartozik a fakéreg, a faforgács, az aprított ágdarálék és a szalma. Ráadásul, hangsúlyozta a szakember, a mediterrán jellegű növények különösen jól mutatnak mulcsos takarással.

Az esővíz gyűjtése szintén fontos eleme lehet a fenntartható kertgazdálkodásnak

A szárazságtűrő kertek nemcsak a tulajdonosoknak, hanem a természetnek is előnyösek. A levendula, zsálya, kasvirág, cickafark és számos más évelő hatalmas mennyiségű nektárt biztosít. Ennek köszönhetően több méh jelenik meg, nő a lepkék száma, gazdagabb lesz a kert élővilága.

A klímaváltozás miatt egyre többen keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel kertjük fenntarthatóbbá válhat. A szárazságtűrő kert nem kompromisszumot jelent, hanem új lehetőséget arra, hogy kevesebb víz felhasználásával is látványos, virágzó és élhető zöld környezetet alakítsunk ki

- tette még hozzá a szakember.

A megfelelő növények kiválasztásával, a talaj takarásával és az átgondolt ágyáskialakítással olyan kert hozható létre, amely a legforróbb nyarakon is megőrzi szépségét. Miközben csökken a vízfelhasználás és az öntözésre fordított munka, egyre több hasznos rovar és madár talál otthonra benne. A jövő kertje tehát nem feltétlenül zöldebb, hanem okosabb. És talán éppen ezért lesz hosszú távon szebb is.

Íme a kertész tippjei: a szárazkert gerincét ezek az évelők adhatják

A szárazságtűrő kert kialakításának egyik legfontosabb lépése a megfelelő növények kiválasztása. Kósa Dániel kertészmérnök szerint a víztakarékos kertek gerincét olyan strapabíró évelők adják, amelyek a hosszabb csapadékmentes időszakokat is jól viselik, miközben színt és változatosságot visznek a kertbe Íme a kertész bevásárlólistája:

Levendula: Kevés növény szimbolizálja jobban a víztakarékos kertet, mint a levendula. Előnyei: minimális öntözésigény, hosszú virágzás, erős illat, méhcsalogató virágok. Napfényes helyen akár évtizedekig is szépen fejlődhet. Díszzsályák: A különböző zsályafajok rendkívül jól bírják a hőséget. Lila, rózsaszín vagy kék virágaik egész nyáron díszítenek, miközben rengeteg beporzót vonzanak. Cickafark: A cickafark rendkívül ellenálló növény. Előnye: hosszú virágzási idő, szárazságtűrés, természetes hatású megjelenés. A modern fajták sárga, piros, narancssárga és rózsaszín árnyalatokban is elérhetők. Kasvirág: A kasvirág az utóbbi évek egyik legnépszerűbb évelője. Mélyre hatoló gyökérzetének köszönhetően jól viseli az aszályt, miközben egész nyáron virágzik. Varjúháj: A víztakarékos kertből szinte kihagyhatatlanok a pozsgások. Közülük is külön figyelmet érdemelnek a varjúhájak, amelyek rendkívül igénytelen növények. A nyári hőséget és a csapadékhiányt egyaránt jól tűrik. Virágzáskor számos méh- és lepkefaj látogatja őket. Kövirózsa: gyakorlatilag túlélőművész. Sziklakertekben, rézsűkön, kőfalak repedéseiben is megél. Delosperma: Ez a különleges talajtakaró pozsgás nyáron szinte virágszőnyeget alkot. Kifejezetten jól viseli a száraz, napos körülményeket. Tollborzfű: A modern kertek egyik legkedveltebb növénycsoportját a díszfüvek jelentik, közülük is az egyik legszebb a tollborzfű. Lágy megjelenésével mozgalmassá teszi a kertet. Jól bírja a meleget és kevés gondozást igényel. Kék csenkesz: Kompakt méretű, kékesszürke lombú növény. Különösen jól mutat mulcsozott ágyásokban. Árvalányhaj: Természetközeli kertekben szinte nélkülözhetetlen. A legkisebb szellőre is hullámzó látványt nyújt. A kert szerkezetét a cserjék adják. A legjobb szárazságtűrő fajok közé tartozik. Nyári orgona: Lepkecsalogató virágai miatt rendkívül népszerű. Tűztövis: Szívós, jól alakítható és dekoratív terméseket hoz. Boróka: Az egyik legellenállóbb örökzöld. Számos fajta közül választhatunk talajtakaró vagy oszlopos formában.

A megfelelő fa kiválasztása hosszú távon meghatározza a kert mikroklímáját. Jó választás lehet még a:

mandula,

mezei juhar,

virágos kőris,

ezüstfa,

ostorfa.

Ezek a fajok általában jobban viselik a száraz periódusokat, mint sok hagyományosan ültetett díszfa. A legtöbb víz általában a gyep fenntartására megy el. Egy hagyományos pázsit akár heti több alkalommal is öntözést igényelhet a nyári hónapokban. Érdemes megfontolni a gyepfelület csökkentését, a virágos rétek kialakítását, a talajtakaró növények alkalmazását. A kakukkfű, a törpe cickafark vagy egyes varjúhájfajok kiváló alternatívát jelenthetnek.

Még a szárazságtűrő kertben is szükség lehet öntözésre, különösen a telepítést követő első években. A leghatékonyabb megoldás a csepegtető rendszer. Előnyei a minimális vízveszteség, a célzott vízkijuttatás és az alacsonyabb költség.