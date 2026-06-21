Mikor lesz az őrségi vásár 2026-ban? Itt az Őriszentpéteri vásár dátum, helyszín és programfüzet

Június utolsó hétvégéjén ismét az Őrségre figyelnek a vásárok kedvelői: 2026. június 26–28. között negyvennegyedik alkalommal rendezik meg az Őrségi Vásárt, amelynek központi helyszíne idén is Őriszentpéter lesz. Azonban a három napon át tartó őrségi rendezvény nem pusztán egy kirakodóvásár, sokkal inkább összművészeti minifesztivál: a vásári árusok mellett több településen is koncertek, kiállítások, színházi és táncelőadások, valamint családi és gyerekprogramok várják az Őriszentpéteri vásár látogatóit.

Az Őrségi Vásár története egészen 1981 nyaráig nyúlik vissza, amikor az Őrségi Baráti Kör első alkalommal szervezte meg az eseményt Őriszentpéteren, a település névadó szentjének napjához igazítva. A kezdetben kézműves kirakodóvásárként indult rendezvény több mint négy évtized alatt a környék egyik legnagyobb és legismertebb eseményévé nőtte ki magát, amely ma már egyszerre szól a vásári kínálatról, a helyi hagyományokról, a kulturális programokról és a közösségépítésről.

Mikor lesz az Őrségi Vásár 2026-ban?

Az Őrségi Vásár 2026-os időpontja június 26–28. Az őriszentpéteri vásár idén is péntektől vasárnapig tart. A programfüzet alapján a pénteki nap többnyire még az Őrség több pontján zajló kiállításmegnyitókról és ünnepi kísérőprogramokról szól, a klasszikus kirakodóvásár pedig szombaton és vasárnap reggel 9 órakor kezdődik Őriszentpéter központjában. Ugyanakkor a vásári nap nem ér véget a standok zárásával, kísérőprogramok szombaton és vasárnap késő estig tartanak.

Az őriszentpéteri vásár pontos helyszíne

A hagyományokhoz híven az Őrségi Vásár helyszíne 2026-ban is Őriszentpéter. A vásár központja, fő helyszíne a Városszer nevű városrész: ezen a területen találjuk a kirakodóvásár árusait, kézműveseit és termelőit.

Ám nem véletlenül nevezik Nyugat-Magyarország egyik legismertebb vásárát őrségi, nem pedig őriszentpéteri vásárnak: ilyenkor az Őrség több pontján kulturális kísérőprogramok és aktív pihenési lehetőségek is várják a látogatókat. Többek között a környékbeli Pankasz, Szalafő, Szőce, Őrimagyarósd és Nagyrákos is otthont ad tematikus kiállításnak, koncertnek vagy közösségi programnak, így a vásár hétvégéje nemcsak Városszerről, hanem az Őrség kisebb településeiről és az őrségi kultúráról is szól.

Milyen vásári programokra lehet számítani?

A programok 2026-ban is a hagyományos kirakodóvásár köré épülnek: a látogatók kereskedőkkel, kézművesekkel, termelőkkel, valamint helyi és térségi árukkal találkozhatnak Őriszentpéter vásárterén.

Az országos állat- és kirakodóvásárok közül sokak kedvence az idén 44. alkalommal megrendezésre kerülő Őrségi Vásár. Népszerűsége nemcsak az óriási vásári kínálatnak köszönhető, hanem a megannyi, sokszínű programlehetőségnek is, amely a fő rendezvényhez kapcsolódik. Az Őrségi Vásár 2026 programok között lesznek például:

Kiállítások: az Őrség hagyományőrző gyűjteményei mellett a modern kor szelleme is helyet kap, például LEGO-kiállítás formájában.

az Őrség hagyományőrző gyűjteményei mellett a modern kor szelleme is helyet kap, például LEGO-kiállítás formájában. Koncertek, zenei programok: a klasszikus, a népzene és a kortárs könnyűzene is megjelenik az Őrségi Vásár programfüzetében. A szombat esti zenés-táncos hangulatért a Kaukázus együttes koncertje, majd a Hogyan tudnék élni nélküled? retro kertmozis vetítése felel.

a klasszikus, a népzene és a kortárs könnyűzene is megjelenik az Őrségi Vásár programfüzetében. A szombat esti zenés-táncos hangulatért a Kaukázus együttes koncertje, majd a Hogyan tudnék élni nélküled? retro kertmozis vetítése felel. Szabadtéri és aktív programok: aki a vásározást kirándulással kötné össze, az Őrség–Goričko szervezett gyalogtúra keretében ismerkedhet meg a térség természeti oldalával. Ez már nem a vásártéri nézelődésről szól, hanem külön induló, tervezést igénylő programról, ezért ennél különösen érdemes figyelni a kezdési időpontra és a találkozási helyre.

aki a vásározást kirándulással kötné össze, az Őrség–Goričko szervezett gyalogtúra keretében ismerkedhet meg a térség természeti oldalával. Ez már nem a vásártéri nézelődésről szól, hanem külön induló, tervezést igénylő programról, ezért ennél különösen érdemes figyelni a kezdési időpontra és a találkozási helyre. Családi és gyerekprogramok: a vásári hétvégén több olyan program is szerepel, amely a gyerekeknek vagy a családos látogatóknak szól. Az Őrségi Nemzeti Park természetismereti programja és az őshonos háziállatok bemutatója szombaton és vasárnap is elérhető, de lesznek gyerekkoncertek és bábszínházi előadások is a hétvége során.

Aki tehát csak a klasszikus kirakodóvásár miatt érkezik, annak elsősorban Őriszentpéter központját érdemes célba vennie. Aki viszont komplex őrségi élményt szeretne, annak érdemes előre átnéznie a környező települések kísérőprogramait is.

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Hasznos tippek az őrségi vásározáshoz

Az Őrségi Vásár 2026-ban ingyenesen látogatható, azonban Őriszentpéteren a parkolásért fizetni kell: a vásár ideje alatt a parkolójegy ára 2000 forint naponta. A jegyet a kijelölt parkolóhelyek bejáratánál lehet megváltani, majd jól látható helyre, a gépjármű szélvédője mögé kell elhelyezni.

Indulás előtt célszerű újra átnézni az Őrségi Vásár programjait és helyszíneit, mert a fő vásártér Őriszentpéteren, Városszeren lesz, de több kísérőprogram a környező településeken zajlik. Ez különösen a túráknál, kiállításmegnyitóknál és időponthoz kötött gyerekprogramoknál számít, ahol a kezdésről és a találkozási pontról is előre érdemes tájékozódni.

Mivel a programok jelentős része szabadtéri, és a vásári nap reggeltől késő estéig is eltarthat, érdemes réteges öltözettel készülni. Az árusoknál nincsenek egységesen szabályozva a fizetési módok, ezért vásározáshoz célszerű készpénzzel is készülni, hiszen nem garantált, hogy mindenhol tudunk bankkártyával fizetni.

Kirakodóvásárok országszerte és határon túl

Az állat- és kirakodóvásárok mai napig kereskedelmi és kulturális csomópontként, turisztikai értékként működnek, így a belföldi utazást tervezők számára az országos vásárok 2026-os menetrendje hasznos támpont lehet. Az olyan évi egyszeri események mellett, mint az őrségi vagy a hortobágyi hídivásár, rendszeres kirakodóvásárok várják az érdeklődőket például Pécsen, Mórahalmon, Dorozsmán és Jászapátiban.

A vásári hagyományok határon túl is fellelhetők, így akár külföldi utazással, nyaralással is összeköthetjük a vásározást. Egy erdélyi magyar hagyományokat felfedező utazás központi eleme lehet a vásári élmény, ha Kelet-Európa egyik legrégebbi kirakodóvásárához, a feketetói vásárhoz igazítjuk az utunkat.