Újabb népszerű strand húzza le a rolót a vidéki Magyarországon: erre senki nem számított, tömegek maradnak hoppon

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Veszélyes algaszaporodás miatt az idei strandszezon hátralévő részére bezárták az arlói Suvadás Liget Strandot. A döntés következtében mindössze négy engedélyezett természetes fürdőhely maradt nyitva Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében - tudósított a Termál Online.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette fel az arlói strand üzemeltetését, a legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok ugyanis jelentős cianobaktérium-szaporodást – közismert nevén kékalgásodást –, valamint a megengedettnél magasabb klorofill-a-értéket mutattak ki a vízben. Mivel a víz minősége már nem teszi lehetővé a biztonságos fürdőzést, a létesítmény a nyár végéig biztosan zárva tart.
Az intézkedést követően a vármegyében mindössze négy hatóságilag engedélyezett természetes vizű strand várja a látogatókat. A fürdőzők a vadnai Vadna Park Üdülőközpont 1-es strandját, a mályi Rádió M Mályi Plázst, a muhi Realxtreme Vízi Paradicsomot, valamint a nyékládházi Kavics Beachet kereshetik fel. Ezek vízminőségét a hatóságok folyamatosan ellenőrzik, és a mérések szerint jelenleg is maradéktalanul megfelelnek a közegészségügyi előírásoknak.
A fürdőzési lehetőségek idén amúgy is szűkebbek a megszokottnál, mivel több partszakasz meg sem nyitott a szezonra. A Vadna Park 2-es strandja fejlesztési munkálatok miatt tart zárva, de a mályi Mangó Beach és a tiszabábolnai Babuna Beach sem fogad vendégeket. A mezőzombori Dorgói-tó esetében pedig továbbra is érvényben van az a fürdési tilalom, amelyet még három évvel ezelőtt, 2023-ban rendeltek el egy hasonló algaburjánzás miatt.
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