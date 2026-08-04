2026. augusztus 4. kedd Domonkos, Dominika
36 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régészcsoport dolgozik a régészeti helyszínen
HelloVidék

Felbecsülhetetlen értékű lelet került elő Magyarországon: ilyen nagyon rég nem történt

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 16:34

A lelet hatalmas jelentőséggel bír, segítségével ugyanis tovább kutathatók lesznek a római kori múlt emlékei a környéken - tudósított a Feol.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kiváló állapotban fennmaradt, Jupiternek szentelt római kori oltárkő került elő a Duna vizéből a Szalki-sziget közelében. Az Intercisa Múzeum munkatársai eredetileg egy középkori monostor nyomait keresték a folyómederben, amikor rábukkantak az ókori leletre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A múzeum szakemberei a napokban tartottak terepszemlét a folyó partjánál. A kutatócsapathoz Tóth J. Attila búvárrégész is csatlakozott, akivel közösen vizsgálták át a víz alatti szakaszt. Elsődleges céljuk az volt, hogy feltérképezzék azt a területet, ahol a feltételezések szerint a középkori pentelei monostor maradványai rejtőzhetnek.

A meder átvizsgálása során azonban a szakértők egy teljesen más történelmi korszakból származó kincsre bukkantak. A Dunából egy rendkívül szép állapotban lévő római oltárkövet emeltek ki. Bár a ritka kőemlék nem a keresett középkori épületegyütteshez kapcsolódik, a váratlan felfedezés óriási jelentőséggel bír a térség római kori múltjának megismerésében.
Címlapkép: Getty Images
#duna #magyarország #belföld #múzeum #kutatás #történelem #folyó #régészet #hellovidék #dunaújváros #felfedezés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:34
16:14
16:01
15:31
Pénzcentrum
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 4. kedd
Domonkos, Dominika
32. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét
2
2 hete
Árverezik a legendás vidéki szállodát: egy budapesti panellakás áráért vihetik a 37 szobás hotelt
3
2 hete
Rá sem lehet majd ismerni: milliárdos EU-s pénzből alakítják át a dunántúli város központját
4
3 hete
Eladó Tihany legendás étterme: már 100 milliót engedtek az árából, mégsem kell senkinek
5
2 hete
Egyre nagyobb a gond a Dunánál: hamarosan olyan dolog történhet, amire a történelemben még nem volt példa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 16:14
Elképesztő régészeti kincsre bukkant egy önkormányzati dolgozó: több ezer éves lelet került elő
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 16:01
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 4. 16:31
Döntő hetek várnak a kerttulajdonosokra: ezt még augusztusban el kell intézni