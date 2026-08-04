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Felbecsülhetetlen értékű lelet került elő Magyarországon: ilyen nagyon rég nem történt
A lelet hatalmas jelentőséggel bír, segítségével ugyanis tovább kutathatók lesznek a római kori múlt emlékei a környéken - tudósított a Feol.hu.
Kiváló állapotban fennmaradt, Jupiternek szentelt római kori oltárkő került elő a Duna vizéből a Szalki-sziget közelében. Az Intercisa Múzeum munkatársai eredetileg egy középkori monostor nyomait keresték a folyómederben, amikor rábukkantak az ókori leletre.
A múzeum szakemberei a napokban tartottak terepszemlét a folyó partjánál. A kutatócsapathoz Tóth J. Attila búvárrégész is csatlakozott, akivel közösen vizsgálták át a víz alatti szakaszt. Elsődleges céljuk az volt, hogy feltérképezzék azt a területet, ahol a feltételezések szerint a középkori pentelei monostor maradványai rejtőzhetnek.
A meder átvizsgálása során azonban a szakértők egy teljesen más történelmi korszakból származó kincsre bukkantak. A Dunából egy rendkívül szép állapotban lévő római oltárkövet emeltek ki. Bár a ritka kőemlék nem a keresett középkori épületegyütteshez kapcsolódik, a váratlan felfedezés óriási jelentőséggel bír a térség római kori múltjának megismerésében.
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