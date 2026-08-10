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Meglépték! Súlyos milliárdokat kapnak a vidéki repülőterek: megvan, hova áramlik a rengeteg pénz
Újabb jelentős állami forrás érkezik a sármelléki Hévíz-Balaton Airporthoz: a kormány 1,2 milliárd forinttal támogatja a repülőtér idei működését. A három vidéki nemzetközi repülőtér – Sármellék, Debrecen és Pécs-Pogány – összesen 5,5 milliárd forint állami segítséget kap.
A sármelléki repülőtér az elmúlt időszakban egyszerre kapott új lendületet a fejlesztéseknek köszönhetően, miközben a működés finanszírozása továbbra is komoly kihívást jelent. A kormány most több mint egymilliárd forinttal segít a helyzeten. A Hévíz-Balaton Airport 1,2 milliárd forint állami támogatást kap 2026-os működésének finanszírozására. A forrásról szóló döntés a három vidéki nemzetközi repülőtér támogatására vonatkozó kormányzati intézkedés része.
A teljes támogatási keret 5,5 milliárd forint. Ebből a sármelléki repülőtér mellett a debreceni és a pécs-pogányi légikikötő is részesül. A támogatás célja a repülőterek működésének biztosítása, illetve a likviditási problémák enyhítése. A mostani összeg tehát nem egy újabb repülőtér-fejlesztési beruházás kerete, hanem a működés finanszírozását szolgáló állami segítség.
Már hárommilliárdos fejlesztésen is túl van a reptér
A támogatás azért is érdekes, mert a Hévíz-Balaton Airporton februárban fejeződött be egy jelentős, 3 milliárd forintos fejlesztés. A beruházás során megújult a kifutópálya és teljesen újjáépítették a gurulóutat, bővítették az utasterminált, új irányítótornyot építettek, valamint korszerűsítették a repülőtér több rendszerét is. Új navigációs rendszer segíti a repülőgépek biztonságosabb közlekedését rossz látási viszonyok között, és a fűtési-hűtési rendszer is megújult. Napelemparkot is kialakítottak.
A fejlesztésnek köszönhetően a repülőtér egyszerre akár 400 utast is fogadhat a schengeni övezeten belülről és azon kívülről érkező járatok esetében.
Charterjáratok is érkeznek
A februári átadón Benkő Attila, a Hévíz-Balaton Airport igazgatója arról beszélt, hogy 2026-ban két charterjáratot várnak a repülőtérre: egy Drezdából, egy pedig a törökországi Antalyából érkező járatot. A várakozások szerint a két járat mintegy 10 ezer utast hozhat a térségbe az év során.
A reptér szerepe ugyanakkor nem merül ki a turizmusban. Az áruforgalom is jelentősen növekedett az elmúlt években: míg korábban évi 30–50 tonna körül alakult, 2025-ben már 3700 tonnát ért el. Kifelé elsősorban autóipari alkatrészeket szállítanak, a beérkező áruk jelentős része pedig a Kínából érkező kiskereskedelmi áru.
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A Balaton és Hévíz miatt is fontos
A sármelléki repülőtér fejlesztését a kormányzat a Balaton térségének turisztikai és gazdasági szempontból is fontos beruházásaként kezeli. A februári átadón Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára azt mondta, hogy a fejlesztés nemcsak Hévíz és Keszthely térsége, hanem az egész Balaton-régió számára előrelépést jelent. A repülőtér működését a zalaegerszegi gazdasági beruházásokkal is összekapcsolták.
A kormány a hévízi gyógyfürdő tervezett fejlesztését is napirenden tartja, amely szintén szorosan kapcsolódhat a repülőtér jövőjéhez. A következő időszakban turisztikai és logisztikai irányban is további fejlesztéseket terveznek.
Nemcsak Sármellék kap pénzt
A mostani támogatási csomag nem kizárólag a Hévíz-Balaton Airportot érinti. A kormány a három vidéki nemzetközi repülőtér működésének finanszírozására összesen 5,5 milliárd forintot biztosít. A sármelléki reptérre jutó 1,2 milliárd forint így annak a nagyobb állami csomagnak a része, amellyel a kabinet a vidéki légikikötők működését kívánja biztosítani.
A támogatás különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a repülőtereknél egyszerre zajlanak komoly infrastrukturális fejlesztések és kell biztosítani a mindennapi üzemeltetéshez szükséges forrásokat is.
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