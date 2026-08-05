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Na már csak ez hiányzott! Súlyos csőtörés történt, több mint 2000 ember maradt víz nélkül
A tartós hőség országszerte komoly fennakadásokat okoz, több településen vízhiány és csőtörés nehezíti a mindennapokat, Szentendrére pedig már a honvédség szállítja az ivóvizet. A rendkívüli időjárás miatt tucatnyi szabadtéri tűz keletkezett, a vasúti közlekedésben pedig kiterjedt sebességkorlátozásokat vezettek be - derül ki a kormany.hu-ról.
Pest vármegyében, Tápiószelén már a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. A helyzetet egy csőtörés is súlyosbította, amely átmeneti vízhiányt és nyomáscsökkenést okozott, mintegy 2300 lakost érintve. Hasonló hálózati probléma lépett fel a budapesti Gazdagréti téren is, ott azonban a szakembereknek estére sikerült elhárítaniuk a hibát.
Szentendrén olyan kritikus a helyzet, hogy a helyi víztárolók folyamatos utántöltést igényelnek. Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogkört ideiglenesen gyakorló házelnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség éjjel-nappal dolgozik a probléma enyhítésén. A katonák tartálykocsikkal szállítják az ivóvizet a fővárosból, és eddig már kétmillió litert juttattak el a Pest vármegyei településre.
A kánikula a vízellátás mellett a tűzbiztonságot és a közlekedést is próbára teszi. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint rövid idő alatt huszonnégy erdő- és vegetációtűzhöz kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. A magas pályahőmérséklet miatt tizenhét vasútvonalon és négy HÉV-vonalon lépett életbe ideiglenes sebességkorlátozás.
A lakosság hőhullám elleni védelme érdekében a hatóságok országszerte több mint 1200 ponton osztanak ingyenes ivóvizet, és közel 650 helyszínen üzemeltetnek párakapukat.
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