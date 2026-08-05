2026. augusztus 5. szerda Krisztina
38 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Old Blue Public Fountain With Flowing Water
HelloVidék

Na már csak ez hiányzott! Súlyos csőtörés történt, több mint 2000 ember maradt víz nélkül

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 08:14

A tartós hőség országszerte komoly fennakadásokat okoz, több településen vízhiány és csőtörés nehezíti a mindennapokat, Szentendrére pedig már a honvédség szállítja az ivóvizet. A rendkívüli időjárás miatt tucatnyi szabadtéri tűz keletkezett, a vasúti közlekedésben pedig kiterjedt sebességkorlátozásokat vezettek be - derül ki a kormany.hu-ról.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Pest vármegyében, Tápiószelén már a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. A helyzetet egy csőtörés is súlyosbította, amely átmeneti vízhiányt és nyomáscsökkenést okozott, mintegy 2300 lakost érintve. Hasonló hálózati probléma lépett fel a budapesti Gazdagréti téren is, ott azonban a szakembereknek estére sikerült elhárítaniuk a hibát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szentendrén olyan kritikus a helyzet, hogy a helyi víztárolók folyamatos utántöltést igényelnek. Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogkört ideiglenesen gyakorló házelnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség éjjel-nappal dolgozik a probléma enyhítésén. A katonák tartálykocsikkal szállítják az ivóvizet a fővárosból, és eddig már kétmillió litert juttattak el a Pest vármegyei településre.

A kánikula a vízellátás mellett a tűzbiztonságot és a közlekedést is próbára teszi. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint rövid idő alatt huszonnégy erdő- és vegetációtűzhöz kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. A magas pályahőmérséklet miatt tizenhét vasútvonalon és négy HÉV-vonalon lépett életbe ideiglenes sebességkorlátozás.

A lakosság hőhullám elleni védelme érdekében a hatóságok országszerte több mint 1200 ponton osztanak ingyenes ivóvizet, és közel 650 helyszínen üzemeltetnek párakapukat.
Címlapkép: Getty Images
#tűzoltók #vasút #kánikula #vízhiány #hőség #honvédség #ivóvíz #katasztrófavédelem #pest megye #hellovidék #vízellátás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:30
08:14
08:14
08:01
07:45
Pénzcentrum
Így mehetsz hónapokra is szabadságra anélkül, hogy rámenne az állásod: új munkahelyi fogás ütötte fel a fejét Magyarországon
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 5. szerda
Krisztina
32. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét
2
2 hete
Árverezik a legendás vidéki szállodát: egy budapesti panellakás áráért vihetik a 37 szobás hotelt
3
2 hete
Rá sem lehet majd ismerni: milliárdos EU-s pénzből alakítják át a dunántúli város központját
4
3 hete
Eladó Tihany legendás étterme: már 100 milliót engedtek az árából, mégsem kell senkinek
5
2 hete
Egyre nagyobb a gond a Dunánál: hamarosan olyan dolog történhet, amire a történelemben még nem volt példa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életbiztosítás
olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás... stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a kedvezményezett jogosult.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 07:20
Nem szűnik a pusztító kánikula: csapadéknak nyoma sincs, iszonyatos hőség lesz ma is
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 5. 07:11
Nem apad tovább a Duna: így áll most a vízszint, hamarosan vége lehet a krízisnek?
Agrárszektor  |  2026. augusztus 5. 07:07
Felszólítják a magyarokat: ha ilyen halakat látsz, azonnal hívd a halőröket