Két éve még az Év kilátója volt, most lebontják: bezárták a népszerű pannonhalmi kilátót

lig két évvel azután, hogy az Év kilátójának választották, már nem lehet felmenni a pannonhalmi Boldog Mór-kilátóra. A faszerkezet állapota annyira leromlott, hogy szakértői vélemény szerint nem menthető meg, ezért még idén elbontják – a Pannonhalmi Főapátság hosszabb távon új kilátót építene a helyére.

Meglepő fordulatot vett a pannonhalmi Boldog Mór-kilátó: balesetveszély miatt lezárták, a szakértői vizsgálat pedig arra jutott, hogy a faszerkezet olyan állapotban van, hogy már nem lehet megmenteni. A Kisalföld információi szerint a meglévő építményt még idén elbontják. A helyzet különösen érdekes annak fényében, hogy a Boldog Mór-kilátó 2024-ben elnyerte az Év Kilátója címet. A Sokorói-dombságban álló, többszintes faépítményből Pannonhalmára, a környező dombvidékre, tiszta időben pedig a Bakony északi vonulataira is rá lehetett látni.

A kilátó elődje 1992-ben épült meg, ám a szerkezete később annyira leromlott, hogy 2011-ben el kellett bontani. A jelenlegi, újabb építményt az előző torony után emelték, és mintegy húszméteres magasságából kínált panorámát a kirándulóknak.

Kiről nevezték el a kilátót, tudjátok? A Boldog Mór-kilátó névadója Pécsi Boldog Mór, más néven Pannonhalmi Szent Mór bencés szerzetes, aki később pécsi püspök lett. Gyermekkorát Pannonhalmán töltötte, és ő az első olyan pannonhalmi diák, akit név szerint is ismerünk.

A kilátó szerkezete rétegragasztott faelemekből készült. A Kisalföldnek a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. közönségkapcsolati referense, Bene Zsolt a lapnak elmondta: a csapadékvíz elvezetése nem bizonyult megfelelőnek, ezért a víz hosszabb időre is megállhatott bizonyos részeken. Ez idővel a faanyag korhadásához vezetett. Bár a szerkezetet kezelték, a károsodás olyan mértékűvé vált, hogy már a biztonságos használatot veszélyeztette. A kilátót már 2025 őszén teljesen lezárták, amikor a szakemberek a tartószerkezeti elemeknél olyan mértékű korhadást találtak, amely miatt az építmény balesetveszélyessé vált. Akkor még ideiglenes lezárásról volt szó.

Nem lehet megmenteni, elbontják

Azóta egy független szakértői vizsgálat is elkészült, amely alapján a faszerkezet állékonysága már nem felel meg a szigorú biztonsági követelményeknek. A Pannonhalmi Főapátság tájékoztatása szerint a szakvélemény egyértelmű: a meglévő szerkezetet el kell bontani.

A kilátó és közvetlen környezete időközben a Kisalföldi Erdőgazdaságtól a Pannonhalmi Főapátság tulajdonába került. A felek megállapodása alapján a bontást még az erdőgazdaság végzi el, a munkálatokat pedig a tervek szerint 2026-ban kezdik meg.

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Új kilátó épülhet a helyén

A Pannonhalmi Főapátság hosszabb távon új kilátót szeretne létrehozni a területen. A tervek szerint egy modern, biztonságos, a környezetbe illeszkedő építmény készülhetne, ám ennek egyelőre még a tervezési szakasza sem indult el. A főapátság a közeljövőben szeretné megkezdeni az előkészítést, a tényleges kivitelezés időpontja azonban attól függ, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges források.

A Boldog Mór-kilátó nem azonos a közeli lombkorona-kilátóval: utóbbi egy fém tartószerkezetre épített, fával burkolt sétány, amely hal alakot formáz. A lombkoronaösvény továbbra is látogatható.