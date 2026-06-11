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Remek hír érkezett a Balatonról: 9000 őshonos halat engedtek a tóba, a pecások kedvence lehet
Újabb fontos lépést tettek a Balaton őshonos élővilágának megőrzéséért: több ezer előnevelt menyhal került a tóba a napokban. A telepítés célja nemcsak a horgászok számára értékes halfaj állományának erősítése, hanem a Balaton természetes ökológiai egyensúlyának fenntartása is.
A Balaton nemcsak Magyarország legnagyobb tava, hanem egy különleges élővilágnak is otthont ad. Ennek megőrzéséért folyamatosan dolgoznak a szakemberek, akik rendszeres haltelepítésekkel igyekeznek fenntartani és erősíteni a természetes halállományt. A napokban újabb jelentős állománypótlás történt: 9000 előnevelt menyhal került a tó vizébe - számolt be róla a Balatonihal.hu.
A telepítést június 9-én végezte el a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. A 5–10 centiméteres halakat két helyszínen engedték szabadon. A szállítmány egyik fele Révfülöpön, a másik fele Balatonakalin, a hajóállomások térségében talált új otthonra.
Miért különleges a menyhal?
A menyhal a Balaton egyik őshonos halfaja, amely különleges helyet foglal el a tó élővilágában. Az egyetlen hazai tőkehalféle, amely hideg vízben érzi igazán jól magát, és jellemzően a téli hónapokban ívik. Állománya az elmúlt évtizedekben több hazai vízterületen visszaszorult, ezért a faj megőrzése kiemelt jelentőségű a halgazdálkodásban. A most telepített fiatal példányok várhatóan hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszabb távon is stabil maradjon a balatoni menyhalállomány, és a faj továbbra is része maradjon a tó természetes ökoszisztémájának.
A Balatonban egyébként a menyhal állománya nem számít különösen erősnek, ezért egy-egy példány kifogása sok horgász számára kifejezetten értékes zsákmánynak számít. Húsa jó minőségű, szálkamentes, és a gasztronómiában is nagyra tartják.
Tavasszal a csukákon volt a sor
A mostani akció egy nagyobb haltelepítési program része. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tavasszal már jelentős csukatelepítést is végrehajtott: akkor mintegy 250 ezer előnevelt csuka került a Balatonba, további 100 ezer pedig a Kis-Balaton vízrendszerébe.
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A szakemberek szerint az ilyen telepítések nemcsak a horgászat szempontjából fontosak. A ragadozó halfajok jelenléte segít fenntartani az egészséges halállományt, és hozzájárul a vízi élőhelyek természetes egyensúlyának megőrzéséhez.
Hosszú távon a Balaton élővilága nyerhet
A halgazdálkodási szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a Balaton halállományának alakulását, és az eredmények alapján tervezik meg a következő telepítéseket. A cél egyértelmű: megőrizni a tó gazdag élővilágát, valamint biztosítani, hogy az őshonos fajok a jövőben is stabil állományokkal legyenek jelen Magyarország legnagyobb tavában.
A most vízbe engedett 9000 menyhal ugyan még csak néhány centiméteres, de a szakemberek reményei szerint közülük sokan felnőnek majd, és a Balaton élővilágának meghatározó szereplőivé válhatnak.
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