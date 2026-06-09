Épp átalakult a Duna: új sziget bukkant fel Bős mellett, hihetetlenül látványos folyamat zajlik

Újra formálódik a Duna arculata Bős térségében: a Kis-Foki mellékág helyreállításának köszönhetően egy új sziget is kialakult a folyón. A beavatkozás a „szárazföldi Duna-delta” helyreállítását célzó nemzetközi természetvédelmi program része, amely az elmúlt években több mellékágat is visszakapcsolt a főmederhez.

A fejlesztés a WWF Slovensko és a BROZ természetvédelmi szervezet együttműködésében valósult meg, a Coca-Cola Foundation támogatásával. A beavatkozás a Kis-Foki ágat érinti, amely a történelmi Istragovi-ág részeként egykor a Duna természetes, szétágazó rendszeréhez tartozott, mára azonban évtizedek alatt feltöltődött és részben kiszáradt - írta az Újszó.com.

Több száz méter újra élő vízfolyás

A Kis-Foki egy mintegy 350–400 méteres szakasz, amely a Nagy-Foki ágba kapcsolódik. A helyreállítás során több mint 8300 köbméter üledéket távolítottak el, így a víz ismét szabadon áramolhat a korábban elzárt mederben.

A természetvédők szerint a beavatkozás egyik leglátványosabb eredménye, hogy a víz újra eljut olyan területekre, amelyek hosszú ideje szárazon álltak. A meder mélyítése és tisztítása révén közel 9000 köbméternyi víztér jött létre, ami a környező vízháztartás szempontjából is jelentős.

Élőhelyek, halak, új dinamikák

A WWF Slovensko szakértője szerint a revitalizáció nemcsak a víz útját állította helyre, hanem komplex ökológiai hatásokat is elindított. A víz visszatartása javítja a talajvízkészletek utánpótlását, miközben új élőhelyeket teremt a vízi élővilág számára.

A Kis-Foki különlegessége, hogy közvetlenül kapcsolódik a korábban helyreállított Nagy-Foki ághoz is. Ez a rendszer együtt működik: a gyorsabb vízáramlás segít a hordalék természetes mozgatásában, és fenntartja a mellékágak élő dinamizmusát.

A Nagy-Foki esetében már megfigyelték az első látványos ökológiai jeleket is: a szakemberek szerint a halak visszatértek, és a terület ívóhelyként is funkcionál.

Víz a tájban – klímaválasz a gyakorlatban

A projekt egyik kulcsfogalma a „víz visszatartása a tájban”. A természetvédők szerint minden visszatartott vízmennyiség segít stabilizálni a felszín alatti vízkészleteket, mérsékli a kiszáradást, és hosszabb távon az árvízvédelemben is szerepet játszhat.

A Kis-Foki helyreállítása során mintegy 20 hektárnyi, kiszáradással veszélyeztetett élőhely állapota javult. A szakértők hangsúlyozzák: nem csupán egy mellékág megnyitásáról van szó, hanem egy teljes ágrendszer újraélesztéséről, amely a Duna természetes működésének egy darabját hozza vissza.

Nemzetközi Duna-program része

A beavatkozás a „Living Danube Partnership” program része, amely több közép- és kelet-európai országban fut. A cél a folyók természetes mellékágrendszereinek visszaállítása, az élőhelyek rehabilitációja és a vízmegtartó képesség növelése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.

A Kis-Foki esetében a szakértők szerint a változás már most érzékelhető: a víz nemcsak átfolyik a tájon, hanem újra alakítja is azt – lassan visszaírva egy természetesebb Duna-képet a térségbe.