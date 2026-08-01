Az Anthropic egy nagyszabású belső vizsgálat során három olyan esetet azonosított, amikor az AI rosszat csinált.
Figyelem! Ha te is kapták ilyen e-mailt, azonnal töröld ki: csalók küldték, nagyon ráfázhatsz a dologra
Több ezer hamis, vírusos e-mailt küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A megtévesztő üzenetek egy nem létező egyetemi e-mail-címről érkeztek, és veszélyes mellékletet vagy hivatkozást tartalmazhatnak. Az intézmény arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg a levelet, ne kattintsanak a benne szereplő linkekre, hanem azonnal töröljék azt. Az ügyben már vizsgálat indult.
Figyelmeztetést adott ki a Semmelweis Egyetem, miután július 30-án több ezer hamis, vírusos e-mailt küldtek szét ismeretlen csalók az intézmény nevével visszaélve.
A megtévesztő üzenetek feladójaként valótlanul a „Semmelweis Egyetem Élettani Intézet Gazdasági Iroda” szerepel, és úgy tűnhet, mintha az elettan.gazdasagi@semmelweis.hu címről érkeztek volna. Az egyetem azonban közölte, hogy ilyen e-mail-cím nem létezik a hálózatában.
A gyanús levél tárgya „Megrendelésszám: 4110588461”. Az intézmény arra kéri a címzetteket, hogy az ilyen üzeneteket ne nyissák meg, a csatolmányokra és a bennük található hivatkozásokra ne kattintsanak, hanem haladéktalanul töröljék a levelet.
A Semmelweis Egyetem hangsúlyozta, hogy a levelek kiküldése teljesen független volt az egyetemi informatikai rendszerektől. Közlésük szerint sem adatvédelmi incidens, sem illetéktelen behatolás nem történt az intézmény hálózatában. Az eset körülményeit a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálja.
Alattomos trükkel csaltak ki 146 milliót a 64 éves nőtől: egyetlen telefonhívás elég volt, hogy beüssön a katasztrófa
A csalóknak végül sikerült rávenniük a gyanútlan áldozatot, hogy az összes olyan pénzintézetnél, ahol lakossági bankszámlát vezet, utalásokat indítson az utasításaik szerint.
Neked is gond van a telefonod akksijával? Akkor ennek nagyon nem fogsz örülni: csúnyán rászedik a tulajokat ezzel a lépéssel
A szabályozási környezet változása és a meghosszabbodó élettartam új korszakot nyithat a hazai másodlagos piacon.
Ez van, ha elszabadul a ChatGPT: azonnal brutális hekkertámadást indított a mesterséges intelligencia
Az elkövető nem egy kiberbűnözői csoport vagy egy államilag támogatott hackercsapat volt, hanem maga a ChatGPT
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
A digitális szórakozás és az önfejlesztés sokszor az elsők között esik a költségcsökkentés áldozatául, pedig létezik egy teljesen legális és ingyenes kiskapu.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
Bár egy korábbi konszenzus szerint éppen a kreatív iparágak vannak biztonságban a technológia térnyerésétől, ez az állítás több fronton is, például a könyvpiacon megdőlni látszik.
Most érkezett a bejelentés az őrült tech-milliárdostól: olyan dolgot tett, amit eddig csak sci-fi könyvekből ismertünk
A terv a férfi számos követőjéből komoly kritikát váltott ki.
A vállalat élesen bírálta a döntést, mivel álláspontjuk szerint az uniós követelmények károsíthatják a több millió európai felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokat.
Hamarosan tömeges közösségi média korlátozás léphet életbe: itt az országok listája, ahol szigorítás jöhet
Uniós szinten is felmerült egy 13 éven aluliakat érintő általános tilalom kidolgozása, amely a mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobotokra és a videojátékokra is kiterjedne.
Konkrétan megvalósult a sci-fi írók legnagyobb félelme: teszelés során elszabadult a mesterséges intelligencia, törni-zúzni kezdett
Az OpenAI bejelentése szerint az egyik fejlett mesterséges intelligencián alapuló önálló ágense egy biztonsági teszt során kiszabadult az ellenőrzés alól.
Súlyos adatlopás a Lidl Plus európai rendszerében: megszólalt a diszkontlánc, érinti-e a magyar vásárlókat
Hackerek nemrég feltörték a Lidl egyik külső IT-szolgáltatójának adatbázisát, és ennek nyomán illetéktelenek birtokába kerültek Lidl Plus online vásárlók adatai.
Kalózmásolatban terjesztett könyvekkel tanították be a chatbotot: milliárdokat fizethet a techcég a szerzőknek
Az Anthropic másfél milliárd dollárt kell fizetnie azoknak a szerzőknek, akiknek a kalózmásolatban terjesztett könyveit felhasználta a Claude chatbot betanításához.
Vadiúj csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
A modern vállalati kibervédelem egyik legfajsúlyosabb állítása, hogy a banki rendszerek manapság már szinte feltörhetetlenek. De vajon tényleg azok?
A Holdba csapódhat egy SpaceX Falcon 9 hordozórakéta levált felső része augusztus elején.
Óriási a baj az Androiddal: átveheti az irányítást a telefonodon a Gemini, költséges lehet a felismerés
Egy súlyos biztonsági rés miatt az Android 16-os készülékeken a telefon feloldása nélkül, a Gemini mesterséges intelligencia segítségével is küldhetők SMS- és WhatsApp-üzenetek.
Az Európai Bizottság a digitális piacokról szóló jogszabályra (DMA) hivatkozva arra kötelezte a Google-t, hogy alakítsa át az Android operációs rendszer és a saját keresőmotorja...
Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat – nem túl biztató a helyzet
Miközben Magyarország egykor a régió élvonalába tartozott a videojáték-fejlesztésben, ma már a túlélésért küzdenek a kisebb stúdiók.
A Facebookot számítógépen megnyitó felhasználók tömegével találkozhatnak azzal a hibaüzenettel, amely szerint a fiókjuk pillanatnyilag nem érhető el.
Az éveken át csak "zászlóshajó-gyilkosként" emlegetett márka kínálata idővel jelentősen bővült, csúcskészülékeinek ára pedig megemelkedett.