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Egy mobiltelefon egy lány kezében. Egy fiatal nő fekete pólóban egy telefont tart a kezében. A csaló egy e-mail üzenetet küld. Egy szabadúszó, üzletember munkája. A feleség üzeneteket és értesítéseket ellenőriz a közösségi hálózat
Tech

Figyelem! Ha te is kapták ilyen e-mailt, azonnal töröld ki: csalók küldték, nagyon ráfázhatsz a dologra

Pénzcentrum
2026. augusztus 1. 14:04

Több ezer hamis, vírusos e-mailt küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A megtévesztő üzenetek egy nem létező egyetemi e-mail-címről érkeztek, és veszélyes mellékletet vagy hivatkozást tartalmazhatnak. Az intézmény arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg a levelet, ne kattintsanak a benne szereplő linkekre, hanem azonnal töröljék azt. Az ügyben már vizsgálat indult.

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Figyelmeztetést adott ki a Semmelweis Egyetem, miután július 30-án több ezer hamis, vírusos e-mailt küldtek szét ismeretlen csalók az intézmény nevével visszaélve.

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A megtévesztő üzenetek feladójaként valótlanul a „Semmelweis Egyetem Élettani Intézet Gazdasági Iroda” szerepel, és úgy tűnhet, mintha az elettan.gazdasagi@semmelweis.hu címről érkeztek volna. Az egyetem azonban közölte, hogy ilyen e-mail-cím nem létezik a hálózatában.

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A gyanús levél tárgya „Megrendelésszám: 4110588461”. Az intézmény arra kéri a címzetteket, hogy az ilyen üzeneteket ne nyissák meg, a csatolmányokra és a bennük található hivatkozásokra ne kattintsanak, hanem haladéktalanul töröljék a levelet.

A Semmelweis Egyetem hangsúlyozta, hogy a levelek kiküldése teljesen független volt az egyetemi informatikai rendszerektől. Közlésük szerint sem adatvédelmi incidens, sem illetéktelen behatolás nem történt az intézmény hálózatában. Az eset körülményeit a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálja.
Címlapkép: Getty Images
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