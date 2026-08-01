Figyelem! Ha te is kapták ilyen e-mailt, azonnal töröld ki: csalók küldték, nagyon ráfázhatsz a dologra

Több ezer hamis, vírusos e-mailt küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. A megtévesztő üzenetek egy nem létező egyetemi e-mail-címről érkeztek, és veszélyes mellékletet vagy hivatkozást tartalmazhatnak. Az intézmény arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg a levelet, ne kattintsanak a benne szereplő linkekre, hanem azonnal töröljék azt. Az ügyben már vizsgálat indult.

Figyelmeztetést adott ki a Semmelweis Egyetem, miután július 30-án több ezer hamis, vírusos e-mailt küldtek szét ismeretlen csalók az intézmény nevével visszaélve.

A megtévesztő üzenetek feladójaként valótlanul a „Semmelweis Egyetem Élettani Intézet Gazdasági Iroda” szerepel, és úgy tűnhet, mintha az elettan.gazdasagi@semmelweis.hu címről érkeztek volna. Az egyetem azonban közölte, hogy ilyen e-mail-cím nem létezik a hálózatában.

A gyanús levél tárgya „Megrendelésszám: 4110588461”. Az intézmény arra kéri a címzetteket, hogy az ilyen üzeneteket ne nyissák meg, a csatolmányokra és a bennük található hivatkozásokra ne kattintsanak, hanem haladéktalanul töröljék a levelet.

A Semmelweis Egyetem hangsúlyozta, hogy a levelek kiküldése teljesen független volt az egyetemi informatikai rendszerektől. Közlésük szerint sem adatvédelmi incidens, sem illetéktelen behatolás nem történt az intézmény hálózatában. Az eset körülményeit a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálja.