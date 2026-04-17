Itt az ideje felfedezni a Balaton termelői piacait: most egy térképen a legjobb lelőhelyek

A Balaton partja nemcsak a strandokról, a fagyizókról és a halsütödékről szól: a tó körül sorakozó piacok ma már külön kis világokat jelentenek, ahol a helyi termelők, kézművesek és árusok adják egymásnak a stafétát a szezonális ízekkel. Mostantól pedig egy térképen is könnyebb köztük keresgélni: a VisitBalaton365 összegyűjtötte a Balaton környéki piacokat és termelői vásárokat.

Jó hír a szezon előtt, hogy a Balaton környéki termelői piacok kínálata most egy helyen is elérhető: a VisitBalaton365 összegyűjtötte weboldalán a régió összes standját, és most térképre is feltette őket, így könnyebb átlátni, hol és mikor érdemes keresni a helyi árusokat. A kezdeményezés célja, hogy a turisták és és a helyiek egyszerűbben tervezhessék meg a piaclátogatásokat, és ne kelljen külön utánajárni annak, melyik településen mikor van nyitva a vásár vagy a termelői piac.

A Balaton környéki piacok így egy kattintással áttekinthetők, a térképes megjelenítés pedig abban segít, hogy akár egy-egy strandolós nap mellé is könnyen beiktatható legyen egy gyors piaci kitérő. A rendszerben többek között olyan települések piacai is szerepelnek, mint Balatonalmádi vagy Balatonszárszó, ahol a városi piac egész évben várja a vásárlókat. Emellett időszakosan működő termelői vásárokat is találunk, mint például Dörgicsei termelői piacot vagy a Csopaki ökopiacot, amely október végéig szombatonként 7 és 14 óra között várja a látogatókat a Balaton Borkúria udvarán, családias hangulatban:

Térképen a Balaton legjobb piacai és termelői vásárai