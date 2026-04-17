Itt az ideje felfedezni a Balaton termelői piacait: most egy térképen a legjobb lelőhelyek
A Balaton partja nemcsak a strandokról, a fagyizókról és a halsütödékről szól: a tó körül sorakozó piacok ma már külön kis világokat jelentenek, ahol a helyi termelők, kézművesek és árusok adják egymásnak a stafétát a szezonális ízekkel. Mostantól pedig egy térképen is könnyebb köztük keresgélni: a VisitBalaton365 összegyűjtötte a Balaton környéki piacokat és termelői vásárokat.
Jó hír a szezon előtt, hogy a Balaton környéki termelői piacok kínálata most egy helyen is elérhető: a VisitBalaton365 összegyűjtötte weboldalán a régió összes standját, és most térképre is feltette őket, így könnyebb átlátni, hol és mikor érdemes keresni a helyi árusokat. A kezdeményezés célja, hogy a turisták és és a helyiek egyszerűbben tervezhessék meg a piaclátogatásokat, és ne kelljen külön utánajárni annak, melyik településen mikor van nyitva a vásár vagy a termelői piac.
A Balaton környéki piacok így egy kattintással áttekinthetők, a térképes megjelenítés pedig abban segít, hogy akár egy-egy strandolós nap mellé is könnyen beiktatható legyen egy gyors piaci kitérő. A rendszerben többek között olyan települések piacai is szerepelnek, mint Balatonalmádi vagy Balatonszárszó, ahol a városi piac egész évben várja a vásárlókat. Emellett időszakosan működő termelői vásárokat is találunk, mint például Dörgicsei termelői piacot vagy a Csopaki ökopiacot, amely október végéig szombatonként 7 és 14 óra között várja a látogatókat a Balaton Borkúria udvarán, családias hangulatban:
Gyökeresen átalakulhat az egri borvidék jövője: a klímaváltozás mindent átírhat a szőlőben és a földeken
Komoly szerkezeti átalakulás előtt áll az Egri borvidék mezőgazdasága: a szakértők szerint a klímaváltozás miatt nemcsak a szőlőfajták, hanem a teljes termesztési struktúra is átalakulhat...
Nincs ivóvíz a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjében. Nem hivatalos információk szerint akár fagyálló is kerülhetett a rendszerbe, a betegek ellátását jelenleg palackozott vízzel biztosítják.
Szívbemarkoló tragédia: elhagyta fészkét a szigetközi rétisas, miután kivágták a költőhelye körüli erdőt
A rétisas fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1 millió forint egyedenként – ez alapján a két tojás elvesztése akár többmilliós természetvédelmi kárnak is minősülhet.
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
Több évtizedes félbemaradt beruházás nyomán új bevásárlóközpont épül Szekszárd északi részén: végre megépülhet a „Top Center”.
Rémisztő sebek borították a Tiszából kifogott ragadozót: a szakértők elárulták, ehetünk-e a vírusos halból
Szokatlan sérülésekkel került partra egy szürkeharcsa a Tisza szegedi szakaszán. A hal állapotát szakértők vizsgálták, és több lehetséges okot is azonosítottak, köztük madártámadás nyomait és...
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
Szombathelyen napok óta az oladi plató és a rákkeltőnek minősülő azbeszt ügye a fő beszédtéma. Mintegy 12 kilométernyi útszakasz, 22 utca lehet érintett – helyszíni...
Új célpontot kapnak a hazai motorosok: szombaton avatják fel a közel 200 kilométeres zalai túraútvonalat, amely a Balatontól indulva hét ikonikus megállót fűz fel.
Évek óta elhagyatottan áll a Balaton-part egyik legértékesebb ingatlana: hamarosan elképesztő összegért cserélhet gazdát
A Balaton-part egyik legértékesebb szakaszán, a Balatonalmádi Széchenyi sétányán új tulajdonost keres egy különleges múltú épület: árverésre bocsátották az egykori postás üdülőt.
Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik...
Dráma Sajóbábonyban: éhségsztrájkra készülnek a vegyi üzem dolgozói. A helyzetet súlyosbítja, hogy a dolgozók szerint az üzemben jelenleg minimális a személyzet.
A kilencvenes évek legendás sztárpárja, Bodnár Attila és Pap Rita ma már csendesebb életet él: Ausztriából hazaköltözve otthonukat a Vas megyei fürdővárosban, Bükfürdőn találták meg.
Különleges és ritka rovarral találkoztak a természetvédők a Körös-Maros Nemzeti Park területén: a pompás nünüke egy példányát észlelték a Kis-Sárréten, Kisvátyon térségében – olyan helyen,...
A Mission: Impossible és a Top Gun sztárja, Tom Cruise ismét hazánkban dolgozik. Április elején már Budapesten is feltűnt, és a jelek szerint a Balatonnál...
Órián fogás a vidéki horgásztavon: egy nap alatt két óriás is horogára akadt a szerencsés pecásnak + Fotó
Rendkívüli fogásokról számoltak be a Tokaji Kovács-tó közösségi oldalán: egy háromnapos horgásztúra során két kiemelkedően nagy tokhal is horogra akadt.
Bár sokak számára aranyos állatnak tűnik, a mosómedve valójában inváziós faj, amely komoly természetvédelmi kockázatot jelent – hívja fel a figyelmet a Szegedi Vadaspark.
Komoly fejlesztések indulhatnak a Balaton egyik népszerű településén: Alsóörs 2026-ban látványos beruházásokkal erősíti turisztikai és infrastrukturális vonzerejét.
Súlyos bejelentés, egészségügyi vészhelyzet a vidéki nagyvárosban: 12 kilométeren át húzódik a durva szennyezés
Egészségre káros mennyiségű azbesztet mutattak ki Szombathely Oladi Platóján: a szennyezés mintegy 12 kilométernyi úthálózatot, összesen 24 utcát érint.
Aranyba borítja a hazai tájat ez a különleges virág: sietned kell, ha látni akarod, de eszedbe ne jusson hazavinni
Áprilisban aranysárgára festi a nedves tájakat a mocsári gólyahír: látványos, de mérgező növény, amely fontos táplálék a beporzóknak. Ti felismeritek?
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.