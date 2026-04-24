Olcsó import kőzuzalékkal trükközhettek: már 17 vasi települést érinthet a szombathelyi azbesztbotrány

Nem áll meg Szombathelynél az ügy: már 17 másik településről is jelezték az azbesztgyanút. A hatóságokhoz tucatjával futnak be a bejelentések.
Tovább gyűrűzik a szombathelyi azbesztügy: a Vas Vármegyei Kormányhivatal közlése szerint április 23-ig már 17 további településről érkeztek bejelentések azbesztszennyezés gyanújával. A kormányhivatal a Savaria Fórum kérdésére azt közölte, hogy hozzájuk április 23-ig Szombathely kivételével 17 településről 61 írásos bejelentés érkezett azbesztszennyezés gyanújával.
Az érintett települések: Bozzai, Bozsok, Csepreg, Dozmat, Gencsapáti, Hegyhátsál, Kám, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Lukácsháza, Magyarlak, Magyarszombatfa, Nemescsó, Őriszentpéter, Sé, Torony és Vát.
Az ügy - ahogy a Hellovidék helyszíni riportjában is beszámolt róla - április 13-án robbant ki, amikor Szombathely Oladi Plató városrészén a levegőben mért azbesztrost-koncentráció többszörösen meghaladta az egészségügyi határértéket. Azóta a város több pontján is lezárások léptek életbe, az érintett utakat locsolják, a lakóknak pedig védőmaszkokat biztosítottak. A háttérben egy évek óta tartó gyakorlat állhat: a kormányhivatal szerint három kivitelező 2016 óta több ezer tonna, részben osztrák bányákból származó kőzúzalékot hozott be Magyarországra, mert az olcsóbb volt a hazai alternatíváknál. Hogy ezek közül mennyi tartalmazott azbesztet, egyelőre nem tudni.
A kérdéses oladi platón az elmúlt 2–3 év alatt gombamód szaporodtak itt az újépítésű családi házak. A városrészben 1100-an lehetnek érintettek, azonban valószínűleg ennél több emberről van szó, mivel egyrészt sok lakónak nem itt van a bejelentett lakcíme (mostanra a félezret is elérheti a plató ingatlanjainak száma), másrészt pedig jelenleg is tucatnyi építkezés zajlik a területen, ezért, ha olyan az időjárás, az itt dolgozók is nap mint nap nyelik a rákkeltő port.
Még mindig lehet ilyen anyag külföldi készletekben, amelyeket Magyarországra hoznának
A megyei kormányhivatal főigazgatójának tájékoztatása szerint három kivitelező két osztrák bányából 2016 óta több ezer tonna kőzetet hozott Magyarországra. Ennek az oka pedig, hogy olcsóbb, mint a helyettesítő termék. Hogy ebből mennyi volt tiszta, mennyi azbesztes, azt nem tudják, és az osztrák hatóságok ennek a kérdésnek a tisztázásában (sem) voltak a magyar szervek segítségére.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
"Információink szerint osztrák forgalmazóknál van még ezekből a bányákból származó anyag, amit szeretnék áttolni Magyarországra. Nyomatékosan kérem a kereskedőktől, forgalmazóktól, hogy ne tegyék, a magyar emberek egészsége mindenen felül áll! A fogyasztóvédelmi és más hatóságok is kiemelten fogják vizsgálni a tüzépeket, építőanyag-kereskedéseket" - hívta fel a lap figyelmét a hétfői szombathelyi lakossági fórumon dr. Orbán István, a megyei kormányhivatal főigazgatója.
A szennyezésben érintett burgenlandi bányák Schlainingben (Szalónak), Badersdorfban (Pöszöny), Bernsteinben (Borostyánkő) és Pilgersdorfban (Pörgölény) találhatóak – ezeket az osztrák hatóságok tavaly novemberben bezáratták. A rohonci bányát nem érintette az azbesztszennyezési ügy.
Közben Szombathelyen már konkrét lépések is körvonalazódnak: a városvezetés egy speciális technológiával fedné le az Oladi Plató mintegy 12 kilométernyi úthálózatát, és hasonló megoldást alkalmazhatnak más, gyanús területeken is. A hatóságok azt kérik: aki azbesztgyanús anyagot észlel, az mielőbb jelezze a kormányhivatal vagy a helyi önkormányzat felé.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.