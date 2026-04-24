Olcsó import kőzuzalékkal trükközhettek: már 17 vasi települést érinthet a szombathelyi azbesztbotrány

Nem áll meg Szombathelynél az ügy: már 17 másik településről is jelezték az azbesztgyanút. A hatóságokhoz tucatjával futnak be a bejelentések.

Tovább gyűrűzik a szombathelyi azbesztügy: a Vas Vármegyei Kormányhivatal közlése szerint április 23-ig már 17 további településről érkeztek bejelentések azbesztszennyezés gyanújával. A kormányhivatal a Savaria Fórum kérdésére azt közölte, hogy hozzájuk április 23-ig Szombathely kivételével 17 településről 61 írásos bejelentés érkezett azbesztszennyezés gyanújával.

Az érintett települések: Bozzai, Bozsok, Csepreg, Dozmat, Gencsapáti, Hegyhátsál, Kám, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Lukácsháza, Magyarlak, Magyarszombatfa, Nemescsó, Őriszentpéter, Sé, Torony és Vát.

Az ügy - ahogy a Hellovidék helyszíni riportjában is beszámolt róla - április 13-án robbant ki, amikor Szombathely Oladi Plató városrészén a levegőben mért azbesztrost-koncentráció többszörösen meghaladta az egészségügyi határértéket. Azóta a város több pontján is lezárások léptek életbe, az érintett utakat locsolják, a lakóknak pedig védőmaszkokat biztosítottak. A háttérben egy évek óta tartó gyakorlat állhat: a kormányhivatal szerint három kivitelező 2016 óta több ezer tonna, részben osztrák bányákból származó kőzúzalékot hozott be Magyarországra, mert az olcsóbb volt a hazai alternatíváknál. Hogy ezek közül mennyi tartalmazott azbesztet, egyelőre nem tudni.

A kérdéses oladi platón az elmúlt 2–3 év alatt gombamód szaporodtak itt az újépítésű családi házak. A városrészben 1100-an lehetnek érintettek, azonban valószínűleg ennél több emberről van szó, mivel egyrészt sok lakónak nem itt van a bejelentett lakcíme (mostanra a félezret is elérheti a plató ingatlanjainak száma), másrészt pedig jelenleg is tucatnyi építkezés zajlik a területen, ezért, ha olyan az időjárás, az itt dolgozók is nap mint nap nyelik a rákkeltő port.

Még mindig lehet ilyen anyag külföldi készletekben, amelyeket Magyarországra hoznának

A megyei kormányhivatal főigazgatójának tájékoztatása szerint három kivitelező két osztrák bányából 2016 óta több ezer tonna kőzetet hozott Magyarországra. Ennek az oka pedig, hogy olcsóbb, mint a helyettesítő termék. Hogy ebből mennyi volt tiszta, mennyi azbesztes, azt nem tudják, és az osztrák hatóságok ennek a kérdésnek a tisztázásában (sem) voltak a magyar szervek segítségére.

"Információink szerint osztrák forgalmazóknál van még ezekből a bányákból származó anyag, amit szeretnék áttolni Magyarországra. Nyomatékosan kérem a kereskedőktől, forgalmazóktól, hogy ne tegyék, a magyar emberek egészsége mindenen felül áll! A fogyasztóvédelmi és más hatóságok is kiemelten fogják vizsgálni a tüzépeket, építőanyag-kereskedéseket" - hívta fel a lap figyelmét a hétfői szombathelyi lakossági fórumon dr. Orbán István, a megyei kormányhivatal főigazgatója.

A szennyezésben érintett burgenlandi bányák Schlainingben (Szalónak), Badersdorfban (Pöszöny), Bernsteinben (Borostyánkő) és Pilgersdorfban (Pörgölény) találhatóak – ezeket az osztrák hatóságok tavaly novemberben bezáratták. A rohonci bányát nem érintette az azbesztszennyezési ügy.

Közben Szombathelyen már konkrét lépések is körvonalazódnak: a városvezetés egy speciális technológiával fedné le az Oladi Plató mintegy 12 kilométernyi úthálózatát, és hasonló megoldást alkalmazhatnak más, gyanús területeken is. A hatóságok azt kérik: aki azbesztgyanús anyagot észlel, az mielőbb jelezze a kormányhivatal vagy a helyi önkormányzat felé.