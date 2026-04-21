Tízmilliárdok sorsa a tét: csődbe ment a vidéki egyetem vagyonkezelő cége, felszámolás indult

HelloVidék
2026. április 21. 10:15

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványához kötődő HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. ellen, amelyet eredetileg a hazai motorsport és mobilitási programok támogatására hoztak létre. A cég fizetésképtelenné válása több tízmilliárd forintnyi vagyon és állami forrás jövőjét is bizonytalanná teszi, miközben a felsőoktatási alapítványi rendszer körüli politikai viták újabb szintre léptek.

Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványához kötődő HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. ellen. A társaságot eredetileg az autó- és motorsport, később az e-mobilitási programok támogatására hozták létre - írta a hvg360. A beszámoló szerint  a cég pénzügyi helyzete már hosszabb ideje romló pályán volt: a HUMDA az elmúlt években rendszeresen mínuszban zárt, 2022-ben például mintegy 2 milliárd forintos veszteséget termelt. Ennek ellenére jelentős eszközállománnyal – a lap szerint nagyjából 50 milliárd forintnyi vagyon felett – gazdálkodott.

A hvg360 információi szerint a választásokat követő napon az állami felszámoló, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. vette át a vállalat irányítását, ezzel elindítva a hivatalos felszámolási folyamatot.

A HUMDA-t korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozta létre, később pedig a Széchenyi István Egyetemért Alapítványhoz került. Az átszervezés része volt annak az egyetemi modellváltási folyamatnak, amely több hazai felsőoktatási intézményt érintett. A kuratóriumi struktúrában korábban Palkovics László is szerepet vállalt, aki 2024 őszén távozott az alapítványi pozíciókból.

A HUMDA-nak két leányvállalata is működik: a HUMDA pro Kft. már fizetésképtelenné vált, ott szintén elindult a felszámolás, míg a HUMDA Lab Kft. egyelőre aktív, és az egyetem, valamint az autó- és motorsport szereplők közötti együttműködésekben vesz részt.

A győri Széchenyi István Egyetem Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye, éves költségvetése mintegy 40 milliárd forint, amelynek többsége állami finanszírozásból származik. Ebben a környezetben a HUMDA körüli felszámolási eljárás újra ráirányítja a figyelmet az alapítványi formában működő egyetemi vagyonkezelés pénzügyi kockázataira is.
 
