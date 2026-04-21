Az orosz állami hírügynökség "A Roszatom közel áll ahhoz, hogy elhagyja Magyarországot" címmel közölt egy cikket.
Tízmilliárdok sorsa a tét: csődbe ment a vidéki egyetem vagyonkezelő cége, felszámolás indult
Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványához kötődő HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. ellen, amelyet eredetileg a hazai motorsport és mobilitási programok támogatására hoztak létre. A cég fizetésképtelenné válása több tízmilliárd forintnyi vagyon és állami forrás jövőjét is bizonytalanná teszi, miközben a felsőoktatási alapítványi rendszer körüli politikai viták újabb szintre léptek.
Felszámolási eljárás indult a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványához kötődő HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. ellen. A társaságot eredetileg az autó- és motorsport, később az e-mobilitási programok támogatására hozták létre - írta a hvg360. A beszámoló szerint a cég pénzügyi helyzete már hosszabb ideje romló pályán volt: a HUMDA az elmúlt években rendszeresen mínuszban zárt, 2022-ben például mintegy 2 milliárd forintos veszteséget termelt. Ennek ellenére jelentős eszközállománnyal – a lap szerint nagyjából 50 milliárd forintnyi vagyon felett – gazdálkodott.
A hvg360 információi szerint a választásokat követő napon az állami felszámoló, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. vette át a vállalat irányítását, ezzel elindítva a hivatalos felszámolási folyamatot.
A HUMDA-t korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozta létre, később pedig a Széchenyi István Egyetemért Alapítványhoz került. Az átszervezés része volt annak az egyetemi modellváltási folyamatnak, amely több hazai felsőoktatási intézményt érintett. A kuratóriumi struktúrában korábban Palkovics László is szerepet vállalt, aki 2024 őszén távozott az alapítványi pozíciókból.
A HUMDA-nak két leányvállalata is működik: a HUMDA pro Kft. már fizetésképtelenné vált, ott szintén elindult a felszámolás, míg a HUMDA Lab Kft. egyelőre aktív, és az egyetem, valamint az autó- és motorsport szereplők közötti együttműködésekben vesz részt.
A győri Széchenyi István Egyetem Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye, éves költségvetése mintegy 40 milliárd forint, amelynek többsége állami finanszírozásból származik. Ebben a környezetben a HUMDA körüli felszámolási eljárás újra ráirányítja a figyelmet az alapítványi formában működő egyetemi vagyonkezelés pénzügyi kockázataira is.
Kiderült a módszer, amivel a legdurvább aszályt is túléli a kerted: sokan nem is sejtik, mennyire egyszerű + Videó
Eleged van a folyamatos locsolásból és a soha véget nem érő kerti munkákból? Egy békéscsabai példa alapján úgy tűnik, a megoldás nem a több víz,...
Súlyos tragédia rázta meg a somogyi horgászokat: rejtélyes méregzés miatt tömegével pusztulnak a halak
„Elég volt!” – ezzel a felkiáltással fordult a nyilvánossághoz a Dombóvári Városi Horgász Egyesület, miután súlyos környezeti kárról kaptak bejelentést.
Szokatlanul sok bajba jutott mókusbébi érkezett egy veszprémi vadmentő központhoz az elmúlt hetekben. A szakemberek szerint azonban nemcsak a mentés fontos...
A bulizók nem is sejtik: elképesztő dolgok zajlanak a gigafesztivál, Ozora több száz hektáros területén
Amikor nincs fesztivál, akkor is folyamatos a munka az Ozorán – csak ezt a látogatók többsége sosem látja. A szervezők most megmutatták, milyen ez az...
Újabb károkról számoltak be a tatai Réti VIII-as tónál, ahol több, nemrég felújított elemet is megrongáltak. Az üzemeltetők szerint a helyreállítás a jövő héten kezdődik,...
Szokatlanul sok bajba került rigófiókáról számoltak be egy Pest megyei madármentő szervezetnél. A szakemberek szerint azonban nem minden esetben kell azonnal „megmenteni” a földön talált...
Meglepően kedvező áron hirdetik az egyik balatoni település, Balatonszárszó egykori ifjúsági táborát.
3 378 934 szavazat érkezett a legszebb magyar településnevekre. A szavazás 5 régióban zajlott 2025 októberétől 2026. március 31-ig.
Kiszivárgott a legendás Daubner cukrászda gouda-sajtos pogácsa receptje: így készül lépésről-lépésre
Mitől lesz a pogácsa zsíros, de valahogy mégis könnyű és finom? A minap TikTokon jött szembe velünk a kultikus Daubneres gouda sajtos pogi receptje, hamarjában...
Megkezdődött a Duna idei hajózási szezonja: a városnéző sétahajók mellett több menetrendi és programhajó-járat is újra elérhető – közölte a Mahart-Passnave Kft.
A Balaton partja nemcsak strand: a termelői piacok külön világok. Most egy térképen is böngészhetők a VisitBalaton365 gyűjtésében
Súlyos hiba a vidéki kórház sürgősségi tömbjében: mérgező vegyszer került az ivóvízbe, 11-en ittak is belőle
Bár a szennyezést gyorsan észlelték és a vízellátást lezárták, 11 ember így is ihatott a feltételezetten vegyszerrel szennyezett csapvízből a szombathelyi kórházban.
Nem csak lángost lehet árulni a Balatonnál: a Balaton-felvidék egyik borászata nyári munkára keres lelkes jelentkezőket, akár teljesen kezdőknek is.
A súlyos azbesztveszély miatt ingyenes védőmaszkokat kapnak a Szombathelyi Oladi plató lakói, miközben hétfőn lakossági fórumot is tartanak az ügyben.
A spárga ára 2026-ban látványosan emelkedett: 4000-5000 forint körül alakul a kilónkénti ár, aki azonban hajlandó lehajolni érte, „szedd magad” akciókban kedvezőbben juthat hozzá.
Gyökeresen átalakulhat az egri borvidék jövője: a klímaváltozás mindent átírhat a szőlőben és a földeken
Komoly szerkezeti átalakulás előtt áll az Egri borvidék mezőgazdasága: a szakértők szerint a klímaváltozás miatt nemcsak a szőlőfajták, hanem a teljes termesztési struktúra is átalakulhat...
Nincs ivóvíz a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjében. Nem hivatalos információk szerint akár fagyálló is kerülhetett a rendszerbe, a betegek ellátását jelenleg palackozott vízzel biztosítják.
Szívbemarkoló tragédia: elhagyta fészkét a szigetközi rétisas, miután kivágták a költőhelye körüli erdőt
A rétisas fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1 millió forint egyedenként – ez alapján a két tojás elvesztése akár többmilliós természetvédelmi kárnak is minősülhet.
