Ledöbbentek a vadászok is Somogyban: hihetetlen torz, parókás őzbak került terítékre + Fotó
Egy különleges, parókás agancsot viselő őzbakot ejtettek el április közepén Somogyban. A vadászok szerint az elmúlt évtizedekben nem akadt példa hasonló trófeára a térségben, a látvány még a rutinosabb szakembereket is meglepte.
Április 17-én, egy hajnali vadászat során figyelt fel a különleges állatra Füleki Zoltán, a Baté–Mosdós–Nagyberki Földtulajdonosok Vadásztársaságának titkára. A Nimród Vadászújság beszámolója szerint először két őzre lett figyelmes egy repcés és gabonatábla határán húzódó gyepűnél, majd amikor közelebb ment, egy rendkívüli külsejű bak is feltűnt a közelben.
A vadász elmondása szerint az egyik őz hangos riasztással jelezte az érkező embert, majd nagyjából 60 méterre a gyepű szélétől kilépett a bokros részből a szokatlan trófeát viselő állat. A beszámolók szerint a látvány annyira meglepő volt, hogy a vadász heves izgalomba került, mielőtt eldördült a lövés.
A vadásztársaság közlése szerint az idősebb tagok sem emlékeznek arra, hogy a területen valaha is hasonló, parókás agancsú őzbakot ejtettek volna el.
Mi az a parókás őzbak?
A szakirodalom szerint a „parókás agancs” akkor alakul ki, amikor az állat hormonháztartása – leggyakrabban a here működésének zavara miatt – felborul, és nem termelődik megfelelő mennyiségű tesztoszteron. Ennek következtében az agancs nem a megszokott módon fejlődik, hanem egy összenőtt, szivacsos, úgynevezett „parókaszerű” képződmény alakul ki.
Az ilyen agancsot borító barka szövet túlnövekedése idővel komoly egészségügyi problémákat okozhat az állatnak: a deformált agancs sérülékenyebb, akadályozhatja a látást, és rontja a túlélési esélyeket is. A vadgazdálkodási gyakorlatban az ilyen egyedeket ezért gyakran kíméleti okból terítékre hozzák.
-
-
-
