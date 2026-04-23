2026. április 23. csütörtök Béla
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ledöbbentek a vadászok is Somogyban: hihetetlen torz, parókás őzbak került terítékre + Fotó
Ledöbbentek a vadászok is Somogyban: hihetetlen torz, parókás őzbak került terítékre + Fotó

2026. április 23. 16:15

Egy különleges, parókás agancsot viselő őzbakot ejtettek el április közepén Somogyban. A vadászok szerint az elmúlt évtizedekben nem akadt példa hasonló trófeára a térségben, a látvány még a rutinosabb szakembereket is meglepte.

Április 17-én, egy hajnali vadászat során figyelt fel a különleges állatra Füleki Zoltán, a Baté–Mosdós–Nagyberki Földtulajdonosok Vadásztársaságának titkára. A Nimród Vadászújság beszámolója szerint először két őzre lett figyelmes egy repcés és gabonatábla határán húzódó gyepűnél, majd amikor közelebb ment, egy rendkívüli külsejű bak is feltűnt a közelben.

A vadász elmondása szerint az egyik őz hangos riasztással jelezte az érkező embert, majd nagyjából 60 méterre a gyepű szélétől kilépett a bokros részből a szokatlan trófeát viselő állat. A beszámolók szerint a látvány annyira meglepő volt, hogy a vadász heves izgalomba került, mielőtt eldördült a lövés.

A vadásztársaság közlése szerint az idősebb tagok sem emlékeznek arra, hogy a területen valaha is hasonló, parókás agancsú őzbakot ejtettek volna el.

Mi az a parókás őzbak?

A szakirodalom szerint a „parókás agancs” akkor alakul ki, amikor az állat hormonháztartása – leggyakrabban a here működésének zavara miatt – felborul, és nem termelődik megfelelő mennyiségű tesztoszteron. Ennek következtében az agancs nem a megszokott módon fejlődik, hanem egy összenőtt, szivacsos, úgynevezett „parókaszerű” képződmény alakul ki.

Az ilyen agancsot borító barka szövet túlnövekedése idővel komoly egészségügyi problémákat okozhat az állatnak: a deformált agancs sérülékenyebb, akadályozhatja a látást, és rontja a túlélési esélyeket is. A vadgazdálkodási gyakorlatban az ilyen egyedeket ezért gyakran kíméleti okból terítékre hozzák.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #betegség #vadászat #állat #természet #somogy #hellovidék #vadállat #somogy megye #vadállatok #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Számított adó
az adó mértékének figyelembe vételével az adó alapjából meghatározott adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
