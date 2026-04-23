Láncfűrészek és markolók a Maklári úton: végleg eltűnik az egykori iskola, a helyiek pedig aggódva figyelik, mi épülhet a helyére Egerben.
Sosem látott felvételek a Balaton-felvidékről: drónok kapták el a vadmacskák és aranysakálok titkos életét
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park frissen csatlakozott, mintegy 1500 hektáros területeit most először mutatták be ilyen részletességgel: drónokkal, éjjellátó kamerákkal és víz alatti felvételekkel vették fel a Nagyberek és az Ordacsehi-berek élővilágát.
A nemzeti park és a 3DPano közös produkciója egy több éves dokumentációs munka része, amely nemcsak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítését mutatja be, hanem a természetvédelmi munka kulisszáiba is betekintést ad. A látványos videóban vadmacska, vidra, aranysakál és gímszarvas is feltűnik, miközben a levegőben rétisasok vadásznak a Ordacsehi-berek vízfelületei felett összegyűlt madárseregre.
– „A legfontosabb szempont az volt, hogy az állatok semmilyen módon ne legyenek zavarva. A távolság és a technológia együtt biztosította, hogy természetes viselkedésükben figyelhessük meg őket” – nyilatkozta az alkotócsapat vezetője a Sokszínű Vidéknek.
A forgatás során speciális drónokat is bevetettek: 360 fokos kamerák, hőkamerás eszközök és akár 200-szoros zoom segítette a felvételek elkészítését. A csapat minden esetben a nemzeti park szakembereivel együtt választotta ki a helyszíneket.
A videó egyik leglátványosabb jelenete, amikor rétisasok csapnak le egy madarak által sűrűn látogatott vizes élőhelyen. A felvétel előzetesen egyeztetett, tervezett körülmények között készült. A készítők szerint a cél nem pusztán a látvány, hanem a szemléletformálás: a ritka és védett fajok bemutatása közelebb hozhatja a természetvédelmi munkát a nagyközönséghez.
A jövőben - derült ki a cikkből - a nemzeti park interaktív tanösvényekkel és digitális tartalmakkal is bővítené a bemutatási eszköztárát, hogy a látogatók még pontosabb képet kapjanak az élővilágról – akár már a terepen, akár online felületeken keresztül.
