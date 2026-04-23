2026. április 23. csütörtök Béla
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sosem látott felvételek a Balaton-felvidékről: drónok kapták el a vadmacskák és aranysakálok titkos életét
HelloVidék

2026. április 23. 13:45

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park frissen csatlakozott, mintegy 1500 hektáros területeit most először mutatták be ilyen részletességgel: drónokkal, éjjellátó kamerákkal és víz alatti felvételekkel vették fel a Nagyberek és az Ordacsehi-berek élővilágát.

A nemzeti park és a 3DPano közös produkciója egy több éves dokumentációs munka része, amely nemcsak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítését mutatja be, hanem a természetvédelmi munka kulisszáiba is betekintést ad. A látványos videóban vadmacska, vidra, aranysakál és gímszarvas is feltűnik, miközben a levegőben rétisasok vadásznak a Ordacsehi-berek vízfelületei felett összegyűlt madárseregre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

– „A legfontosabb szempont az volt, hogy az állatok semmilyen módon ne legyenek zavarva. A távolság és a technológia együtt biztosította, hogy természetes viselkedésükben figyelhessük meg őket” – nyilatkozta az alkotócsapat vezetője a Sokszínű Vidéknek.

A forgatás során speciális drónokat is bevetettek: 360 fokos kamerák, hőkamerás eszközök és akár 200-szoros zoom segítette a felvételek elkészítését. A csapat minden esetben a nemzeti park szakembereivel együtt választotta ki a helyszíneket.

A videó egyik leglátványosabb jelenete, amikor rétisasok csapnak le egy madarak által sűrűn látogatott vizes élőhelyen. A felvétel előzetesen egyeztetett, tervezett körülmények között készült. A készítők szerint a cél nem pusztán a látvány, hanem a szemléletformálás: a ritka és védett fajok bemutatása közelebb hozhatja a természetvédelmi munkát a nagyközönséghez.

A jövőben - derült ki a cikkből - a nemzeti park interaktív tanösvényekkel és digitális tartalmakkal is bővítené a bemutatási eszköztárát, hogy a látogatók még pontosabb képet kapjanak az élővilágról – akár már a terepen, akár online felületeken keresztül.
Címlapkép: Getty Images
#videó #turizmus #drón #youtube #természet #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem #madár #balaton-felvidék #vadállatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:48
14:29
14:13
14:01
13:45
Pénzcentrum
NAPTÁR
Tovább
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
2
2 hete
3
1 hete
4
7 napja
5
1 hete
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont kamatláb
Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
