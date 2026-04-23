Sosem látott felvételek a Balaton-felvidékről: drónok kapták el a vadmacskák és aranysakálok titkos életét

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park frissen csatlakozott, mintegy 1500 hektáros területeit most először mutatták be ilyen részletességgel: drónokkal, éjjellátó kamerákkal és víz alatti felvételekkel vették fel a Nagyberek és az Ordacsehi-berek élővilágát.

A nemzeti park és a 3DPano közös produkciója egy több éves dokumentációs munka része, amely nemcsak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítését mutatja be, hanem a természetvédelmi munka kulisszáiba is betekintést ad. A látványos videóban vadmacska, vidra, aranysakál és gímszarvas is feltűnik, miközben a levegőben rétisasok vadásznak a Ordacsehi-berek vízfelületei felett összegyűlt madárseregre.

– „A legfontosabb szempont az volt, hogy az állatok semmilyen módon ne legyenek zavarva. A távolság és a technológia együtt biztosította, hogy természetes viselkedésükben figyelhessük meg őket” – nyilatkozta az alkotócsapat vezetője a Sokszínű Vidéknek.

A forgatás során speciális drónokat is bevetettek: 360 fokos kamerák, hőkamerás eszközök és akár 200-szoros zoom segítette a felvételek elkészítését. A csapat minden esetben a nemzeti park szakembereivel együtt választotta ki a helyszíneket.

A videó egyik leglátványosabb jelenete, amikor rétisasok csapnak le egy madarak által sűrűn látogatott vizes élőhelyen. A felvétel előzetesen egyeztetett, tervezett körülmények között készült. A készítők szerint a cél nem pusztán a látvány, hanem a szemléletformálás: a ritka és védett fajok bemutatása közelebb hozhatja a természetvédelmi munkát a nagyközönséghez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jövőben - derült ki a cikkből - a nemzeti park interaktív tanösvényekkel és digitális tartalmakkal is bővítené a bemutatási eszköztárát, hogy a látogatók még pontosabb képet kapjanak az élővilágról – akár már a terepen, akár online felületeken keresztül.