Elképesztő programdömping vár országszerte: viseletek, ízek és folkzene minden mennyiségben

2026. április 25–26-án a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napja immár tizennegyedik alkalommal hívja közös élményre a látogatókat: egy hétvége, amikor a népi építészet, a paraszti kultúra, a hagyományos tudás és a közösségi emlékezet különleges figyelmet kap - olvasható Tájházszövetség sajtóközleményében.

A különleges programkavalkád Szent György napjához kapcsolódik – ahhoz az időszakhoz, amelyet a magyar néphagyomány a tavasz kezdeteként, a megújulás ünnepeként tart számon. Ezen a hétvégén országszerte nyitott tájház porták várják az érdeklődőket, melynek részeként a csatlakozó közösségek egyszerre idézik meg a múltat, és mutatják be, miként él tovább örökségünk a jelenben is.

Kiemelt program: Tájházak kerékpárnyeregből – Dabas térsége

Az idei év egyik különösen izgalmas, ugyanakkor bárki számára könnyen elérhető programeleme a „Tájházak kerékpárnyeregből” kezdeményezés, amely Dabas térségében valósul meg.

A program 2026. április 25-én, szombaton 9 órakor indul az Ócsai Tájháztól, ahol dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke megnyitja az országos rendezvénysorozatot.

Ezt követően a résztvevők kerékpárral, saját tempójukban – akár szervezetten, akár egyénileg – fedezhetik fel a programhoz csatlakozó tájházakat Ócsán, Inárcson, Dabas-Sárin, Dabas-Gyónon, Újhartyánon és Kakucson. Az ajánlott útvonalak szabadon alakíthatók: mindenki maga döntheti el, mely helyszíneket keresi fel – akár egyetlen tájház meglátogatása mellett is lehet dönteni, de lehetőség van az egész térség bejárására is.

A tájházakban matricagyűjtés, frissítők és harapnivalók (pogácsa, rétes…), kézműves foglalkozások, népzenei programok, mesemondás, fotópontok, valamint vezetett tájház-bemutatók várják az érkezőket.

Határon átívelő összefogás: II. Bodrogközi Tájházi Napok

Az idei évben külön figyelmet érdemel a II. Bodrogközi Tájházi Napok, amelynek köszönhetően a tájházak tavaszi kapunyitása nem csupán egyetlen hétvégére korlátozódik.

A Bodrog és a Tisza közötti térség településein – magyarországi és szlovákiai helyszíneken egyaránt – április 24. és május 17. között egymást követik a tájházi programok: zöldágjárás, májusfa-állítás, szerenád, gasztronómiai és közösségi események, tavaszköszöntő ünnepek.

Ez az összefogás nemcsak a régió gazdag hagyományait mutatja meg, hanem a történelmi Zemplén kulturális egységére is emlékeztet – arra, hogy a közös múlt és az élő hagyomány ma is összeköt.

A 2026-os programsorozat több kiemelt tematikát is felvonultat, amelyek még gazdagabbá teszik az országos kezdeményezést:

Népviselet Napja – április 25.

Idén is kapcsolódik a rendezvény a Népviselet Napjához, így a látogatók számos helyszínen találkozhatnak:

viseletbemutatókkal,

egyedi népviseleti darabokkal,

interaktív, akár felpróbálható öltözetekkel.

Mind az apró részletek, mind a teljes öltözetek új megvilágításba helyezik a helyi identitást, a közösségek sokszínűségét és a kézműves hagyomány erejét.

A Legelők és Pásztorok Nemzetközi Éve

Az ENSZ 2026-ot a Legelők és Pásztorok Nemzetközi Évének nyilvánította. Ehhez kapcsolódva a programok nagy hangsúlyt helyeznek:

a pásztorhagyományok bemutatására,

az élő pásztortudás megőrzésére,

a fenntartható legeltetéses állattartás jelentőségére.

A pásztorélet, a jószágok tavaszi kihajtása és a régi szokások felelevenítése sok helyszínen látványos élményt ígér.

Helyi ízek és hagyományok

A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napja sajátos varázsa abban rejlik, hogy a részt vevő közösségek minden évben egyedi programokkal készülnek, a látogatók így minden településen más és más élménnyel találkozhatnak.

A legtöbb helyen várható:

ingyenes vagy kedvezményes belépés,

szakvezetés, amely az épület, a berendezés vagy a helyi történetek bemutatásával teszi személyessé látogatást,

hagyományőrző csoportok fellépései,

kézműves és interaktív foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt,

közösségi és családi programok.

Az eseményhez évről évre több tucat település csatlakozik, és ez idén sem lesz másként, országszerte több, mint 80 tájház tárja ki kapuit az érdeklődők előtt. A térségi összefogás, a közös tematikus programláncok és a szomszéd települések együttműködése különösen fontos szerepet kap – ezek nemcsak a látogatói élményt gazdagítják, hanem erősítik a helyi identitást és a kulturális kapcsolódási pontokat is.

Kedvcsináló a legizgalmasabb programokból

A részletes, folyamatosan frissített programlista – településekre és időpontokra bontva – a Tájházszövetség honlapján érhető el:

a Tájházszövetség honlapján érhető el:

2026. április 25., szombat - Tavaszi megújulás:

Cigánd: Zöldágjárás - egész napos, látványos tavaszköszöntő program, zöldágjárás felvonulás

Szigetbecsei Faluház: gyógynövény‑ és parasztkert‑bemutató, kreatív újrahasznosítás, növénycsere

Cáki Pincesor: Tavaszi Pincesor Piknik, játékok a Legendák Ösvényén

Csabai Tanya és Gabonatermesztés‑történeti Kiállítóhely: Szent György napi kalandozások a Gabonamúzeumban

Sárpilis: tavaszi vetéshez szükséges magok és palánták a Sárköz Természetjáró Egyesülettől

Türje: Szent György napi vásár és forgatag

Tényő: „Tényői Kikelet” kézműves foglalkozásokkal, helyi termelői vásárral és hagyományőrző műsorral

Élő mesterségek és hagyományok:

Őcsény és Szada: kovácsbemutatók, kerékvasalás vendéglátással

Cserépfalu: helyi termék vásár, állatsimogató és kreatív kézműves foglalkozások

Gönc: I. Tavaszi Kapunyitás, citeramuzsika, viseletbemutató, „Gönci Lapcsánka Betyár Szalonnával”

Kunszállás: nemezelés, gyertyaöntés, pásztorkunyhó- és népi viselet-kiállítás

Gasztronómiai élmények

Jászkisér: bográcsos ételek és a fűtött kemence friss, helyben sütött finomságai

Kiskunmajsa: kenyérsütés a szemünk előtt, majd kóstolás

Demecser: hagyományos nyírségi ételek kóstolója

Szada: helyi finomságok – langalló sütése

Bodrogkisfalud: vendégváró ÉLŐ TÁJHÁZ, hurka, kolbász és tepertő készítéssel

Mátraszentimre: hagyományos mátrai és szlovák ételek

Népviselet és kulturális örökség

Nagytarcsa: „Divat a múltból” – viseletbemutató, mesemondás, bábelőadás

Noszvaj: „Múltidéző Öltözetünk” rendhagyó viseleti tárlatvezetés, stafírungos ládák, fotópont és kemencés vendéglátás

Napsugaras Tájház (Szeged): fenntarthatóság, kulturális séták, „Viszek is, hagyok is…” – növények használata a paraszti háztartásokban

Veresi Tájház (Veresegyháza): népviseletes babák, menyasszony‑öltöztetés és kézműves foglalkozások (drukkolás, hímzés)

Diósjenő: a jellegzetes helyi fehér hímzés tematikájú kiállítás, népi fajátékok

Felpéc: pásztorok és betyárok a Sokoróalján

Kiskőrös: „Kék-fehérre hangolva – A kékfestés kezdeteitől napjainkig”

2026. április 26., vasárnap

Régi mesterségek:

Villa Scederkyn (Tiszaújváros): szövés, kákafonás, kenderfeldolgozás, népi hangszerbemutató

Csorvás és Szarvas: gravírozás, hímzés, fonás és közösségi programok

Tiszafüred: a fazekasság alapfogásai, a jellegzetes tiszafüredi kerámiák készítési technikái

Pusztai-féle Szélmalom, Szegvár, Dorozsmai Szélmalom, Szeged: a szélmalom működése,„Malmozzunk” interaktív program

Kerka Vízimalom (Szécsisziget): Látványőrlés

Doroszló (Szerbia): Kinek a szőlőjében állt ez a kunyhó? - Doroszló régi szőlőültetvényeiben állt szőlőkunyhók, valamint a szőlőtermesztés és feldolgozás hagyományos eszközeinek bemutatása

Szaporcai Cifraház: bútorfestő workshop, saját rongyszőnyeg készítése a tájház szövőszékén

Népzene és tánc

Mezőcsát: „A régi ház körül” – élő zene harmonikával és közös énektanulással, „Mezőcsát táncos hagyományai” – előadás és néptáncbemutató, Kiss Kata és táncosainak műsora, táncház a Számadó

Zenekarral gyerekeknek és felnőtteknek

Tiszaújváros: néptáncbemutató és népi hangszerbemutató

Kisfalud: „Viselj Rábaközit!” címmel divatbemutató, népzene, néptánc

Pomáz: Élő népzene látványos néptáncos elemekkel, „Ahol a kincsed, ott a szíved” kiállítás megnyitó

Pásztorélet és természetközeli élmények

Kunszállás: lovas bemutatók, állatsimogató

Nagyrábé: a juhászélethez kapcsolódó tudás és tárgyi kultúra megismertetése: pásztorhangszerek, a gyapjú teljes útja a nyers gyapjútól a kész nemezig, a juhtej feldolgozása

Sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza): pásztorkultúra tematikus nap, múzeumpedagógiai foglalkozások

Göcseji Skanzen (Zalaegerszeg): Legelők öröksége – Tájhasználat Göcsejben: tematikus tárlatvezetés során az őshonos állatfajták, a népi növényhasználat hagyományainak, valamint a vizes élőhelyek gazdag élővilágának bemutatása

Csorvás: „Pajta mustra, Pásztor Olimpia”, „Kalandozás a puszta világában” címmel bemutató a pásztorélet mindennapjairól

Vasárnapi ízek és közösségi élmények

Borsodi Tájház (Edelény): kemencében sült finomságok, néptáncbemutató, népi játékok és alkotó foglalkozások, interaktív, élményalapú programok

Szaporca: szövőszék kipróbálása és bútorfestő workshop

Orfűi Malmok: malomtúrák, kézműves vásár és népzenei programok, Orfűi Medvehagyma Fesztivál

Hajdúböszörményi Népi Hajdúház: egész napos családbarát programok, a hajdú hagyományok és a helyi népi kultúra megismertetése, népi játékok és kézműves foglalkozások, mesés diavetítések

Medgyesegyháza: „teadélután” helyben sütött tarkedlivel

Végezetül a tavaszi megújulás jegyében több helyszínen is különleges programokkal és eseményekkel várják az érdeklődőket. A Villa Scederkynben, Tiszaújvárosban közös virágültetésre és „növénykoli” kezdeményezésre kerül sor, amely ideiglenes befogadást kínál a feleslegessé vált növényeknek. Debrecenben a Természettár utcakiállítása az alföldi kamillavirág és a népi gyógyászat kapcsolatát mutatja be, míg Budakeszin a Tájház megújult épületét ünnepélyes keretek között adják át.