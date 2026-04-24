Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
a barátok szelfiznek a parkban
HelloVidék

Elképesztő programdömping vár országszerte: viseletek, ízek és folkzene minden mennyiségben

HelloVidék
2026. április 24. 14:37

2026. április 25–26-án a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napja immár tizennegyedik alkalommal hívja közös élményre a látogatókat: egy hétvége, amikor a népi építészet, a paraszti kultúra, a hagyományos tudás és a közösségi emlékezet különleges figyelmet kap - olvasható Tájházszövetség sajtóközleményében. 

A különleges programkavalkád Szent György napjához kapcsolódik – ahhoz az időszakhoz, amelyet a magyar néphagyomány a tavasz kezdeteként, a megújulás ünnepeként tart számon. Ezen a hétvégén országszerte nyitott tájház porták várják az érdeklődőket, melynek részeként a csatlakozó közösségek egyszerre idézik meg a múltat, és mutatják be, miként él tovább örökségünk a jelenben is.

Kiemelt program: Tájházak kerékpárnyeregből – Dabas térsége

Az idei év egyik különösen izgalmas, ugyanakkor bárki számára könnyen elérhető programeleme a „Tájházak kerékpárnyeregből” kezdeményezés, amely Dabas térségében valósul meg.

A program 2026. április 25-én, szombaton 9 órakor indul az Ócsai Tájháztól, ahol dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke megnyitja az országos rendezvénysorozatot.

Ezt követően a résztvevők kerékpárral, saját tempójukban – akár szervezetten, akár egyénileg – fedezhetik fel a programhoz csatlakozó tájházakat Ócsán, Inárcson, Dabas-Sárin, Dabas-Gyónon, Újhartyánon és Kakucson. Az ajánlott útvonalak szabadon alakíthatók: mindenki maga döntheti el, mely helyszíneket keresi fel – akár egyetlen tájház meglátogatása mellett is lehet dönteni, de lehetőség van az egész térség bejárására is.

A tájházakban matricagyűjtés, frissítők és harapnivalók (pogácsa, rétes…), kézműves foglalkozások, népzenei programok, mesemondás, fotópontok, valamint vezetett tájház-bemutatók várják az érkezőket.

Határon átívelő összefogás: II. Bodrogközi Tájházi Napok

Az idei évben külön figyelmet érdemel a II. Bodrogközi Tájházi Napok, amelynek köszönhetően a tájházak tavaszi kapunyitása nem csupán egyetlen hétvégére korlátozódik.

A Bodrog és a Tisza közötti térség településein – magyarországi és szlovákiai helyszíneken egyaránt – április 24. és május 17. között egymást követik a tájházi programok: zöldágjárás, májusfa-állítás, szerenád, gasztronómiai és közösségi események, tavaszköszöntő ünnepek.

Ez az összefogás nemcsak a régió gazdag hagyományait mutatja meg, hanem a történelmi Zemplén kulturális egységére is emlékeztet – arra, hogy a közös múlt és az élő hagyomány ma is összeköt.

A 2026-os programsorozat több kiemelt tematikát is felvonultat, amelyek még gazdagabbá teszik az országos kezdeményezést:

Népviselet Napja – április 25.

Idén is kapcsolódik a rendezvény a Népviselet Napjához, így a látogatók számos helyszínen találkozhatnak:

  • viseletbemutatókkal,
  • egyedi népviseleti darabokkal,
  • interaktív, akár felpróbálható öltözetekkel.
  • Mind az apró részletek, mind a teljes öltözetek új megvilágításba helyezik a helyi identitást, a közösségek sokszínűségét és a kézműves hagyomány erejét.

A Legelők és Pásztorok Nemzetközi Éve

Az ENSZ 2026-ot a Legelők és Pásztorok Nemzetközi Évének nyilvánította. Ehhez kapcsolódva a programok nagy hangsúlyt helyeznek:

a pásztorhagyományok bemutatására,
az élő pásztortudás megőrzésére,
a fenntartható legeltetéses állattartás jelentőségére.
A pásztorélet, a jószágok tavaszi kihajtása és a régi szokások felelevenítése sok helyszínen látványos élményt ígér.

Helyi ízek és hagyományok

A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napja sajátos varázsa abban rejlik, hogy a részt vevő közösségek minden évben egyedi programokkal készülnek, a látogatók így minden településen más és más élménnyel találkozhatnak.

A legtöbb helyen várható:

  • ingyenes vagy kedvezményes belépés,
  • szakvezetés, amely az épület, a berendezés vagy a helyi történetek bemutatásával teszi személyessé látogatást,
  • hagyományőrző csoportok fellépései,
  • kézműves és interaktív foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt,
  • közösségi és családi programok.

Az eseményhez évről évre több tucat település csatlakozik, és ez idén sem lesz másként, országszerte több, mint 80 tájház tárja ki kapuit az érdeklődők előtt.  A térségi összefogás, a közös tematikus programláncok és a szomszéd települések együttműködése különösen fontos szerepet kap – ezek nemcsak a látogatói élményt gazdagítják, hanem erősítik a helyi identitást és a kulturális kapcsolódási pontokat is.

Kedvcsináló a legizgalmasabb programokból

A részletes, folyamatosan frissített programlista – településekre és időpontokra bontva –
a Tájházszövetség honlapján érhető el:

2026. április 25., szombat - Tavaszi megújulás:

  • Cigánd: Zöldágjárás - egész napos, látványos tavaszköszöntő program, zöldágjárás felvonulás
  • Szigetbecsei Faluház: gyógynövény‑ és parasztkert‑bemutató, kreatív újrahasznosítás, növénycsere
  • Cáki Pincesor: Tavaszi Pincesor Piknik, játékok a Legendák Ösvényén
  • Csabai Tanya és Gabonatermesztés‑történeti Kiállítóhely: Szent György napi kalandozások a Gabonamúzeumban
  • Sárpilis: tavaszi vetéshez szükséges magok és palánták a Sárköz Természetjáró Egyesülettől
  • Türje: Szent György napi vásár és forgatag
  • Tényő: „Tényői Kikelet” kézműves foglalkozásokkal, helyi termelői vásárral és hagyományőrző műsorral

Élő mesterségek és hagyományok:

  • Őcsény és Szada: kovácsbemutatók, kerékvasalás vendéglátással
  • Cserépfalu: helyi termék vásár, állatsimogató és kreatív kézműves foglalkozások
  • Gönc: I. Tavaszi Kapunyitás, citeramuzsika, viseletbemutató, „Gönci Lapcsánka Betyár Szalonnával”
  • Kunszállás: nemezelés, gyertyaöntés, pásztorkunyhó- és népi viselet-kiállítás

Gasztronómiai élmények

  • Jászkisér: bográcsos ételek és a fűtött kemence friss, helyben sütött finomságai
  • Kiskunmajsa: kenyérsütés a szemünk előtt, majd kóstolás
  • Demecser: hagyományos nyírségi ételek kóstolója
  • Szada: helyi finomságok – langalló sütése
  • Bodrogkisfalud: vendégváró ÉLŐ TÁJHÁZ, hurka, kolbász és tepertő készítéssel
  • Mátraszentimre: hagyományos mátrai és szlovák ételek

Népviselet és kulturális örökség

  • Nagytarcsa: „Divat a múltból” – viseletbemutató, mesemondás, bábelőadás
  • Noszvaj: „Múltidéző Öltözetünk” rendhagyó viseleti tárlatvezetés, stafírungos ládák, fotópont és kemencés vendéglátás
  • Napsugaras Tájház (Szeged): fenntarthatóság, kulturális séták, „Viszek is, hagyok is…” – növények használata a paraszti háztartásokban
  • Veresi Tájház (Veresegyháza): népviseletes babák, menyasszony‑öltöztetés és kézműves foglalkozások (drukkolás, hímzés)
  • Diósjenő: a jellegzetes helyi fehér hímzés tematikájú kiállítás, népi fajátékok
  • Felpéc: pásztorok és betyárok a Sokoróalján
  • Kiskőrös: „Kék-fehérre hangolva – A kékfestés kezdeteitől napjainkig”

2026. április 26., vasárnap

Régi mesterségek:

  • Villa Scederkyn (Tiszaújváros): szövés, kákafonás, kenderfeldolgozás, népi hangszerbemutató
  • Csorvás és Szarvas: gravírozás, hímzés, fonás és közösségi programok
  • Tiszafüred: a fazekasság alapfogásai, a jellegzetes tiszafüredi kerámiák készítési technikái
  • Pusztai-féle Szélmalom, Szegvár, Dorozsmai Szélmalom, Szeged: a szélmalom működése,„Malmozzunk” interaktív program
  • Kerka Vízimalom (Szécsisziget): Látványőrlés
  • Doroszló (Szerbia): Kinek a szőlőjében állt ez a kunyhó? - Doroszló régi szőlőültetvényeiben állt szőlőkunyhók, valamint a szőlőtermesztés és feldolgozás hagyományos eszközeinek bemutatása
  • Szaporcai Cifraház: bútorfestő workshop, saját rongyszőnyeg készítése a tájház szövőszékén 

Népzene és tánc

  • Mezőcsát: „A régi ház körül” – élő zene harmonikával és közös énektanulással, „Mezőcsát táncos hagyományai” – előadás és néptáncbemutató, Kiss Kata és táncosainak műsora, táncház a Számadó
  • Zenekarral gyerekeknek és felnőtteknek
  • Tiszaújváros: néptáncbemutató és népi hangszerbemutató
  • Kisfalud: „Viselj Rábaközit!” címmel divatbemutató, népzene, néptánc
  • Pomáz: Élő népzene látványos néptáncos elemekkel, „Ahol a kincsed, ott a szíved” kiállítás megnyitó

Pásztorélet és természetközeli élmények

  • Kunszállás: lovas bemutatók, állatsimogató
  • Nagyrábé: a juhászélethez kapcsolódó tudás és tárgyi kultúra megismertetése: pásztorhangszerek, a gyapjú teljes útja a nyers gyapjútól a kész nemezig, a juhtej feldolgozása
  • Sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza): pásztorkultúra tematikus nap, múzeumpedagógiai foglalkozások
  • Göcseji Skanzen (Zalaegerszeg): Legelők öröksége – Tájhasználat Göcsejben: tematikus tárlatvezetés során az őshonos állatfajták, a népi növényhasználat hagyományainak, valamint a vizes élőhelyek gazdag élővilágának bemutatása
  • Csorvás: „Pajta mustra, Pásztor Olimpia”, „Kalandozás a puszta világában” címmel bemutató a pásztorélet mindennapjairól

Vasárnapi ízek és közösségi élmények

  • Borsodi Tájház (Edelény): kemencében sült finomságok, néptáncbemutató, népi játékok és alkotó foglalkozások, interaktív, élményalapú programok
  • Szaporca: szövőszék kipróbálása és bútorfestő workshop
  • Orfűi Malmok: malomtúrák, kézműves vásár és népzenei programok, Orfűi Medvehagyma Fesztivál
  • Hajdúböszörményi Népi Hajdúház: egész napos családbarát programok, a hajdú hagyományok és a helyi népi kultúra megismertetése, népi játékok és kézműves foglalkozások, mesés diavetítések
  • Medgyesegyháza: „teadélután” helyben sütött tarkedlivel

Végezetül a tavaszi megújulás jegyében több helyszínen is különleges programokkal és eseményekkel várják az érdeklődőket. A Villa Scederkynben, Tiszaújvárosban közös virágültetésre és „növénykoli” kezdeményezésre kerül sor, amely ideiglenes befogadást kínál a feleslegessé vált növényeknek. Debrecenben a Természettár utcakiállítása az alföldi kamillavirág és a népi gyógyászat kapcsolatát mutatja be, míg Budakeszin a Tájház megújult épületét ünnepélyes keretek között adják át.

 
