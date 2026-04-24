A 14 éves török Yagiz Kaan Erdogmus lett a sakkvilág legfiatalabb, 2700-as Élő-pontszámmal rendelkező nagymestere.
Most érkezett: népszerű helyszín tér vissza az F1-be, itt is lesznek versenyek jövő évtől
Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.
Jövőre visszatér a Formula-1-es versenynaptárba Törökország. A kormány bejelentését a versenysorozat vezetősége és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is hivatalosan megerősítette. Eszerint Isztambul a következő öt évben ismét futamot rendezhet.
Az isztambuli versenypálya 2005 és 2011 között a világbajnokság állandó helyszíne volt. Legutóbb a koronavírus-járvány idején, 2020-ban és 2021-ben ugrott be helyettesítő futamként. Recep Tayyip Erdoğan török elnök tájékoztatása szerint az új megállapodás garantálja, hogy a mezőny legalább öt évig visszatérjen az országba.
KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, hírekért és statiszitkákért a Sportonlinera!
A hivatalos bejelentés egy kényszerű versenyszünet idejére esett. A Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus, egészen pontosan az iráni háború miatt ugyanis törölni kellett a naptárból az eredetileg áprilisra tervezett bahreini és szaúd-arábiai nagydíjakat. A versenyzők így a március végi szuzukai futam után legközelebb csak a jövő hétvégén, Miamiban állnak ismét rajthoz.
A pénteki fociprogram a spanyol élvonaltól a francia ligán át egészen a hazai pályákig terjed, több figyelemre méltó találkozóval.
Máris elveszíti Lampardot a 25 év után feljutó Coventry? A Chelsea sorompóba lépett, megszólalt a tulajdonos
A 25 év után PL-be visszajutó Coventry City tulajdonosa, Doug King szerint a szurkolóknak nem kell aggódniuk amiatt, hogy Frank Lampard vezetőedzőt a Chelsea-vel hozzák...
George Russell egy interjúban beszélt a bajnoki címért folyó harcról, a Max Verstappenhez fűződő viszonyáról és az idei szabályváltozásokról.
A Burnley ismét – immár ötödik alkalommal – búcsúzott a Premier League-től azután, hogy szerdán este kikapott a bajnoki címre gőzerővel hajtó Manchester Citytől.
Bár súlyos verést kaptak Újpesten, meghosszabbították a Bundesligát is megjárt Bódog Tamás szerződését, így a következő szezonban is ő irányítja a Szparit.
Lamine Yamal combsérülést szenvedett a Barcelona szerdai bajnoki mérkőzésén, ami veszélybe sodorhatja a világbajnoki szereplését a spanyol válogatott tagjaként.
A FIFA szerint Irán teljes joggal vesz részt a világbajnokságon, és nincs tervben az, hogy lecseréljék Olaszországra a perzsa országot.
Marie-Louise Eta azt mondja: gyerekkorában folyton fiúk között kellett bizonyítania, nem érdeklik a gyalázkodások.
A rendezvényen mintegy százezer futó vehetne részt, ami rekordösszegű adománygyűjtést eredményezhetne.
Az olasz adóhatóság szigorú lépést fontolgat a Forma–1-es versenyzőkkel szemben: visszamenőlegesen kívánják behajtani az ott rendezett nagydíjak után fizetendő jövedelemadót.
A rendhagyó javaslat célja az amerikai és az olasz vezetés közötti diplomáciai feszültség enyhítése.
Az olasz bajnokságban Milan–Juventus rangadót rendeznek, miközben az angol, spanyol, német és francia élvonalban is sorsdöntő összecsapások várnak a szurkolókra.
A Fizz Liga 31. fordulójában a bajnoki címért, a dobogós helyekért folyik tovább a csata: kulcsfontosságú mérkőzéseket rendeznek a hétvégén.
Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott sztárja kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a The Hundred krikettliga birminghami csapatában, a Birmingham Phoenixben.
Elfogyott a türelem a történelmi vereség után: kivágta edzőjét a Chelsea, alig 4 hónapot élt meg a kispadon
A Chelsea menesztette Liam Rosenior vezetőedzőt, aki alig négy hónapot töltött a kispadon.
A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról
Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.
Váratlan pluszköltséget kaptak a nyakukba a futballklubok: megy a morgás ezerrel, vajon megoldódik ez?
A Premier League klubjai egyre elégedetlenebbek a Független Labdarúgó-szabályozó Hatóság (IFR) költségeivel.
-
-
-
