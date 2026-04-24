Most érkezett: népszerű helyszín tér vissza az F1-be, itt is lesznek versenyek jövő évtől

Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.

Jövőre visszatér a Formula-1-es versenynaptárba Törökország. A kormány bejelentését a versenysorozat vezetősége és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is hivatalosan megerősítette. Eszerint Isztambul a következő öt évben ismét futamot rendezhet.

Az isztambuli versenypálya 2005 és 2011 között a világbajnokság állandó helyszíne volt. Legutóbb a koronavírus-járvány idején, 2020-ban és 2021-ben ugrott be helyettesítő futamként. Recep Tayyip Erdoğan török elnök tájékoztatása szerint az új megállapodás garantálja, hogy a mezőny legalább öt évig visszatérjen az országba.

A hivatalos bejelentés egy kényszerű versenyszünet idejére esett. A Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus, egészen pontosan az iráni háború miatt ugyanis törölni kellett a naptárból az eredetileg áprilisra tervezett bahreini és szaúd-arábiai nagydíjakat. A versenyzők így a március végi szuzukai futam után legközelebb csak a jövő hétvégén, Miamiban állnak ismét rajthoz.