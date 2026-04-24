Isztambul, Törökország - 2026. március 15.: Az Intercity istanbul park versenypálya a lelátókkal és a boxutcával légifelvételről egy motorsport versenypálya Isztambul Tuzla kerületében.
Sport

Most érkezett: népszerű helyszín tér vissza az F1-be, itt is lesznek versenyek jövő évtől

Pénzcentrum
2026. április 24. 14:43

Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.

Jövőre visszatér a Formula-1-es versenynaptárba Törökország. A kormány bejelentését a versenysorozat vezetősége és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is hivatalosan megerősítette. Eszerint Isztambul a következő öt évben ismét futamot rendezhet.

Az isztambuli versenypálya 2005 és 2011 között a világbajnokság állandó helyszíne volt. Legutóbb a koronavírus-járvány idején, 2020-ban és 2021-ben ugrott be helyettesítő futamként. Recep Tayyip Erdoğan török elnök tájékoztatása szerint az új megállapodás garantálja, hogy a mezőny legalább öt évig visszatérjen az országba.

A hivatalos bejelentés egy kényszerű versenyszünet idejére esett. A Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus, egészen pontosan az iráni háború miatt ugyanis törölni kellett a naptárból az eredetileg áprilisra tervezett bahreini és szaúd-arábiai nagydíjakat. A versenyzők így a március végi szuzukai futam után legközelebb csak a jövő hétvégén, Miamiban állnak ismét rajthoz.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:37
14:23
14:14
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
2026. április 24.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
3
6 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
4
1 hete
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
5
2 hete
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 14:23
Most érkezett: bejelentette Magyar Péter az új oktatási minisztert
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 14:14
Hatalmas veszélyben lehetnek a hegymászók a Mount Everesten: komoly akadályt kell legyűrniük
Agrárszektor  |  2026. április 24. 14:29
Súlyos hiány az olaszoknál: vendégmunkások jelenthetik a megoldást