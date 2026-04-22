„Nem kirakatpolitika kell” – vallja dr. Lőrincz Viktória, a Tisza vidékfejlesztési minisztere. A politikus szerint megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarországra.
Szívszorító fotókon a kihalt magyar vidék: ebben a szellemfaluban évente egyszer kondul meg a harang
Nincs bolt, nincs út, nincs forgalom – csak néhány omladozó ház, amit lassan visszavesz a természet, és egy templom, ahol a harang évente legfeljebb egyszer szólal meg. Egy friss urbexes fotósorozat és egy Facebook-poszt hozta vissza a köztudatba ezt a szellemhelyet, ahol egykor még tucatnyi család élt, ma viszont már inkább a kihalt udvarok és a magára hagyott templom mesél arról, hogyan fogyott el lassan az élet a településről.
Bár a köznyelv hajlamos úgy beszélni róluk, mintha tömeges jelenségről lenne szó, a teljesen elnéptelenedett magyar falvak száma valójában csak néhány tucat lehet. (Ilyenként szokták emlegetni Derenket, Felsőkakot, Gyűrűfűt vagy Nagygécét is.) A háttérben azonban sokkal szélesebb folyamat áll: az elmúlt évszázadban több száz település veszítette el önállóságát, olvadt be más községekbe, vagy egyszerűen ürült ki fokozatosan.
Különösen az aprófalvas térségekben – például az Ormánságban vagy a határ menti vidéken – vált mindennapossá a lassú elnéptelenedés, amelyet a munkahelyek és az infrastruktúra hiánya, az elvándorlás és az elszigeteltség egyaránt erősített. A leginkább elaprózott településszerkezetű tájakat a Dunántúlon az Őrségben, a Vasi-hegyháton, a Zalai-dombság szeges vidékén, a Hetésben és a Zselicben találjuk, délebbre az Ormánságban, míg északabbra az Északi-középhegységben a Csereháton és a Zempléni-hegység térségében. Számos település ma már a kihalás szélére sodródott – erről korábban a HelloVidék.
Szellemfalu, ahol egy évben egyszer azért tartanak egy misét
Az egyik ilyen, mára szinte teljesen eltűnt település története nemrég egy szívszorító Facebook-bejegyzés és egy urbexes fotósorozat révén került újra a figyelem középpontjába. A beszámolók szerint egy erdő mélyén megbúvó faluról van szó, ahol 1920-ban még 49-en éltek, 1973-ra már csak 16-an maradtak, 1985-re pedig egyetlen lakóra csökkent a népesség. A hanyatlás egyik fő oka az volt, hogy sosem épült ki aszfaltozott út a szomszédos települések felé, ami hosszú távon szinte teljes elszigeteltséget eredményezett. A falu utolsó lakója egy idős asszony volt, az ő távozásával pedig végleg megszűnt az állandó élet a településen.
Ma már csak néhány, még viszonylag épen maradt ház mesél a múltról: a bennük maradt bútorok és személyes tárgyak úgy hatnak, mintha a lakók csak egy pillanatra léptek volna ki az ajtón. A település temploma viszont nem teljesen némult el: minden évben augusztus 20-án még tartanak itt misét, amelyre egykori lakók és leszármazottak térnek vissza. Ez az egyetlen alkalom, amikor a hajdani falu rövid időre ismét megtelik élettel.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.