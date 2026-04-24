Záptojásszag fojtogat egy somogyi falut: a helyiek szerint ez a borzalom állhat a háttérben
Évek óta bűz terjeng Ádándon, a lakók szerint már elviselhetetlen. A gyanú egy tojásfeldolgozó üzemre terelődött, amely viszont visszautasítja a vádakat.
Egyre nagyobb feszültséget okoz a Somogy megyei Ádándon az a visszatérő, rothadó húsra emlékeztető bűz, amelyről a helyiek szerint már évek óta nem tudnak megszabadulni. A panaszok különösen a nyári hónapokban erősödnek fel, amikor a szag szinte elviselhetetlenné válik - írt a 24.hu.
Egy önkormányzati képviselő információi szerint a háttérben egy helyi tojásfeldolgozó üzem, a TR. GLEDICIA 2000 Kft. állhat. Állítása szerint a cég nagy mennyiségben áshatott a földbe tojáshéjat és más állati eredetű melléktermékeket a telephelyén, ami jogszabályellenes hulladékkezelés gyanúját veti fel. A feltételezett gyakorlatról fotók és videók is készültek, amelyeken – a források szerint – földbe ásott, tojáshéjakkal teli gödrök láthatók.
A helyiek úgy vélik, ez magyarázhatja a rendszeresen visszatérő, erős szaghatást. A cég ugyanakkor határozottan cáfolja a vádakat. Közlésük szerint nem történt jogsértés, és legfeljebb időszakosan fordulhat elő kisebb mértékű szaghatás, amely az ilyen jellegű tevékenységgel együtt járhat.
A konfliktus ezzel nem zárult le: a lakók egy része további vizsgálatokat sürget, és azt szeretnék, ha kiderülne, valóban történt-e szabálytalan hulladékkezelés a telephelyen. Az ügyben várhatóan a hatóságok vizsgálata hozhat tisztább képet arról, hogy mi okozza a somogyi települést évek óta terhelő kellemetlen szagokat.
