2026. április 24. péntek György
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal felnőtt nő sétál egy erdei ösvényen, arcán undorral. Fák és növények veszik körül, kezében sétapálca és hátizsák.
HelloVidék

Záptojásszag fojtogat egy somogyi falut: a helyiek szerint ez a borzalom állhat a háttérben

HelloVidék
2026. április 24. 10:15

Évek óta bűz terjeng Ádándon, a lakók szerint már elviselhetetlen. A gyanú egy tojásfeldolgozó üzemre terelődött, amely viszont visszautasítja a vádakat.

Egyre nagyobb feszültséget okoz a Somogy megyei Ádándon az a visszatérő, rothadó húsra emlékeztető bűz, amelyről a helyiek szerint már évek óta nem tudnak megszabadulni. A panaszok különösen a nyári hónapokban erősödnek fel, amikor a szag szinte elviselhetetlenné válik - írt a 24.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy önkormányzati képviselő információi szerint a háttérben egy helyi tojásfeldolgozó üzem, a TR. GLEDICIA 2000 Kft. állhat. Állítása szerint a cég nagy mennyiségben áshatott a földbe tojáshéjat és más állati eredetű melléktermékeket a telephelyén, ami jogszabályellenes hulladékkezelés gyanúját veti fel. A feltételezett gyakorlatról fotók és videók is készültek, amelyeken – a források szerint – földbe ásott, tojáshéjakkal teli gödrök láthatók.

A helyiek úgy vélik, ez magyarázhatja a rendszeresen visszatérő, erős szaghatást. A cég ugyanakkor határozottan cáfolja a vádakat. Közlésük szerint nem történt jogsértés, és legfeljebb időszakosan fordulhat elő kisebb mértékű szaghatás, amely az ilyen jellegű tevékenységgel együtt járhat.

A konfliktus ezzel nem zárult le: a lakók egy része további vizsgálatokat sürget, és azt szeretnék, ha kiderülne, valóban történt-e szabálytalan hulladékkezelés a telephelyen. Az ügyben várhatóan a hatóságok vizsgálata hozhat tisztább képet arról, hogy mi okozza a somogyi települést évek óta terhelő kellemetlen szagokat.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #hulladék #falu #üzem #környezetszennyezés #környezet #somogy #hellovidék #hulladékkezelés #somogy megye #hulladékgazdálkodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozamgarancia
A bank által garantált minimum hozam. Bizonyos befektetési termékeknél a vállalkozás által vállalt/garantált minimum hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
