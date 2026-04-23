HelloVidék

Ledózerolják a legendás vidéki iskolát: a környékbeliek aggódva várják, mi épül a helyére

HelloVidék
2026. április 23. 10:45

Láncfűrészek és markolók a Maklári úton: végleg eltűnik az egykori iskola, a helyiek pedig aggódva figyelik, mi épülhet a helyére Egerben.

Megkezdődött az egykori Maklári úti iskola bontása Egerben, a Maklári út környékén. Az évtizedekig oktatási intézményként működő épület mára annyira leromlott állapotba került, hogy a statikai vizsgálatok szerint már nem volt gazdaságosan felújítható - írta a Heol.hu.

A bontást sok helyi vegyes érzésekkel figyeli: az épület több generáció számára jelentett iskolát, közösségi teret, sokan itt kezdték tanulmányaikat a városrészben.

Egy korszak zárul le a Maklári úton

A 20. század folyamán fokozatosan beépülő városrészben az iskola hosszú ideig meghatározó intézmény volt. Az épület jellegzetes, földszintes kialakítása – nagy tantermekkel, hosszanti elrendezéssel és belső udvarral – a korszak oktatási építészetének tipikus példája volt. A későbbi években azonban az oktatási rendszer átszervezése miatt az iskola kiürült, a diákok más intézményekbe kerültek, az épület pedig egyre inkább használaton kívülivé vált.

Az ingatlan hosszabb ideig az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye kezelésében volt, de érdemi funkciót már nem látott el, üresen állt. Bár korábban felmerült az értékesítés és az újrahasznosítás lehetősége is, ezek nem vezettek eredményre.

A tulajdonos szerint az épület műszaki állapota az utóbbi években kritikussá vált.

„A statikai felmérések alapján több szerkezeti elem életveszélyessé vált, a felújítás pedig aránytalanul magas költséggel járt volna” – közölték a portál megkeresésére. Ahogy kiderült, bontás után a területet megtisztítják, majd több kisebb telekre osztják fel. Ezek későbbi hasznosítása már az új tulajdonosok kezében lesz – így a most még üres terület sorsa hosszabb távon dől el.

A környékbeliek ugyanakkor attól tartanak, hogy a régi iskola helyén teljesen új, a korábbi funkciótól eltérő beépítés indulhat el, ami végleg megváltoztatja a Maklári út arculatát. 

 
 
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:13
11:03
10:45
Pénzcentrum
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
1
2 hete
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
2 hete
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
3
1 hete
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
4
7 napja
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
5
1 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 10:05
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 06:35
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
Agrárszektor  |  2026. április 23. 10:32
Érdekes hírek jöttek az ukrán napraforgóról: erre nem sokan számítottak